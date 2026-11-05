અમદાવાદના કાલુપુર સ્ટેશનની કાયાપલટ! બુલેટ ટ્રેનની નીચે દોડશે સામાન્ય ટ્રેનો અને મેટ્રો; 2028 સુધીમાં બદલાઈ જશે આખું ચિત્ર
અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનમાં આવી જ મોટી કાયાપલટ થઈ રહી છે અને આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટને 2028 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.
Published : November 5, 2026 at 9:05 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદનું કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન...હવે માત્ર ટ્રેનોમાં બેસવા અને ઉતરવાનું સ્થળ નહીં, પરંતુ પરિવહનનું એક મોટું કેન્દ્ર બનવા જઇ રહ્યું છે. ઉપર બુલેટ ટ્રેન, તેની નીચે ભારતીય રેલ્વેની સામાન્ય ટ્રેનો અને સૌથી નીચે મેટ્રોની કનેક્ટિવિટી હશે. અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનમાં આવી જ મોટી કાયાપલટ થઈ રહી છે અને આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટને 2028 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.
બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું માળખું તૈયાર
હાલ સ્ટેશન પર બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું ઉપરનું માળખું તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે આગળના તબક્કામાં ટ્રેક લગાવવાની કામગીરી થવાની છે. જ્યારે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનથી મેટ્રો સુધીની કનેક્ટિવિટી પણ તૈયાર રાખવામાં આવી રહી છે. એટલું જ નહીં, સ્ટેશનની સાઉથ સાઇડનું મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તૈયાર થઈ ગયું છે, જ્યારે નોર્થ સાઇડનું કામ પણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
કાલુપુરમાં ચાલી રહેલા ડેવલપમેન્ટ અંગે રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજર (DRM) વેદ પ્રકાશે સ્થળ પર ચાલી રહેલા કામની વિગતો આપી હતી. ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી.
"સ્ટેશનના વિવિધ ભાગોમાં કામ અલગ અલગ તબક્કામાં આગળ વધી રહ્યું છે. સાઉથ સાઇડનું મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તૈયાર થઇ ગયું છે, જ્યારે નોર્થ સાઇડનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના ઉપરના માળખાનું કામ પણ પૂર્ણતાની દિશામાં છે. હવે આગળના તબક્કામાં ટ્રેક લગાવવાનું કામ શરૂ થવાનું છે." વેદ પ્રકાશ, રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજર (DRM)
બુલેટ ટ્રેન ઉપર, સામાન્ય ટ્રેનો વચ્ચે અને મેટ્રો નીચે દોડશે
કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના વિકાસની સૌથી મહત્ત્વની વાત તેની કનેક્ટિવિટી છે. સામાન્ય રીતે રેલવે સ્ટેશન, મેટ્રો સ્ટેશન અને અન્ય પરિવહન સુવિધાઓ અલગ-અલગ સ્થળોએ હોય છે પરંતુ કાલુપુરમાં આ ત્રણેય વ્યવસ્થાઓને એક જ સંકુલમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
DRM વેદ પ્રકાશે સ્થળ પર સમજાવ્યું હતું કે, તેઓ જ્યાંથી પ્રોજેક્ટની માહિતી આપી રહ્યા હતા તે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના પ્રથમ માળનો ભાગ છે. દક્ષિણ તરફના આ પ્રથમ માળનો ઉપયોગ મુસાફરો માટે હોલ્ડિંગ એરિયા તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સંકુલની રચનામાં ઉપર બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન, તેની નીચે ભારતીય રેલવેના પ્લેટફોર્મ અને સૌથી નીચે મેટ્રો સ્ટેશનની કનેક્ટિવિટીનું આયોજન છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની નીચેના ભાગમાં ભારતીય રેલવેના પ્લેટફોર્મ નંબર 10, 11 અને 12 આવેલા છે. એટલે બુલેટ ટ્રેનના મુસાફરો અને સામાન્ય રેલવેના મુસાફરો માટે અલગ વ્યવસ્થા હોવા છતાં બંને વચ્ચે જોડાણ રહેશે. મેટ્રો સુધી પહોંચવા માટે પણ લિફ્ટ, સીડી અને એસ્કેલેટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
DRMના જણાવ્યા પ્રમાણે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનથી મેટ્રો સુધીની કનેક્ટિવિટીનું કામ તૈયાર છે. બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન અને હાલના રેલવે પ્લેટફોર્મ વચ્ચે પણ જોડાણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. ભવિષ્યમાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનમાં આવતા મુસાફરોને શહેરની અંદર જવા માટે અલગ વાહન શોધવામાં સમય બગાડવો નહીં પડે. તેઓ મેટ્રો અથવા અન્ય ઉપલબ્ધ પરિવહન સેવા મારફતે આગળની મુસાફરી કરી શકશે.
બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું ઉપરનું માળખું તૈયાર, હવે ટ્રેકનું કામ
અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કાલુપુર સ્ટેશન પણ આ સમગ્ર વિકાસનું મહત્ત્વનું કેન્દ્ર છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના ઉપરના માળખાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે આગળના તબક્કામાં ટ્રેક લગાવવાનું કામ શરૂ થવાનું છે.
DRMના જણાવ્યા અનુસાર, બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના કામ માટે માર્ચ 2027 અને ઓગસ્ટ 2027નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જોકે, ટ્રાન્સક્રિપ્શનમાં આ બંને તારીખો વચ્ચેનો ચોક્કસ સંદર્ભ સ્પષ્ટ થતો નથી. તેથી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન ક્યારે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થશે અથવા ક્યારે કામગીરી શરૂ થશે તે અંગે અંતિમ તારીખ પ્રકાશિત કરતાં પહેલાં રેલવે અથવા NHSRCL પાસેથી પુષ્ટિ મેળવવી જરૂરી છે.
આ પ્રોજેક્ટનું મહત્ત્વ એટલા માટે પણ છે કે, બુલેટ ટ્રેન માટે અલગ સ્ટેશન ઊભું કરવાની સાથે હાલના રેલવે સ્ટેશનની કામગીરીને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. સામાન્ય ટ્રેનોની અવરજવર ચાલુ રહે અને બુલેટ ટ્રેન માટે પણ આધુનિક સુવિધા ઊભી થાય તે રીતે સમગ્ર સંકુલનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
સાઉથ મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તૈયાર
કાલુપુર સ્ટેશનના વિકાસમાં મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ પણ મહત્ત્વનો ભાગ છે, નો મુખ્ય હેતુ રેલવે સ્ટેશન પર આવતા મુસાફરોને અન્ય પરિવહન સેવાઓ સાથે જોડવાનો છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેશનની સાઉથ સાઇડમાં મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબનું બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ઇમારતમાં 16 માળ છે અને નીચેના બે માળ સહિત કુલ 18 સ્તરની વ્યવસ્થા છે. આ ઇમારતમાં ઓફિસો ઉપરાંત નાગરિકો અને મુસાફરોને ઉપયોગી થાય તેવી વિવિધ સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. એટલે આ બિલ્ડિંગ માત્ર સ્ટેશનની એક ઇમારત નહીં, પરંતુ રેલવે સંકુલ સાથે જોડાયેલું એક મોટું સુવિધા કેન્દ્ર બનશે.
બીજી તરફ નોર્થ સાઇડનું મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ પણ ઝડપથી તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. DRMએ જણાવ્યું હતું કે જૂના સ્ટેશનના માળખાને દૂર કરીને નવા બાંધકામ માટે જગ્યા તૈયાર કરવામાં આવી છે. હવે આ ભાગમાં પણ કામ આગળ વધી રહ્યું છે. સાઉથ અને નોર્થ એમ બંને તરફ મલ્ટીમોડલ હબ વિકસાવવાનો હેતુ મુસાફરોની અવરજવરને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવાનો છે. સ્ટેશન પર આવતા મુસાફરોને બહાર નીકળવા, વાહન સુધી પહોંચવા અને શહેરમાં આગળ જવા માટે એક જ જગ્યાએથી વિવિધ વિકલ્પો મળી શકે તે દિશામાં આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
18 એકરમાં રૂફ પ્લાઝા અને કોન્કોર્સ: સ્ટેશનને મળશે નવું સ્વરૂપ
કાલુપુર સ્ટેશનના વિકાસમાં રૂફ પ્લાઝા અને કોન્કોર્સની રચના પણ એક મહત્ત્વનો ભાગ છે. DRM વેદ પ્રકાશે વાતચીત દરમિયાન આશરે 18 એકરના રૂફ પ્લાઝા અને 18 એકરના કોન્કોર્સ અથવા મેઝેનાઇન વિસ્તારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્લેટફોર્મ નંબર 12, 11, 10 અને 9 ઉપર રૂફ પ્લાઝાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. પ્લેટફોર્મ નંબર 8 ઉપર પણ આ કામ પૂર્ણ થયું છે. આ રૂફ પ્લાઝા અને કોન્કોર્સની વ્યવસ્થા દ્વારા સ્ટેશનના વિવિધ ભાગોને વધુ સુવ્યવસ્થિત રીતે જોડવાનો પ્રયાસ છે.
