કાંકરિયા તળાવમાં ફરી બોટિંગની સુવિધા શરૂ, 20 બોટ સાથે મુલાકાતીઓ લઈ શકશે આનંદ
ટિકિટ દર જાહેર, સ્પીડ બોટ અને પોન્ટૂન બોટ રૂ.160, શિકારા અને જીપ્સી બોટ રૂ.150, પેડલ બોટ રૂ.60 પ્રતિ વ્યક્તિ GST સહિત.
Published : November 3, 2026 at 9:33 AM IST
અમદાવાદ: શહેરના જાણીતા પર્યટન સ્થળ કાંકરિયા તળાવની મુલાકાતે આવતા લોકો માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષથી બંધ રહેલી બોટિંગની સુવિધા ફરી શરૂ કરવામાં આવી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગ શરૂ કરવાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા ફરી શરૂ થતાં અમદાવાદ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવતા મુલાકાતીઓ તળાવમાં બોટિંગનો આનંદ માણી શકશે.
AMC દ્વારા કાંકરિયા તળાવમાં કુલ 20 બોટ કાર્યરત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. લાંબા સમયથી બોટિંગની સુવિધા બંધ હોવાથી કાંકરિયાની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ આ આનંદથી વંચિત હતા. હવે બોટિંગ ફરી શરૂ થતાં કાંકરિયા પરિસરમાં મુલાકાતીઓ માટે મનોરંજનનો વધુ એક વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થશે.
બોટિંગ માટેના ટિકિટ દર જાહેર
કાંકરિયા તળાવમાં વિવિધ પ્રકારની બોટિંગ સુવિધાઓ માટે પ્રતિ વ્યક્તિ ટિકિટના દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં સ્પીડ બોટ અને પોન્ટૂન બોટ માટે GST સહિત રૂ. 160, શિકારા અને જીપ્સી બોટ માટે રૂ. 150, જ્યારે પેડલ બોટ માટે રૂ. 60 ટિકિટ દર રાખવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત ફ્લોટિંગ કેફેની સુવિધા માટે બાળકોની ટિકિટ રૂ. 260 અને પુખ્ત વયના લોકો માટે રૂ. 300 નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ દર પ્રતિ વ્યક્તિ છે અને તેમાં GSTનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ
કાંકરિયા તળાવ અમદાવાદનું લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ છે. અહીં પરિવાર સાથે ફરવા આવતા લોકો માટે બોટિંગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. બે વર્ષ બાદ આ સુવિધા ફરી શરૂ થવાથી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને રજાના દિવસો અને તહેવારો દરમિયાન કાંકરિયા આવતા પરિવારોને બોટિંગનો આનંદ માણવાની તક મળશે.
બોટિંગ શરૂ થવાથી કાંકરિયા પરિસરમાં પ્રવાસન અને મનોરંજનને પણ વેગ મળશે. હવે મુલાકાતીઓ કાંકરિયાની મુલાકાત દરમિયાન તળાવમાં વિવિધ પ્રકારની બોટિંગનો આનંદ માણી શકશે.
કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગ કરનારાઓની સુરક્ષા માટે AMC સજ્જ, લાઈફ જેકેટથી લઈને CCTV સુધીની વ્યવસ્થા
શહેરના કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગ દરમિયાન મુલાકાતીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત સરકાર અને સંબંધિત તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. બોટિંગની કામગીરી દરમિયાન સલામતીનાં ધોરણોનું પાલન થાય તે માટે SOP મુજબ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે. આ સાથે બોટિંગ કરનારા લોકોની સુરક્ષા માટે વિવિધ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
આ અંગે સીટી વોટર સાઇડ સેફટી કમિટી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યું હતું અને બોટિંગની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા કર્મચારીઓની બેઠકમાં સુરક્ષાનાં નિયમો અને માર્ગદર્શિકાના અમલ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં કર્મચારીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી અને બોટિંગની કામગીરી દરમિયાન સલામતીનાં ધોરણોનું પાલન કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
સુરક્ષા માટે આધુનિક સાધનોની વ્યવસ્થા
બોટિંગ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને મુલાકાતીઓની સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટર, CCTV કેમેરા અને અન્ય સુરક્ષા સાધનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. બોટિંગ વિસ્તાર પર સતત દેખરેખ રાખવા માટે CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવશે. સાથે જ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની દેખરેખ માટે સંબંધિત વિભાગના કર્મચારીઓ તૈનાત રહેશે.
મુલાકાતીઓ માટે આ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે
બોટિંગ દરમિયાન સલામતી જળવાઈ રહે તે માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવશે:
- 24 કલાક મેડિકલ સુવિધા અને એમ્બ્યુલન્સ સેવા
- 340થી વધુ લાઈફ જેકેટ્સ
- CCTV કેમેરા
- વીડિયો-ટેલી
- એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ
- નીતિ-નિયમો અંગેની સૂચનાઓ અને સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા
આ ઉપરાંત, બોટિંગ દરમિયાન લાઈફ જેકેટ પહેરવું ફરજિયાત રહેશે અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે સંબંધિત તંત્ર દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવશે.
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન કાંકરિયા તળાવની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓને બોટિંગની સુવિધાનો લાભ મળી શકશે. તહેવારો દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો કાંકરિયાની મુલાકાત લેતા હોવાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે. તંત્ર દ્વારા મુલાકાતીઓને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી તેઓ સુરક્ષિત રીતે બોટિંગનો આનંદ માણી શકે.
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