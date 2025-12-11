ETV Bharat / state

25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ

આ વર્ષે 25 ડિસેમ્બર થી 31 ડિસેમ્બર સુધી કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે.

25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરીયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ
25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરીયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 9:28 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: વર્ષ 2026 આવવામાં બસ ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે દર વર્ષે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નવા વર્ષની શરૂઆત પહેલા અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવે છે. વિનામૂલ્યે મુલાકાતિઓ કાંકરિયા કાર્નિવલમાં મજા માણવા માટે આવે છે. આ વર્ષે 25 ડિસેમ્બર થી 31 ડિસેમ્બર સુધી કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે.

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કાંકરિયા કાર્નિવલની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે પણ આ તારીખોમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ યોજવામાં આવશે. 25 ડિસેમ્બરના દિવસે સાંજે સાત વાગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ કાંકરિયા કાર્નિવલનો ઉદ્ઘાટન કરશે.

આ કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ગુજરાતના ખ્યાતનામ કલાકારો કિર્તીદાન ગઢવી, સંકેત ખાંડેકર, પાર્થ ઓઝા, ગીતાબેન રબારી હાજર રહેશે. 29 ડિસેમ્બરના દિવસે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી શો માટે મનન દેસાઈ, ઓમભટ્ટ, દીપ વૈદ, ચિરાયુ મિસ્ત્રી હાજર રહેશે. 30 ડિસેમ્બરે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ગિરિરાજ ગઢવી હાજર રહેશે અને 31 ડિસેમ્બરે ગુજરાતી ગીત સંગીત કાર્યક્રમમાં ઈશાની દવે ઉપસ્થિત રહેશે. સાંજે 7:00 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી આ કલાકારો કલા પ્રદર્શિત કરશે અને લોકોને મનોરંજન કરાવશે. આ દરમિયાન રાત્રે લેઝર શો, સાઉન્ડ શો, અલગ અલગ સ્ટેજ પર અલગ અલગ કાર્યક્રમો સવારથી લઈને સાંજ સુધી યોજવામાં આવશે. ફૂડ કોમ્પીટીશન, યોગા ઝુંબા, પેન્ડિંગ કોમ્પિટિશન, મહેંદી કોમ્પિટીશન, લેખન સ્પર્ધા પણ કાંકરિયા કાર્નિવલમાં કરાવવામાં આવશે.

25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરીયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા બે વર્ષથી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ સ્થાન પામ્યું છે અને આ વખતે પણ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ શામિલ થાય તે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

અમદાવાદના કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ત્રણ સ્ટેજ પર દરરોજ સાંજ સુધી રંગારંગ સાંસ્કૃતિક તથા અન્ય કાર્યક્રમો રહેશે, જેમાં ખાસ કરીને પોસ્ટકુંજ બાલવાટિકા અને વ્યાયામ વિદ્યાલય પાસે આ સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું છે. પુષ્પકુંજ ખાતેથી 25 ડિસેમ્બરના રોજ મુખ્યમંત્રી દ્વારા આ કાંકરિયા કાર્નિવલનું ઉદઘાટન કરવામાં આવશે.

25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરીયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ
25 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદમાં કાંકરીયા કાર્નિવલનું આયોજન, જાણો આ વર્ષે શું હશે ખાસ (ETV Bharat Gujarat)

કાંકરિયા કાર્નિવલમાં આ વર્ષે શું રહેશે ખાસ?

વિવિધ સુપ્રસિદ્ધ કલાકારો દ્વારા પર્ફોર્મન્સ, ડ્રોન શૉ, આતશબાજીનો શો, સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી શૉ, પેટ ફેશન શૉ, ડી જે. નાઈટ, રોક બેન્ડ પર્ફોર્મન્સ, ક્લાઉન ફેસ્ટીવલ, મેંહદી આર્ટ, નેઈલ આર્ટ, ટેટુ મેકીંગ, ગેમીંગ ઈવેન્ટ, લેસર શૉ, લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શૉ, મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટેન, જગલર શૉ, ફ્લી માર્કેટ

આ પણ વાંચો:

Last Updated : December 11, 2025 at 9:37 PM IST

TAGGED:

KANKARIA CARNIVAL
AHMEDABAD
DECEMBER 25TH KANKARIA CARNIVAL
KANKARIA CARNIVAL AHMEDABAD 2025
KANKARIA CARNIVAL 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.