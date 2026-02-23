ETV Bharat / state

ગઈ તારીખ 22/02/2026 ના રોજ કામરેજ પોલીસ મથકે તન્વીબેન ઉદયભારતી ગોસ્વામીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

જગન્નાથ પુરીમાં ભાગવત કથાના નામે છેતરપિંડી, કામરેજ પોલીસે ભેજાબાજ ટૂર ઓપરેટરની ધરપકડ કરી
જગન્નાથ પુરીમાં ભાગવત કથાના નામે છેતરપિંડી, કામરેજ પોલીસે ભેજાબાજ ટૂર ઓપરેટરની ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 6:11 PM IST

સુરત: જગન્નાથ પુરી ખાતે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવાના બહાને શ્રદ્ધાળુઓ સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સના માલિકને કામરેજ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.

ગઈ તારીખ 22/02/2026 ના રોજ કામરેજ પોલીસ મથકે તન્વીબેન ઉદયભારતી ગોસ્વામીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેમના સસરા કિરીટભારતી ભાનુભારતી ગોસ્વામી, જેઓ કથાકાર છે, તેમની મુલાકાત પોરબંદરના ટૂર ઓપરેટર દર્પણભાઈ સુધીરભાઈ પંડ્યા સાથે થઈ હતી. દર્પણ પંડ્યાએ જગન્નાથ પુરીમાં કથાના આયોજન માટે વ્યક્તિ દીઠ રૂ. 3500 નો ખર્ચ જણાવ્યો હતો.

કથાકાર કિરીટભારતીએ તેમના સમાજ અને ઓળખીતા લોકો પાસેથી ઉઘરાવેલા અંદાજે 3,15,500 રૂપિયા દર્પણ પંડ્યાના ખાતામાં ઓનલાઇન અને રોકડ સ્વરૂપે જમા કરાવ્યા હતા.

તારીખ 22/02/2026 થી 28/02/2026 દરમિયાન કથાનું આયોજન નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રદ્ધાળુઓને ચાર લક્ઝરી બસોમાં અમદાવાદથી કામરેજ ખાતેના દાદા ભગવાન મંદિર પાસે લાવવામાં આવ્યા હતા. અહીં બસના ડ્રાઈવરોએ ડીઝલ માટે પૈસા માંગતા, દર્પણ પંડ્યાએ મુસાફરોને જ અત્યારે પૈસા આપી દેવા અને પોતે શિરડી આવીને તે પૈસા પરત કરી દેશે તેવો વિશ્વાસ આપ્યો હતો. શ્રદ્ધાળુઓએ ભેગા મળીને રૂ. 1,05,000 નું ડીઝલ ભરાવ્યું હતું.

જોકે, જ્યારે તેઓ શિરડી પહોંચ્યા ત્યારે દર્પણ પંડ્યાએ પોતાનો ફોન બંધ કરી દીધો હતો અને કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી ન હતી. છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતા ભોગ બનનાર શ્રદ્ધાળુઓએ કામરેજ પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.

કામરેજ પોલીસ મથકના પીઆઈ એ. ડી ચાવડાના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી દર્પણભાઈ સુધીરભાઈ પંડ્યા વિરુદ્ધ છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતનો ગુનો દાખલ કરી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ હાલ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીએ અગાઉ આ પ્રકારે અન્ય કોઈ સાથે છેતરપિંડી કરી છે કે કેમ.

જો અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ભેજાબાજ દ્વારા છેતરપિંડીનો ભોગ બની હોય, તો તાત્કાલિક કામરેજ પોલીસ મથકનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

