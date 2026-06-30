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મેઘરજના કંટાળુ ગામે વરસાદ માટે કંટેશ્વર મહાદેવના શિવલિંગને કર્યો જળાભિષેક

વિધિ દરમિયાન મહિલાઓએ વિસ્તાર પર સારો વરસાદ વરસે, ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળે અને સૌના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે તેવી હાર્દિક પ્રાર્થના કરી હતી.

મેઘરજના કંટાળુ ગામે વરસાદ માટે કંટેશ્વર મહાદેવના શિવલિંગને કર્યો જળાભિષેક
મેઘરજના કંટાળુ ગામે વરસાદ માટે કંટેશ્વર મહાદેવના શિવલિંગને કર્યો જળાભિષેક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 8:21 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો અને ગ્રામજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ત્યારે મેઘરજ તાલુકાના કંટાલુ ગામમાં ગ્રામજનોએ વર્ષો જૂની લોકમાન્યતા મુજબ ભગવાન ભોળાનાથને રીઝવવા અનોખી ધાર્મિક વિધિ યોજી હતી.

કંટાલુ ગામના પ્રાચીન કંટેશ્વર મહાદેવ મંદિરે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ એકત્રિત થઈ હતી. ગામની પરંપરા અનુસાર મહિલાઓએ માથા પર પાણીના બેડાં ભરી મંદિરે પહોંચીને મહાદેવના શિવલિંગ પર સતત જળાભિષેક કર્યો હતો. ત્યારબાદ ગર્ભગૃહમાં આવેલા શિવલિંગને સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબાડીને ભગવાન મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.

ગ્રામજનોનું માનવું છે કે જ્યારે લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન પડે ત્યારે આ રીતે શિવલિંગને જળમાં ડૂબાડીને ભક્તિપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો ભગવાન ભોળાનાથ પ્રસન્ન થઈ મેઘરાજાને વરસવા પ્રેરણા આપે છે. આ માન્યતા વર્ષોથી ગામમાં ચાલી આવી છે અને દર વખતે વરસાદની અછત સર્જાય ત્યારે ગ્રામજનો આ વિધિનું આયોજન કરે છે.

વિધિ દરમિયાન મહિલાઓએ વિસ્તાર પર સારો વરસાદ વરસે, ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળે અને સૌના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે તેવી હાર્દિક પ્રાર્થના કરી હતી.

ગામના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે વરસાદના અભાવે ખેતી અને પશુપાલન પર અસર પડી રહી છે. તેથી સમગ્ર ગામના લોકો એકસાથે ભેગા થઈ ભગવાન મહાદેવના શરણે પહોંચ્યા છે અને જલ્દી સારો વરસાદ વરસે તેવી શ્રદ્ધાભેર પ્રાર્થના કરી છે.

આ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ગામની મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ, વડીલો અને ગ્રામજનો જોડાયા હતા. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને સૌએ એકસ્વરે ભગવાન ભોળાનાથને મેઘમહેર કરવા પ્રાર્થના અર્પણ કરી હતી.

મેઘરજ તાલુકાના કંટાલુ ગામમાં વરસાદ ખેંચાતા ગ્રામજનોએ કંટેશ્વર મહાદેવ મંદિરે અનોખી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી. ગામની પરંપરા મુજબ મહિલાઓ અને પુરુષોએ શિવલિંગને પાણીમાં ડૂબાડી સારા વરસાદ માટે ભગવાન ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરી હતી.ગામની સૂરતાબેન ડામોરે જણાવ્યું હતું કે, શિવલિંગને જળમાં ડૂબાડવાથી વરસાદ થાય એવી વર્ષોથી માન્યતા છે અને આસ્થા સાથે સૌએ ગામમાં જલ્દી સારો વરસાદ વરસે તેવી પ્રાર્થના કરી છે.

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