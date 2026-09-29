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કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાની કડક કાર્યવાહી, બાકી વેરો ન ભરનાર 7 દુકાનો સીલ

કિશોર પ્લાઝાની 6 દુકાનોનો ₹5,73,580નો વેરો બાકી હતો

કુલ ₹6.90 લાખથી વધુનો વેરો બાકી હોવાના મામલે 7 દુકાનો સીલ કરી
કુલ ₹6.90 લાખથી વધુનો વેરો બાકી હોવાના મામલે 7 દુકાનો સીલ કરી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 6:48 PM IST

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આણંદ: કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાએ બાકી મિલકત વેરાની વસૂલાત માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહાનગરપાલિકાના ટેક્સ વિભાગની રિકવરી ટીમે શહેરના બે અલગ-અલગ સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી કુલ ₹6.90 લાખથી વધુનો વેરો બાકી હોવાના મામલે 7 દુકાનો સીલ કરી છે.

મહાનગરપાલિકાની ટેક્સ રિકવરી ટીમ દ્વારા સ્ટેશન રોડ પર આવેલા કિશોર પ્લાઝા ખાતે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અહીં કુલ ₹5,73,580નો મિલકત વેરો લાંબા સમયથી બાકી હતો. મહાનગરપાલિકાના જણાવ્યા મુજબ અનેક સૂચનાઓ છતાં વેરાની રકમ ભરપાઈ ન થતાં સંકુલની 6 દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી.

જે.કે. લેન્ડમાર્ક ખાતે પણ ટેક્સ વિભાગની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી.
જે.કે. લેન્ડમાર્ક ખાતે પણ ટેક્સ વિભાગની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી. (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત ગામડીવડ વિસ્તારમાં આવેલા જે.કે. લેન્ડમાર્ક ખાતે પણ ટેક્સ વિભાગની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી. અહીં ₹1,17,000નો વેરો બાકી હોવાનું સામે આવતા એક દુકાનને સીલ કરવામાં આવી હતી. આમ, મહાનગરપાલિકાએ એક જ દિવસમાં બે સ્થળોએ કુલ ₹6,90,580ના બાકી વેરા સામે 7 દુકાનો સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરી છે.

કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાએ શહેરના મિલકતધારકો અને કરદાતાઓને બાકી વેરાની રકમ સમયસર ભરપાઈ કરવા અપીલ કરી છે. વેરો બાકી રાખનાર મિલકતધારકો સામે નિયમ મુજબ સીલિંગ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. સાથે જ નાગરિકોને મહાનગરપાલિકાની વેરા વસૂલાત કામગીરીમાં સહયોગ આપી શહેરના વિકાસમાં સહભાગી થવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

વેરો બાકી રાખનાર મિલકતધારકો સામે નિયમ મુજબ સીલિંગ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
વેરો બાકી રાખનાર મિલકતધારકો સામે નિયમ મુજબ સીલિંગ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. (Etv Bharat Gujarat)

કિશોર પ્લાઝાની 6 દુકાનો સામે ₹5,73,580નો વેરો બાકી હતો, જ્યારે જે.કે. લેન્ડમાર્કની એક દુકાન સામે ₹1,17,000નો વેરો બાકી હતો. કુલ ₹6,90,580ના બાકી વેરા સામે 7 દુકાનો સીલ કરવામાં આવી છે.

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