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કામરેજ: ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન તાપી નદીમાં નાવડી પલટી ખાતા ૩ યુવકો ડૂબ્યા; ફાયર વિભાગ-સ્થાનિકોની ભારે જહેમત બાદ રેસ્ક્યૂ કર્યા

ગણેશજીની મૂર્તિ પધરાવવા નાવડીને ઊંડા પાણીમાં લઈ જવાઈ હતી જ્યાં તે પલટી ખાઈ જતા દુર્ઘટના સર્જાઈ

ગણેશજીની મૂર્તિ પધરાવવા નાવડીને ઊંડા પાણીમાં લઈ જવાઈ હતી જ્યાં તે પલટી ખાઈ જતા દુર્ઘટના સર્જાઈ
ગણેશજીની મૂર્તિ પધરાવવા નાવડીને ઊંડા પાણીમાં લઈ જવાઈ હતી જ્યાં તે પલટી ખાઈ જતા દુર્ઘટના સર્જાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 7:59 PM IST

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સુરત: જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં ગણેશ વિસર્જનના પર્વ દરમિયાન એક ગમખ્વાર દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. કામરેજ વિસ્તારના ધોરણ પારડીની સીમમાંથી પસાર થતી તાપી નદીમાં ગણેશ વિસર્જન કરવા ગયેલા યુવકોની નાવડી અચાનક પલટી મારી જતાં ત્રણ યુવકો નદીના ઊંડા પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. સ્થાનિકો અને ફાયર વિભાગ દ્વારા ભારે જહેમત બાદ ત્રણેયને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગણેશ વિસર્જન માટે કેટલાક યુવકો નાવડીમાં બેસીને નદીમાં વચ્ચે ગયા હતા. તે દરમિયાન અચાનક નાવડી સંતુલન ગુમાવી દેવાથી પલટી મારી ગઈ હતી, જેના કારણે નાવડીમાં સવાર ત્રણેય યુવકો તાપી નદીના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.

ગણેશજીની મૂર્તિ પધરાવવા નાવડીને ઊંડા પાણીમાં લઈ જવાઈ હતી જ્યાં તે પલટી ખાઈ જતા દુર્ઘટના સર્જાઈ (ETV Bharat Gujarat)

દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ ભારે જહેમત બાદ ત્રણ પૈકી બે યુવકોને બેભાન અવસ્થામાં નદીમાંથી બહાર કાઢી લીધા હતા. જ્યારે અન્ય એક યુવકની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેને કામરેજ ફાયર વિભાગની ટીમે ભારે શોધખોળ બાદ બહાર કાઢ્યો હતો.

કામરેજ ફાયર ઓફિસર બિપીન ખલાસી એ જણાવ્યું હતું કે, "ગણપતિ વિસર્જન કરવા આવેલા ત્રણ વ્યક્તિ ડૂબી ગયા હતા. અમને આ ઘટનાની જાણ થતા અમે બચાવ માટે અહીં આવી પહોંચ્યા હતા. અમે આવ્યા તે પહેલા જ અહીં હાજર લોકોએ બે વ્યક્તિને બેભાન હાલતમાં બહાર કાઢ્યા હતા અને એક વ્યક્તિ ડૂબેલો હતો જેની અમારી ટીમે ઘટનાસ્થળે આવી બહાર કાઢ્યો છે, જે જાળીમાં ફસાઈ ગયો હતો. હાલ તેને બેભાન અવસ્થામાં હોસ્પિટલ લઈ જવાયો છે.

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TAGGED:

ગણેશ વિસર્જન દુર્ઘટના
સુરત કામરેજ યુવકો ડૂબ્યા
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3 YOUTH DROWNED IN TAPI
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