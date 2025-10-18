ETV Bharat / state

કનુભાઈ દેસાઈ મંત્રી મંડળમાં યથાવત રહેતા વાપીમાં ઉજવણી, કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડ્યા

કનુભાઈ દેસાઈ પારડી વિધાનસભાથી 2012માં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા, પછી સતત 3 ટર્મથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ રહ્યા છે.

કનુભાઈ દેસાઈના કાર્યાલયમાં ઉજવણી
કનુભાઈ દેસાઈના કાર્યાલયમાં ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : કનુભાઈ દેસાઈનો CM ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળ ફરીથી સમાવેશ થતા કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. કાર્યકર્તાઓએ મીઠાઈ વહેંચી અને ફટાકડા ફોડી ઉત્સાહપૂર્ણ ઉજવણી કરી હતી. વાપીના ગુંજન ખાતે આવેલા કનુભાઈના કાર્યાલય ખાતે આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

વાપી ટાઉનમાં ફટાકડા ફોડી ઉજવણી : કનુભાઈ દેસાઈને CM ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળમાં ફરીથી મંત્રી તરીકે સ્થાન મળતાની સાથે જ વાપી શહેર તેમજ ગ્રામ્ય કક્ષાના ભાજપ મંડળના કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ગુંજન ખાતે આવેલા કનુભાઈના કાર્યાલય પર મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો એકત્ર થયા હતા, અને ફટાકડા ફોડીને કનુભાઈને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યાની ઉજવણી કરી હતી.

કનુભાઈ દેસાઈ મંત્રી મંડળમાં યથાવત રહેતા વાપીમાં ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

પારડી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ

કનુભાઈ દેસાઈ પારડી તાલુકાના ઉમરસાડી ગામના વતની છે. તેઓ વર્ષ 2012માં પારડી વિધાનસભામાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા, અને તે બાદ સતત 3 ટર્મથી તેઓ ચૂંટાઈ રહ્યા છે. બાદમાં તેમને ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં નાણા ઊર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ મંત્રી તરીકે સ્વતંત્ર હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ ફરીથી આ વખતે તેમને રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે.

મોઢું મીઠું કરાવી ઉજવણી કરી : ગુંજન ખાતે આવેલા કનુભાઈ દેસાઈના કાર્યાલય પર મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો એકત્ર થયા અને એકબીજાને પેંડા ખવડાવી મોઢું મીઠું કરી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું કે, સરકારે ફરીથી તેમને રીપીટ કરી વલસાડ જિલ્લાને દિવાળીના તહેવારમાં ફરીથી ઉજવણી કરવાની ભેટ આપી છે. એટલું જ નહીં સરકારે ફરીથી કનુભાઈ દેસાઈ પર વિશ્વાસ મૂકીને સાબિત કર્યું છે કે કનુભાઈ દેસાઈ લોકો વચ્ચે ખૂબ સારી છબી ધરાવે છે અને મંત્રી તરીકે લોકો માટે ખૂબ કારગર નીવડ્યા છે.

કનુભાઈ દેસાઈની રાજકીય સફર

કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈનો જન્મ ઉમરસાડી (પુરાતન બોમ્બે રાજ્ય, હવે ગુજરાત) ખાતે 3 ફેબ્રુઆરી, 1951 ના રોજ થયો હતો. તેમણે B.Com અને LLB સુધીની શિક્ષણ યાત્રા પૂર્ણ કરી છે. 2012માં તેઓ પારડી વિધાનસભા બેઠક પરથી પ્રથમવાર ઉમેદવાર બન્યા અને જીત મેળવી ધારાસભ્ય થયા. પછી 2017માં ફરીથી અને 2022માં પણ તેઓ આ બેઠક પર ચૂંટાયા એટલે કે સતત ત્રીજી વખત પારડીમાંથી ધારાસભ્ય બન્યા છે.

2021 માં, નવી સરકાર રચાતાં 16 સપ્ટેમ્બરે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેબિનેટ વિતરણ કર્યું, જેમાં કનુભાઈ દેસાઈને નાણાં, ઊર્જા તથા પેટ્રોકેમિકલ્સ ખાતું આપવામાં આવ્યું હતું. તેથી 2021 થી તેઓ રાજ્ય મંત્રી તરીકે કાર્યરત છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

CM PATEL CABINET
GUJARAT GOVERNMENT CABINET
કનુભાઈ દેસાઈ
PARDI MLA KANUBHAI DESAI
KANUBHAI DESAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.