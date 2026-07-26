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કારગિલ વિજય દિવસ: મેવાસા ગામના વીર જવાને માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે આપ્યું બલિદાન, રમેશ જોગલની અમર શૌર્યગાથા

વીર શહીદના પરિવારજનોએ ETV BHARATની ટીમ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી.

મેવાસા ગામના વીર જવાને માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે આપ્યું બલિદાન
મેવાસા ગામના વીર જવાને માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે આપ્યું બલિદાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 6:30 AM IST

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જામનગર : સામાન્ય રીતે 19 વર્ષની ઉંમરે યુવાનો પોતાના ભવિષ્ય, અભ્યાસ કે કારકિર્દીની ચિંતામાં મશગૂલ હોય છે. પરંતુ, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકાના મેવાસા ગામના એક વીર જવાને આ જ નાની વયે દેશની રક્ષા કાજે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી દીધી હતી. કારગિલ યુદ્ધના અમર શહીદ રમેશકુમાર જોગલની, જેમણે મા ભારતીની સરહદો સાચવતા વીરગતિ વહોરી હતી. વીર શહીદના પરિવારજનો જેઓ હાલ જામનગરમાં રહે છે, તેમણે ETV BHARATની ટીમ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી.

કારગિલના દુર્ગમ પહાડો પર શૌર્યની પરાકાષ્ઠા

આશરે બે દાયકા પહેલાં જ્યારે દુશ્મનોએ કારગિલના 17,000 ફૂટ ઊંચા બરફીલા પહાડો પર ઘૂસણખોરી કરી હતી, ત્યારે ભારતીય સેનાના વીરોએ વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં પણ દુશ્મનોને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. આ રક્તરંજિત સંગ્રામમાં દેશના 500થી વધુ બહાદુર સૈનિકો શહીદ થયા હતા, જેમાં ગુજરાતના 12 સપૂતોનો સમાવેશ થતો હતો. આ 12 વીરોમાં સૌથી નાની વયના વીર એટલે હાલારનો બબ્બર શેર રમેશ જોગલ.

રમેશ જોગલની અમર શૌર્યગાથા
રમેશ જોગલની અમર શૌર્યગાથા (ETV Bharat Gujarat)

ચિઠ્ઠી અને શહીદીના સમાચાર એક જ દિવસે પહોંચ્યા

શહીદના પરિવારજનો જૂની યાદો તાજી કરતા જણાવે છે કે, એ સમયે સંદેશાવ્યવહાર માટે માત્ર ટપાલ જ એક સાધન હતું. જે દિવસે ટપાલી રમેશભાઈનો પત્ર લઈને આવ્યો, જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે "અહીં બધું કુશળમંગલ છે, પણ પરિસ્થિતિ ગંભીર હોવાથી ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે", એ પત્ર વાંચીને પરિવાર રાહત અનુભવે તે પહેલાં જ ગામના મામલતદાર વીરગતિના માઠા સમાચાર લઈને આવ્યા. ક્ષણવારમાં તો આખું ગામ શોકમગ્ન બની ગયું. ત્રણ દિવસ બાદ જ્યારે શહીદનો પાર્થિવ દેહ વતનમાં લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલ સહિત હજારો લોકોએ અશ્રુભીની આંખે અંતિમ વિદાય આપી હતી.

તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલ સહિત હજારો લોકોએ અશ્રુભીની આંખે અંતિમ વિદાય આપી
તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલ સહિત હજારો લોકોએ અશ્રુભીની આંખે અંતિમ વિદાય આપી (ETV Bharat Gujarat)

બાળપણથી જ સેનામાં જવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ

શાળાના સમયથી જ તેજસ્વી રમેશભાઈને બાળપણથી જ ભારતીય સેનામાં જોડાવાનો જબરો શોખ હતો. એપ્રિલ 1990માં તેઓ સેનામાં જોડાયા અને નાસિક ખાતે આર્ટીલરીની તાલીમ મેળવી. તાલીમ દરમિયાન પોતાની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ તેમને પ્રથમ નંબર મળ્યો હતો. ઉચ્ચ અધિકારીઓના હસ્તે મેડલ અને રુ.100નું ઇનામ મળતાં તેમણે પોતાની માતાને પત્ર લખીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી, જે પત્રો આજે પણ પરિવારે સાચવી રાખ્યા છે.

મેવાસા ગામના વીર જવાને માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે આપ્યું બલિદાન
મેવાસા ગામના વીર જવાને માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે આપ્યું બલિદાન (ETV Bharat Gujarat)

શહીદની સ્મૃતિમાં પરિવારની માનવસેવા

પોતાના લાડકવાયા સપૂતની યાદને અમર રાખવા માટે જોગલ પરિવારે સેવાકીય કાર્યોનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. પરિવાર દ્વારા અનાથ બાળકોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે તેમજ ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદો માટે નિયમિત અન્નક્ષેત્ર ચલાવવામાં આવે છે. માત્ર 19 વર્ષની વયે દેશ માટે કુરબાન થનાર આ વીર જવાન આજે પણ દેશવાસીઓ અને હાલારના દિલમાં અમર છે.

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TAGGED:

DEVBHOOMI DWARKA
SOLDIER RAMESH JOGAL
KARGIL WAR MARTYR RAMESH JOGAL
કારગિલ શહીદ રમેશ જોગલ
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