સુરત: નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં કારગીલ વિજય દિન નિમિતે ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો
મોટા વરાછાના સુદામા ચોક નજીક રામ ચોક ખાતે આયોજિત ભવ્ય કાર્યક્રમમાં કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે 100 ફૂટ ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવીને સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરાયું.
Published : July 26, 2026 at 4:35 PM IST
સુરત: કારગિલ વિજય દિવસના પાવન અવસરે મોટા વરાછાના રામ ચોક ખાતે દેશભક્તિની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં 100 ફૂટ ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો અને સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું.
મોટા વરાછા વિસ્તારમાં દેશની શાન અને અખંડ દેશભક્તિના પ્રતીક સમો ૧૦૦ ફૂટ ઊંચો ભવ્ય રાષ્ટ્રધ્વજ સુદામા ચોક નજીક રામ ચોક ખાતે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમારોહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, આ માત્ર એક ધ્વજની સ્થાપના નથી, પરંતુ દેશપ્રેમ, રાષ્ટ્રીય એકતા, શૌર્ય અને ગૌરવશાળી ભારત પ્રત્યેની અવિચળ શ્રદ્ધાનું જીવંત પ્રતીક છે. આ ઐતિહાસિક પહેલ સમગ્ર વિસ્તાર માટે ગૌરવની ક્ષણ બની રહી છે અને આવનારી પેઢીઓને દેશભક્તિની પ્રેરણા આપતી રહેશે.
રવિવારની સવારે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ-બહેનોને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આભિનંદન પાઠવ્યા હતા. રાષ્ટ્રધ્વજારોહણ બાદ હર્ષ સંઘવી અને અન્ય મહાનુભાવોએ અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરી ભારતના વીર શહીદોને પુષ્પો વડે ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સૌ લોકોએ ‘આવો, આપણે સૌ સાથે મળીને આપણા રામ ચોક ખાતે તિરંગાની શાનને વધુ બુલંદ કરીએ અને ભારત માતાના ગૌરવને વધારીએ’ ના સંકલ્પ સાથે રાષ્ટ્રપ્રેમની અનોખી ઉજવણી કરી હતી. આ સમગ્ર ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયા, ધારાસભ્ય મુકેશભાઈ પટેલ, એલ.એચ. ઝાલા, રાજદીપસિંહ નકુમ, કાનજીભાઈ ભાલાળા તેમજ મોટા વરાછા સ્થિત સુદામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અન્ય અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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