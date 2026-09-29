કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાની કડક કાર્યવાહી, બાકી વેરો ન ભરનાર 7 દુકાનો સીલ
કિશોર પ્લાઝાની 6 દુકાનોનો ₹5,73,580નો વેરો બાકી હતો
Published : September 29, 2026 at 6:48 PM IST
આણંદ: કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાએ બાકી મિલકત વેરાની વસૂલાત માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહાનગરપાલિકાના ટેક્સ વિભાગની રિકવરી ટીમે શહેરના બે અલગ-અલગ સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી કુલ ₹6.90 લાખથી વધુનો વેરો બાકી હોવાના મામલે 7 દુકાનો સીલ કરી છે.
મહાનગરપાલિકાની ટેક્સ રિકવરી ટીમ દ્વારા સ્ટેશન રોડ પર આવેલા કિશોર પ્લાઝા ખાતે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અહીં કુલ ₹5,73,580નો મિલકત વેરો લાંબા સમયથી બાકી હતો. મહાનગરપાલિકાના જણાવ્યા મુજબ અનેક સૂચનાઓ છતાં વેરાની રકમ ભરપાઈ ન થતાં સંકુલની 6 દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત ગામડીવડ વિસ્તારમાં આવેલા જે.કે. લેન્ડમાર્ક ખાતે પણ ટેક્સ વિભાગની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી. અહીં ₹1,17,000નો વેરો બાકી હોવાનું સામે આવતા એક દુકાનને સીલ કરવામાં આવી હતી. આમ, મહાનગરપાલિકાએ એક જ દિવસમાં બે સ્થળોએ કુલ ₹6,90,580ના બાકી વેરા સામે 7 દુકાનો સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરી છે.
કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકાએ શહેરના મિલકતધારકો અને કરદાતાઓને બાકી વેરાની રકમ સમયસર ભરપાઈ કરવા અપીલ કરી છે. વેરો બાકી રાખનાર મિલકતધારકો સામે નિયમ મુજબ સીલિંગ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. સાથે જ નાગરિકોને મહાનગરપાલિકાની વેરા વસૂલાત કામગીરીમાં સહયોગ આપી શહેરના વિકાસમાં સહભાગી થવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
કિશોર પ્લાઝાની 6 દુકાનો સામે ₹5,73,580નો વેરો બાકી હતો, જ્યારે જે.કે. લેન્ડમાર્કની એક દુકાન સામે ₹1,17,000નો વેરો બાકી હતો. કુલ ₹6,90,580ના બાકી વેરા સામે 7 દુકાનો સીલ કરવામાં આવી છે.
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