દક્ષિણ ગુજરાતના સુગર ક્ષેત્રે કામરેજ ફેક્ટરીનો દબદબો: શેરડીના ભાવમાં ₹3725 સાથે મોખરે

Published : March 31, 2026 at 9:57 PM IST

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સુગર ફેક્ટરીઓ દ્વારા વર્ષ 2025/26 ના સીઝન માટે શેરડીના અંતિમ ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે જાહેર થયેલા ભાવોમાં કામરેજ સુગર ફેક્ટરીએ મેદાન માર્યું છે. એક સમયે આર્થિક મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થતી આ ફેક્ટરીએ આ વર્ષે અન્ય તમામ મોટી ફેક્ટરીઓને પાછળ છોડીને પ્રતિ ટન ₹3725 નો સર્વોચ્ચ ભાવ જાહેર કરતા ખેડૂતોમાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

કામરેજ સુગરના પ્રમુખ અશ્વિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ સિદ્ધિ પાછળ ફેક્ટરીની સારી રિકવરી અને વહીવટમાં દાખવવામાં આવેલી કરકસર મુખ્ય કારણ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે સીધો ₹244નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં પણ વિશેષ પ્રોત્સાહન આપી ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.

આગામી થોડા મહિનાઓમાં જ દક્ષિણ ગુજરાતની વિવિધ સુગર ફેક્ટરીઓની ચૂંટણીઓ યોજાનાર છે. ચૂંટણી પૂર્વે જાહેર થયેલા આ આકર્ષક ભાવોને કારણે સહકારી ક્ષેત્રમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક વહેતા થયા છે. જોકે, મોંઘવારીના જમાનામાં ખેતી ખર્ચ સામે સુગર ફેક્ટરીઓએ જાહેર કરેલા સારા ભાવોને કારણે ખેડૂત આલમે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

ખેડૂત અગ્રણીઓના મતે, શેરડીના પાકમાં જો આ જ પ્રકારે પોષણક્ષમ ભાવો મળતા રહેશે, તો દક્ષિણ ગુજરાતનો ખેડૂત વધુ સધ્ધર બનશે અને સહકારી માળખું વધુ મજબૂત થશે.

સુગર ફેક્ટરી જાહેર કરેલ ભાવ

  • કામરેજ સુગર - 3725
  • બારડોલી સુગર - 3672
  • સાયણ સુગર - 3656
  • મઢી સુગર - 3511
  • ચલથાણ સુગર - 3406
  • મહુવા સુગર - 3101

