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કામરેજ માછીવાડમાં તાપીના કાંઠે જમીનનું ધોવાણ: આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની મુલાકાત બાદ કાલે કામગીરી શરૂ કરવાના આદેશ

સુરત જિલ્લાના કામરેજ ગામના માછીવાડ ફળિયામાં તાપી નદીના કાંઠે મોટા પાયે જમીન ધોવાતા 25થી વધુ મકાનોના પાયા ખુલ્લા પડી ગયા છે.

આરોગ્ય મંત્રી સ્થળની લીધી મુલાકાત
આરોગ્ય મંત્રી સ્થળની લીધી મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 10:19 PM IST

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સુરત : જિલ્લાના કામરેજ ગામમાં છેલ્લા પાંચ દિવસ પહેલાં પડેલા 16 ઇંચ મુશળધાર વરસાદે તાપી નદીના કિનારે વસતા પરિવારો માટે ભારે આફત સર્જી છે. માછીવાડ ફળિયામાં નદીના પાણીના જોરદાર પ્રવાહને કારણે જમીનનું મોટા પાયે ધોવાણ થતાં કિનારે આવેલાં 25થી વધુ મકાનોના પાયા ખુલ્લા પડી ગયા છે. પોતાનું ઘર ગમે ત્યારે તાપી નદીમાં ગરકાવ થઈ જશે તેવી દહેશત વચ્ચે રહીશો ભયના માહોલમાં રાત વિતાવી રહ્યા છે.

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતાં ગતરોજ સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સક્રિય થયું હતું. કામરેજ મામલતદાર, પ્રાંત અધિકારી અને તાલુકા પંચાયતની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન સુરત જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય મહેશ સોલંકી, કામરેજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ કૌશલ પટેલ અને ગ્રામ પંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ ઉપેન્દ્ર ઓઝાએ અસરગ્રસ્તોની રજૂઆતો સાંભળી હતી.

કામરેજ માછીવાડમાં તાપીના કાંઠે જમીનનું ધોવાણ (Etv Bharat Gujarat)

"લોકોના જીવ અને મિલકતની સુરક્ષા સરકારની પ્રાથમિકતા છે. માછીવાડના પરિવારો જે ભય હેઠળ જીવી રહ્યા છે તે અમે સમજી શકીએ છીએ. અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે વિલંબ કર્યા વિના તાત્કાલિક ધોરણે પાળાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે, જેથી નાગરિકો નિર્ભય બનીને રહી શકે." - પ્રફુલ પાનસેરિયા, આરોગ્યમંત્રી

સ્થાનિકોની સુરક્ષાની માંગની નોંધ રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી અને કામરેજના ધારાસભ્ય પ્રફુલ પાનસેરિયાએ લીધી હતી. મંત્રીએ આજે તાત્કાલિક અસરથી સંબંધિત વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તાપી નદીના કિનારાની મુલાકાત લીધી હતી.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની મુલાકાત બાદ કાલે કામગીરી શરૂ કરવાના આદેશ
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની મુલાકાત બાદ કાલે કામગીરી શરૂ કરવાના આદેશ (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે સ્થળ પર જ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવીને સ્થાનિકોને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે તેમના ઘર અને જીવનની સુરક્ષા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. મંત્રીએ તંત્રને સ્પષ્ટ સૂચના આપી હતી કે, નદીના કિનારે સુરક્ષિત પાળો (રિટેનિંગ વોલ) બાંધવાનું કામ આવતીકાલથી જ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દેવું.

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TAGGED:

PRAFUL PANSERIYA
KAMREJ SOIL EROSION
TAPI RIVER EROSION
RETAINING WALL SURAT
KAMREJ SOIL EROSION

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