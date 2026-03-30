કંડલા બંદરે નવો ઇતિહાસ રચ્યો, નાણાકીય વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં જ 158.60 મિલિયન ટન કાર્ગો હેન્ડલિંગનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો
નાણાકીય વર્ષ 2025-26નો કાર્ગો હેન્ડલિંગ લક્ષ્યાંક સમય પહેલાં પાર કરીને દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, કંડલા બંદરે દરિયામાં શિપ-ટુ-શિપ 1,17,000 ટન કાર્ગો ટ્રાન્સફર કર્યો.
Published : March 30, 2026 at 12:17 PM IST
ગાંધીધામ: દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26નો કાર્ગો હેન્ડલિંગ લક્ષ્યાંક 158.60 મિલિયન ટન સમય પહેલાં પાર કરી લીધો છે. આ સિદ્ધિ ભારતના દરિયાઈ વેપારમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવાઈ રહી છે. બંદર સત્તાવાળાઓએ આ ઉપલબ્ધિને ‘મિશન એકમ્પ્લિશ્ડ’ તરીકે ગણાવી છે અને હવે વાર્ષિક કાર્ગો થ્રુપુટમાં નવો રેકોર્ડ બનાવવા માટે તૈયાર છે.
દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર જાહેરાત કરતાં કહ્યું, “મિશન એકમ્પ્લિશ્ડ! દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26નો 158.60 મિલિયન ટનનો કાર્ગો હેન્ડલિંગ લક્ષ્યાંક પાર કરી લીધો છે. નવો રેકોર્ડ બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર! દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, કંડલા, વપરાશકર્તા-સંચાલિત બંદર, ભારતની દરિયાઈ વૃદ્ધિને શક્તિ આપે છે.”
આ સિદ્ધિના થોડા દિવસો પહેલા જ, કંડલા બંદરે દરિયામાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો. બંદર સત્તાવાળાઓએ મજબૂત ભરતી ધરાવતા બંદર પર પ્રથમ વખત ટ્રિપલ બેંકિંગ શિપ-ટુ-શિપ (STS) ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ ઓપરેશનમાં એક કેપસાઈઝ જહાજથી 1,17,000 ટન કાર્ગો ટ્રાન્સશિપમેન્ટ જહાજ પર ઉતારવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 77,000 ટનનું ટેન્ડમ ટ્રાન્સફર પનામેક્સ જહાજ પર કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ઓપરેશન અંગે બંદર સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું કે, “કંડલાએ દરિયામાં ઇતિહાસ રચ્યો! અત્યંત ચોકસાઈભર્યું દરિયાઈ કામગીરી, સંપૂર્ણ રીતે હાથ ધરવામાં આવી. કંડલાએ ટ્રિપલ બેંકિંગ શિપ-ટુ-શિપ ઓપરેશન કર્યું – જે મજબૂત ભરતી ધરાવતા બંદર પર પ્રથમ વખત કરવામાં આવ્યું છે.”
જણાવી દઈએ કે, કંડલા બંદર ભારતના બાર મુખ્ય બંદરોમાંનું એક છે અને ગુજરાત રાજ્યમાં કચ્છના અખાતમાં પશ્ચિમ કિનારા પર આવેલું છે. આ બંદર મુખ્યત્વે ઉત્તર ભારતના લેન્ડ લૉક રાજ્યો જેવા કે જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ અને રાજસ્થાનને સેવા પૂરી પાડે છે. દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ તાજેતરમાં આગામી ત્રણ દિવસમાં ૨૨ જહાજો હેન્ડલ કરવાની તૈયારી પણ દર્શાવી છે.
