સાયબર ક્રાઈમના આરોપીઓને મદદ કરતો જુનાગઢ શખ્સ ઝડપાયો, 40 લાખ કરતાં વધારેની છેતરપિંડીના ગુનામાં અટકાયત
સાયબર ક્રાઇમના અપરાધીઓને મદદ કરતા જુનાગઢના એક વ્યક્તિની પોલીસે અટકાયત કરી છે, જાણો સાયબર ગઠીયાઓ સાથે તેની શું હતી મીલીભગત ?
Published : December 16, 2025 at 8:38 PM IST
જુનાગઢ: પાછલા કેટલાક સમયથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઇમને લઈને મ્યૂલ એકાઉન્ટ બનાવીને છેતરપિંડી કરતા સાયબર ગઠિયાઓને મદદગારી કરવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. સાયબર માફિયાઓને મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપવાના કિસ્સામાં જુનાગઢ પોલીસે છેલ્લાં બે દિવસમાં 15 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે.
જે અંતર્ગત વડાલ નજીક આવેલા કેરાળા ગૌ સેવા ટ્રસ્ટના સંચાલક કલ્યાણગીરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. કલ્યાણગીરીએ સાયબર ગઠિયાઓને મદદ કરવા માટે તેમના મ્યુલ એકાઉન્ટ માંથી 40 લાખ રૂપિયાની હેરાફેરી કરી હોવાની વિગતો જુનાગઢ પોલીસને પ્રાપ્ત થઇ છે.
આરોપીની ભૂમિકા
છેલ્લાં કેટલાક સમયથી જુનાગઢ શહેરની સાથે જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઇમને લઈને સાઇબર માફિયાઓને એકાઉન્ટ બનાવીને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરવાના કિસ્સામાં મદદરૂપ થનાર શહેર અને જિલ્લાના 15 કરતાં વધારે ખાતાધારકોની પોલીસે છેલ્લાં 48 કલાક દરમિયાન અટકાયત કરી છે. રવિવારે પોલીસે આ જ પ્રકારે આઠ આરોપીની અટકાયત કરી હતી, જેમાં તેમણે તેમના મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર માફિયાઓને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરવામાં મદદ કરી હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું.
આ કડીમાં જુનાગઢ પોલીસે કેરાળા ગૌ સેવા ટ્રસ્ટના સંચાલક કલ્યાણ ગીરીની પણ મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને તેમાંથી નાણાકીય ગેરરીતિ આચરવાનું પુરવાર થયું છે. છેલ્લાં બે દિવસથી કલ્યાણગીરી સાયબર માફિયાઓના સહકારથી નાણાકીય ગેરરીતિ આચરી રહ્યો હોવાની વિગતો પ્રકાશમાં આવી હતી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલામાં આજે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કલ્યાણ ગીરીની વિધિવત અટકાયત કરી છે
અલગ અલગ 8 ફરિયાદમાં થઈ કાર્યવાહી
કેરાળા ગૌ સેવા ટ્રસ્ટના કલ્યાણગીરીએ 1 એકાઉન્ટ મારફતે સાયબર માફિયાઓને મદદ કરી હોવાની વિગતો પણ જુનાગઢ પોલીસને પ્રાપ્ત થઈ છે. 08 NCRP અંતર્ગત 40 લાખ 76 હજાર 380 રુપિયા લોકોને છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવ્યા બાદ કલ્યાણગીરી ભાડે આપેલા મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા થયા હતા. આ સિવાય અન્ય ત્રણ ફરિયાદમાં 25 લાખ 20 હજાર જેટલા નાણા પણ જમા થયા હતા અને ત્યારબાદ આ જ ખાતા માંથી રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. સાયબર માફિયાઓ દ્વારા સાઇબર ક્રાઇમ ટોળકી સ્થાનિક લોકોને સામેલ કરીને પોતે કોઈ પણ અજાણી જગ્યા પરથી બેઠા બેઠા કરોડો રૂપિયા આ જ પ્રકારે નાણાકીય ગેરરીતી આચરીને લોકલ એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી રહ્યા હતા
5 થી 25 હજારમાં ભાડે અપાતા હતા એકાઉન્ટ
સાયબર માફિયાઓ દ્વારા સ્થાનિક લોકોના મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને તેને પાંચથી 25 હજાર રૂપિયામાં ભાડે આપીને મોટી નાણાકીય છેતરપિંડી આચરી રહ્યા હતા. નાણાકીય છેતરપિંડી આચર્યા બાદ જમા થયેલા રૂપિયા એ.ટી.એમ, સેલ્ફ ચેક, ઓન લાઇન બેન્કિંગ કે એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરીને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરવાના આ કારસ્તાનમાં સ્થાનિક લોકો પણ સામેલ જોવા મળ્યા હતા. આ ગુનામાં 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ અને જામીન મેળવવા પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે.
વધુમાં કોઈ પણ આરોપીને લાંબી કાયદાકીય કાર્યવાહીમાંથી પણ પસાર થવું પડી શકે છે, જે રાજ્યમાં નાણાકીય ગેરરીતિની ફરિયાદ દાખલ થઈ હોય ત્યાંની પોલીસ અને જેલ પ્રશાસનની પ્રક્રિયાનું પણ એકાઉન્ટ બનાવનાર અને નાણાકીય ગેરરીતિ આચરવામાં સાયબર માફિયાઓને મદદગારી કરવાના કિસ્સામાં આરોપીને કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. હાલ જૂનાગઢ જિલ્લામાં અલગ-અલગ નવ FIR દાખલ થઈ છે, જેમાં 17 આરોપીને પોલીસે પકડ્યા છે. કલ્યાણગીરીના મામલામાં પોલીસે કેટલાક ટ્રસ્ટો અને ધાર્મિક જગ્યાઓ કે જે આ પ્રકારની શંકાસ્પદ ગતિવિધિમાં સામેલ છે કે, કેમ તેને લઈને પણ તપાસ શરૂ કરી છે.