લગ્ન નોંધણીના નામે કટકી કરતો તલાટી સસ્પેન્ડ, વાયરલ વીડિયોમાં બોલ્યો ચોંકાવનારી વાત

લગ્ન નોંધણી કરી લાખો રૂપિયા કમાયો હોવાની વાતો કરનારા પંચમહાલ જિલ્લાના કણજીપાણીના તલાટીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.

લગ્ન નોંધણીના નામે કટકી કરતો તલાટી સસ્પેન્ડ
લગ્ન નોંધણીના નામે કટકી કરતો તલાટી સસ્પેન્ડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 10:48 AM IST

પંચમહાલ : મેરેજ રજીસ્ટ્રેશનના નામ કમાણી કરવાનો એક કિસ્સો પંચમહાલ જિલ્લાથી પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પંચમહાલ જીલ્લાના જાંબુઘોડાના કણજીપાણી ગામના તલાટીનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જે વીડિયોમાં તલાટી દ્વારા લગ્ન નોંધણી કરીને લાખો રૂપિયા કમાઈ લીધા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

લગ્ન રજીસ્ટ્રેશનના નામે કટકી : આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે મહેસાણા ખાતે લાલજી પટેલ દ્વારા લગ્ન રજીસ્ટ્રેશન મામલે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. આખો વીડિયો વાયરલ થતા હવે પંચમહાલ વહીવટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. જેમાં કણજીપાણીના તલાટી અર્જુન મેઘવાલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે તપાસના આદેશ આપવામા આવતા વહીવટી તંત્રમાં પણ ભારે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.

લગ્ન નોંધણીના નામે કટકી કરતો તલાટી સસ્પેન્ડ (ETV Bharat Gujarat)

તલાટીનો વાયરલ વીડિયો

પંચમહાલ જીલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકાના કણજીપાણીના તલાટી અર્જુન મેઘવાલનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ વીડિયોમાં તે પોતે કબૂલાત કરતા જોવા મળ્યા હતા કે તેમણે એક જ વર્ષમાં અંદાજે 2000 જેટલા લગ્નની નોંધણી કરી છે. વીડિયોમાં તેઓ એવું પણ કહેતા સંભળાયા હતા કે, એક લગ્ન નોંધણી દીઠ તેઓ 2500 રૂપિયા લેતા હતા અને આ રીતે તેમણે કુલ 50 લાખ રૂપિયા કમાઈને રાજસ્થાનમાં જમીન પણ ખરીદી છે.

"વીડિયોમાં આટલા પૈસા કમાયો છે, જમીન ખરીદી કરી છે તેવું બોલે છે. તે મામલે ખાતાકીય તપાસ કરવામાં આવશે. વિગતવાર તપાસના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." -- ડી. કે. ગરાસિયા (ડેપ્યુટી DDO)

તલાટી અર્જુન મેઘવાલને સસ્પેન્ડ કર્યો : આ સમગ્ર મામલાને મહેસાણા ખાતે સરદાર પટેલ ગ્રુપના લાલજી પટેલ દ્વારા મીડિયા સમક્ષ વિગતો જણાવવામાં આવી હતી. મહેસાણાથી તાર પંચમહાલ જિલ્લાના જોડે જોડાયા હતા. આ મામલે પંચમહાલ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. જે બાદ કણજીપાણીના તલાટીને સસ્પેન્ડ કરવામા આવ્યો છે.

ખાતાકીય તપાસ કરવા આદેશ : આ મામલે ડેપ્યુટી DDO ડી. કે.ગરાસીયાએ જણાવ્યું હતું કે, કણજીપાણીના તલાટીનો વીડિયો વાયરલ થયેલો છે. એ સંદર્ભે તાત્કાલિક અસરથી પ્રાથમિક તપાસના આધારે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની સુચનાથી તલાટીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલ છે. વીડિયોમાં આટલા-આટલા પૈસા કમાયો છે જમીન ખરીદી કરી છે તેવું બોલે છે, તે મામલે ખાતાકીય તપાસ કરવામાં આવશે. વિગતવાર તપાસ થયા બાદ વધુ કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે. વિગતવાર તપાસના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

