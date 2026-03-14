બિસ્કીટ ખવડાવી છૂટા બકરાને લલચાવી ચોરી કરતી ગેંગ પકડાઈ, કપડવંજ ટાઉન પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીથી 4 ચોરો ઝડપાયા
અલ-મદીના સોસાયટીમાંથી 10 બકરા-બકરીઓની ચોરીની ફરિયાદ બાદ પોલીસે 35 CCTV ફૂટેજ તપાસી શંકાસ્પદ સ્વીફ્ટ કારને ટ્રેસ કરી 4 આરોપીઓને ઝડપી લીધા, 8 બકરા પરત મળ્યા.
Published : March 14, 2026 at 7:04 PM IST
ખેડા: જિલ્લાના કપડવંજમાં દિવસેને દિવસે વધતી બકરા-ઘેટાં ચોરીની ઘટનાઓથી પશુપાલકો ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા. આવી જ એક તાજેતરની ઘટનામાં અલ-મદીના સોસાયટી, મોઇનપાર્કમાંથી સલીમભાઈ ખલીફાના આશરે 10 બકરા-બકરીઓ (કિંમત રૂ. 1 લાખ) ચોરાઈ ગયા હતા. 11 માર્ચે ફરિયાદ નોંધાતાં જ કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશને તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.ડી. દેવડાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે 35 જેટલા CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી હતી જેમાં શંકાસ્પદ સ્વીફ્ટ કાર (GJ 06 KD 2356)ને ટ્રેસ કરી નાકાબંધી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ આંતર-જિલ્લા બકરા ચોર ગેંગના 4 કુખ્યાત આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં (1) અજયભાઈ ઉર્ફે ભૂરીયો વાઘરી (મુખ્ય સૂત્રધાર, રહે. નડીયાદ/ઉમરેઠ), (2) હસમુખભાઈ ઉર્ફે લાંબો પરમાર (જંબુસર, ભરૂચ), (3) ભોગીલાલ ઉર્ફે ભોગી તળપદા (કઠલાલ, ખેડા), (4) દીપકભાઈ ઉર્ફે દોતો ઠાકોર (નડીયાદ, ખેડા) નાં છે.
આ ગેંગ ફોરવ્હીલર કારમાં બજાર કે ગલીમાં છૂટા ફરતા બકરા-બકરીઓને બિસ્કીટ ખવડાવી લલચાવતી હતી. બકરા ગાડી નજીક આવતાં જ તેને ઝડપથી ભરી લઈ ભાગી જતી હતી. પોલીસે ચોરાયેલા 8 બકરા-બકરીઓ અને કાર સહિત રૂ. 3,80,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગોધરા, ખેડા, મહુધા, હરણી, હિંમતનગર, ધનસુરા, મેઘરજ, અંકલેશ્વર સહિત અનેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીના ગુના નોંધાયેલા છે. પીઆઈ જે.ડી. દેવડાએ જણાવ્યું કે પશુપાલકો પોતાના પશુને પરિવારના સભ્ય જેવું માને છે. તેમની આ સંવેદના સમજીને પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી છે.
