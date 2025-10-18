ETV Bharat / state

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત

ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નવા મંત્રીમંડળમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈને ફરીથી શહેરી વિકાસ મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે.

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત
કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 6:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નવા મંત્રીમંડળમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈને ફરીથી શહેરી વિકાસ મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે. આ પદનો કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ તેઓ આજે વાપીના ગુંજન ખાતે આવેલા તેમના કાર્યાલયે પહોંચ્યા ત્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓની ભારે ભીડે તેમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું હતું.

ક્રેડ આઈ અને વાપી બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા વિશેષ શુભેચ્છાઓ

વાપી બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા કનુભાઈ દેસાઈનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું. એસોસિએશનના અનેક બિલ્ડરો તેમના કાર્યાલયે પહોંચીને શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉત્સવ જેવો માહોલ સર્જાયો હતો, અને મોટી પુષ્પમાળા સાથે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત (ETV Bharat Gujarat)

વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનનું ઉષ્માભેર સ્વાગત

વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના પ્રમુખ અને ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓએ પણ કનુભાઈ દેસાઈનું ઢોલ-નગારા સાથે ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. પુષ્પહાર અને બુકે સાથે શુભેચ્છાઓ આપવા માટે લોકોની ભીડ જામી હતી, અને તેમની સાથે ફોટા પડાવવા માટે લાઇનો લાગી હતી.

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત
કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત (ETV Bharat Gujarat)

શહેરી વિકાસ માટે પ્રાથમિકતા

કનુભાઈ દેસાઈકનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું કે હાલમાં 50%થી વધુ વસ્તી શહેરોમાં રહે છે, અને ભવિષ્યમાં આ વસ્તી વધતી જશે. આને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરી વિકાસના તમામ પાસાઓ પર ધ્યાન આપીને વિકાસના કામોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "અમે આજથી જ વિવિધ કામોને ગતિ આપવાનો પ્રયાસ કરીશું, જેથી શહેરી વિસ્તારોનો વિકાસ વેગ પકડે."

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત
કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ

વાપીના ગુંજન ખાતે આવેલા કનુભાઈ દેસાઈના કાર્યાલયે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, અગ્રણીઓ અને મહિલા કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું કે કનુભાઈના નેતૃત્વથી વાપી મહાનગરપાલિકાને વિકાસની નવી દિશા મળશે.

કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત
કનુભાઈ દેસાઈનું કેબિનેટમાં શહેરી વિકાસ મંત્રી તરીકે પદગ્રહણ, વાપીમાં ઉષ્માભેર સ્વાગત (ETV Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર

કનુભાઈ દેસાઈએ શહેરી વિકાસ મંત્રાલય સોંપવા બદલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ફરીથી વિશ્વાસ મૂકવાથી તેમની જવાબદારી વધી છે, અને તેઓ આયોજનપૂર્વક શહેરી વિકાસના કાર્યોને ગતિ આપશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

URBAN DEVELOPMENT MINISTER
WARM WELCOME
VAPI
MINISTER KANUBHAI DESAI
KANUBHAI DESAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.