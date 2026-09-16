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'માલગુડી ડેઝ' અને 'KGF' ફેમ એક્ટર અનંત નાગને મળશે દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ, PM મોદીએ પાઠવી શુભેચ્છા

દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ્ઝ 2024ના વિજેતાઓની ઘોષણા થઈ ગઈ છે. કન્નડ એક્ટર અનંત નાગને આ સન્માન અપાશે

દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ્ઝ 2024ના વિજેતાઓની ઘોષણા થઈ ગઈ છે. કન્નડ એક્ટર અનંત નાગને આ સન્માન અપાશે
દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ્ઝ 2024ના વિજેતાઓની ઘોષણા થઈ ગઈ છે. કન્નડ એક્ટર અનંત નાગને આ સન્માન અપાશે (Special arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 8:00 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારત સરકારે વર્ષ 2024 માટે દાદાસAહેબ ફાળકે પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે. આ પુરસ્કાર કન્નડ સિનેમાના દિગ્ગજ સુપરસ્ટાર અનંત નાગને એનાયત કરવામાં આવશે. ભારતીય સિનેમામાં તેમના યોગદાન અને તેમની ભવ્ય સિનેમેટિક સફરના સન્માનરૂપે તેમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

16 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ભારત સરકારે પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો (PIB) દ્વારા દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારની જાહેરાત કરાઈ હતી. આ જાહેરાત અંગે માહિતી આપતા પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "શ્રી અનંત નાગને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર 2024 એનાયત કરવામાં આવશે."

તેમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર પસંદગી સમિતિની ભલામણના આધારે, ભારત સરકાર એ જાહેરાત કરતા આનંદ અનુભવે છે કે અભિનેતાને ભારતીય સિનેમામાં તેમના યોગદાન અને તેમની ભવ્ય સિનેમેટિક સફર બદલ પ્રતિષ્ઠિત દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર 2024થી સન્માનિત કરવામાં આવશે. તેમની સફરે અનેક પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે. અનંત નાગને આ વર્ષે 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતના એકતા નગર ખાતે યોજાનાર 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં આ પુરસ્કાર અર્પણ કરવામાં આવશે."

આ જાહેરાત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અભિનેતાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પીઆઈબી (PIB)ની અપડેટને તેમના X (અગાઉનું ટ્વિટર) હેન્ડલ પર રીપોસ્ટ કરતા વડાપ્રધાને લખ્યું, "વરિષ્ઠ કલાકાર અનંત નાગ જીને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર મળવા બદલ અભિનંદન. દાયકાઓ સુધી તેમની સહજ અભિનય શૈલી, અદ્ભુત વિવિધતા અને શ્રેષ્ઠ કાર્યોએ ભારતીય સિનેમા, ખાસ કરીને કન્નડ સિનેમા પર ઊંડી છાપ છોડી છે. તેમણે ભજવેલી દરેક ભૂમિકામાં અનોખી ઊંડાણ અને વાસ્તવિકતાનો સંચાર કર્યો છે. એક અસાધારણ કલાકાર માટે આ ખરેખર યોગ્ય સન્માન છે."

અનંત નાગ કોણ છે?

અનંત નાગનું સાચું નામ અનંત નાગરકટ્ટે છે. 4 સપ્ટેમ્બર 1948ના રોજ જન્મેલા અનંત નાગ કન્નડ સિનેમાના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત કલાકારોમાંના એક છે. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે 300થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે, જેમાં 250થી વધુ કન્નડ ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. કન્નડ ઉપરાંત, તેમણે હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ, મરાઠી, મલયાલમ અને અંગ્રેજી ભાષાની ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે. આ ઉપરાંત, અનંત નાગ ટેલિવિઝન પર પણ જોવા મળ્યા છે; તેમણે પ્રખ્યાત લેખક આર.કે. નારાયણની વાર્તાઓ પર આધારિત દૂરદર્શનની લોકપ્રિય શ્રેણી 'માલગુડી ડેઝ'માં અભિનય કર્યો હતો.

આ દિગ્ગજ અભિનેતાએ તેમની શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન પાંચ કર્ણાટક રાજ્ય ફિલ્મ પુરસ્કારો મેળવ્યા છે. 2025માં, ભારત સરકારે તેમને દેશના ત્રીજા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર 'પદ્મ ભૂષણ'થી સન્માનિત કર્યા. દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારને સિનેમા ક્ષેત્રે ભારતનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર માનવામાં આવે છે અને તે ભારતીય સિનેમાના વિકાસ અને પ્રગતિમાં અસાધારણ યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓને એનાયત કરવામાં આવે છે.

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