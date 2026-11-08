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દાહોદના કરંબા ગામે બે જૂથ વચ્ચેના વિવાદમાં 112ની ટીમ અને પોલીસ પર હુમલો, 30 લોકો રાઉન્ડઅપ

દાહોદના સંજેલી તાલુકાના કરંબા ગામે બે જૂથો વચ્ચે જૂની અદાવતે ઉગ્ર વિવાદ સર્જ્યો, ત્રણ મહિના અગાઉના અકસ્માતને લઈને ચાલતી અદાવતમાં હત્યા સહિતના ગંભીર આક્ષેપો થયેલ.

દાહોદના કરંબા ગામે 112ની ટીમ અને પોલીસ પર હુમલો
દાહોદના કરંબા ગામે 112ની ટીમ અને પોલીસ પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2026 at 8:09 PM IST

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દાહોદ: દાહોદ જિલ્લાના સંજેલી તાલુકાના કરંબા ગામે બે જૂથો વચ્ચે જૂની અદાવતને લઈને ઉગ્ર વિવાદ સર્જાયો છે. વિવાદે એટલું ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી 112 ઇમરજન્સી સેવા અને પોલીસ ટીમ સાથે પણ ટોળાએ માથાકૂટ કરી હતી. એટલું જ નહીં, ઉશ્કેરાયેલા ટોળા દ્વારા પોલીસ પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પોલીસનાં વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે.

સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો, આશરે ત્રણ મહિના અગાઉ બનેલી અકસ્માતની ઘટનાને લઈને બંને જૂથો વચ્ચે જૂની અદાવત ચાલી રહી હતી. આ અકસ્માતની ઘટનામાં હત્યા સહિતના ગંભીર આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

દાહોદના કરંબા ગામે 112ની ટીમ અને પોલીસ પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

આ જૂના વિવાદના સમાધાન માટે એક યુવકને કથિત રીતે બંધક બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેની જાણ યુવકના પરિવારજનોને થતાં તેમણે તાત્કાલિક 112 ઇમરજન્સી સેવાને ફોન કર્યો હતો.

માહિતી મળતાં જ યુવકને છોડાવવા પહોંચેલી 112ની ટીમ સાથે ટોળાએ માથાકૂટ અને ઝપાઝપી શરૂ કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા DYSP, PI અને PSI સહિતનો પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.

દાહોદના કરંબા ગામે 112ની ટીમ અને પોલીસ પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ પણ ટોળાનો આક્રોશ શાંત થયો નહોતો. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે પણ માથાકૂટ કરી હતી અને ત્યારબાદ પોલીસ પર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો હતો. આ પથ્થરમારાની ઘટનામાં પોલીસનાં વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું હતું.

પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સમગ્ર મામલે મહિલા અને પુરુષો સહિત અંદાજે 30 લોકોને અટકાયત માટે રાઉન્ડઅપ કરવામાં આવ્યા છે.

આમ, કરંબા ગામે જૂની અદાવતને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ પોલીસ પર પથ્થરમારા સુધી પહોંચી ગયો હતો. સમગ્ર ઘટનાને પગલે પોલીસ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે અને હાલ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

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