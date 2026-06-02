કામરેજ પોલીસે પરબ ગામે ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી 7 જેટલા બાળ મજૂરોનું રેસ્ક્યુ કરી મુક્ત કરાવ્યા

પૂર્વ બાતમીના આધારે દરોડો પાડી જોખમી સ્થિતિમાં મજૂરી કરતા 7 માસૂમ બાળકોને કતારગામ ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે સોંપ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 3:37 PM IST

સુરત : ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાળ મજૂરીના દૂષણને ડામવા પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી ખાસ ઝુંબેશ અંતર્ગત કામરેજ પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. પીઆઈ આર.બી. ગોજીયા અને તેમની ટીમે પૂર્વ બાતમીના આધારે પરબ ગામની સીમમાં આવેલ ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જુદા જુદા ઔદ્યોગિક એકમોમાં આકસ્મિક રેડ પાડી હતી.

રેડ દરમિયાન અલગ અલગ કારખાનાઓમાં 7 જેટલા સગીર વયના બાળકો જોખમી રીતે મજૂરી કરતા મળી આવ્યા. પોલીસે તાત્કાલિક તમામ બાળકોનું ત્યાંથી રેસ્ક્યુ કર્યું અને તેમની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી સુરતના કતારગામ ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે કબજો સોંપવામાં આવ્યો.

આ ગંભીર ગુનાના સંદર્ભમાં કામરેજ પોલીસે પાંચ કારખાનેદારોની ઓળખ કરી તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપીઓના નામ નીચે પ્રમાણે છે.

  • (1) નટુભાઈ જીવરાજભાઈ ધામેલીયા
  • (2) પ્રતિકભાઈ લીંબાભાઈ લાઠીયા
  • (3) અલ્પેશભાઈ રમેશભાઈ નાકરાણી
  • (4) ભૂપતભાઈ રામજીભાઈ લાઠીયા
  • (5) કલ્પેશભાઈ રમણીકભાઈ સાચપરાનો સમાવેશ થાય છે.

કામરેજ પોલીસ મથકના PI આર. બી ગોજિયા એ જણાવ્યું હતું કે બાળકો પાસે ગે૨કાયદેસર રીતે મજૂરી કરાવવાનાં ગંભીર મામલે કામરેજ પોલીસે આ પાંચેય કારખાનેદાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.

જણાવી દઈએ કે આ તમામ કારખાનેદાર સુરતના મોટા વરાછા, નાના વરાછા અને વરાછા રોડ વિસ્તારમાં રહે છે.

પોલીસે બાળકો પાસે ગેરકાયદેસર રીતે મજૂરી કરાવવાના કેસમાં બીએનએસ એક્ટ 2023ની કલમ 146, બાળ અને તરુણ પ્રતિબંધિત કાયદો 1986ની કલમ 3 અને 14-1, તેમજ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન એક્ટ 2015ની કલમ 79 મુજબ ગુનો નોંધ્યો છે. આગળની કાનૂની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

