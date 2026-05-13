ખેડાના કપડવંજ શહેર ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ સામે મહિલાને હેરાનગતિ કરવા બાબતે ફરિયાદ નોંધાઈ

અગાઉ પરિણીત મહિલા સાથે આરોપીને પ્રેમ સંબંધ હતો પરંતુ બાદમાં મહિલાએ સંબંધ તોડી નાંખતા આરોપી નિલેશ શર્મા દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હતી.

કપડવંજ શહેર ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ નિલેશ શર્મા (ETV Bharat Gujarat)
Published : May 13, 2026 at 10:00 PM IST

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ શહેર ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ નિલેશ શર્મા વિરૂદ્ધ પરિણીત મહિલા સાથે જબરદસ્તી શારીરિક સંબંધ બાંધવા, હેરાનગતિ કરવી તેમજ ઝઘડો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા બાબતે ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે.

અગાઉ પરિણીત મહિલા સાથે આરોપીને પ્રેમ સંબંધ હતો પરંતુ બાદમાં મહિલાએ સંબંધ તોડી નાંખતા આરોપી નિલેશ શર્મા દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હતી. હુમલો કરી જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપતા ત્રસ્ત મહિલાએ નિલેશ શર્મા અને તેના પરિવારના સભ્યો સહિત ચાર વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર મામલે કપડવંજ ટાઉન પોલિસ દ્વારા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા સહિતની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

મહિલાએ પ્રેમ સંબંધ તોડી નાંખતા આરોપી નિલેશ શર્મા અવારનવાર તેણીને હેરાનગતિ કરતો હતો. જે બાબતે મહિલાના પતિએ આરોપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા આરોપી તેમજ તેના પરિવારજનોએ મળી ભોગ બનનાર મહિલા અને તેના પતિ પર હુમલો કર્યો હતો.

આરોપીને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે : ડીવાયએસપી

આ બાબતે ડીવાયએસપી વી.એન.સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની અંદર 270/26 મુજબનો એક ગુનો રજીસ્ટર્ડ થયેલ છે. જેમાં બીએનએસ કલમ 64(2)(m),308(2),115(2),351(3),352 અને 54 મુજબની ફરિયાદ છે. જે નિલેશભાઈ દિનેશભાઈ શર્મા એમના ઘરના બીજા અન્ય સભ્યો કુલ ચાર વિરૂધ્ધ ફરિયાદ છે. એમાં વિગત એવી છે કે નિલેશભાઈ દિનેશભાઈ શર્મા છે એ આ કામના જે ફરિયાદી છે એમની સાથે જે તે વખતે પ્રેમ સંબંધ હતો. તે ફરી ચાલુ કરવા દબાણ કરીને ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને ફરિયાદી બહેન સાથે અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધેલો. એ બાબતે એમના વચ્ચે ઝઘડો થયેલો એના ઘરના સભ્યોને પણ ઝઘડો થયેલો છે એ બાબતે ગુનો રજીસ્ટર્ડ થયેલ છે. ગુનાની તપાસ રાજેન્દ્રસિંહ.આઈ. સોલંકી જે પોલિસ ઈન્સ્પેક્ટર કપડવંજ ટાઉનના છે એ કરી રહ્યા છે. કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આરોપીને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે.