હાલ સુધીમાં સમગ્ર પ્રોજેક્ટનું આશરે એક તૃતીયાંશ કામ પૂર્ણ થયું હોવાનું DRMએ જણાવ્યું હતું. આગામી તબક્કામાં પ્લેટફોર્મ નંબર 4થી 8 સુધીના વિસ્તારમાં કામ હાથ ધરવાનું આયોજન છે. તેમણે 15 નવેમ્બરથી આ તબક્કા માટે બ્લોક લેવાની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ આગળના તબક્કામાં પ્લેટફોર્મ નંબર 1થી 3 સુધીનું કામ કરવામાં આવશે. આ આયોજન પૂર્ણ થયા પછી પ્લેટફોર્મ નંબર 4થી 12 સુધીના મોટા ભાગને એક જ રૂફ પ્લાઝા હેઠળ આવરી લેવાની યોજના છે. એટલે મુસાફરોને પ્લેટફોર્મ બદલવા, એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં જવા અથવા સ્ટેશનના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં પહોંચવા માટે વધુ સુવ્યવસ્થિત જગ્યા મળી શકે છે.
જોકે, 15 નવેમ્બરથી બ્લોક લેવાની તારીખ અને કયા પ્લેટફોર્મ પર કયા સમયગાળા દરમિયાન કામગીરી થશે તેની ચોક્કસ વિગતો રેલવેના સત્તાવાર જાહેરનામા પરથી ચકાસવી જરૂરી છે. કારણ કે બાંધકામ દરમિયાન ટ્રેનોની અવરજવર અને મુસાફરોની સુવિધા જાળવવી પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે.
2028 સુધીમાં સમગ્ર પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક
કાલુપુર સ્ટેશન પર એકસાથે અનેક કામ ચાલી રહ્યાં છે. બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન, રૂફ પ્લાઝા, કોન્કોર્સ, સાઉથ મલ્ટીમોડલ હબ, નોર્થ મલ્ટીમોડલ હબ, હોટલ અને ઓફિસો સહિતના વિવિધ ઘટકોનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર વિકાસ કાર્યને 2028 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. આ સમયમર્યાદામાં રૂફ પ્લાઝા, મેઝેનાઇન, સાઉથ મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ, હોટલ, ઓફિસો અને નોર્થ મલ્ટીમોડલ હબ સહિતના વિવિધ કામોનો સમાવેશ થાય છે.
આટલા મોટા રેલવે સંકુલમાં બાંધકામ કરવું માત્ર ઇમારતો ઊભી કરવા પૂરતું નથી. રોજિંદી ટ્રેન વ્યવહાર ચાલુ રાખીને, મુસાફરોની અવરજવર જાળવીને અને અલગ-અલગ પ્રોજેક્ટ વચ્ચે સંકલન કરીને કામ કરવું પડે છે. તેથી આ પ્રોજેક્ટના વિવિધ તબક્કા એક પછી એક આગળ વધી રહ્યા છે.
હાલ 1.80 લાખ મુસાફરોની ક્ષમતા, ભવિષ્યમાં 3 લાખ સુધી પહોંચાડવાની યોજના
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર દરરોજ મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોની અવરજવર રહે છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, હાલ સ્ટેશનની દૈનિક ક્ષમતા આશરે 1.80 લાખ મુસાફરોની છે. વિકાસ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી આ ક્ષમતાને વધારીને 2 લાખથી 3 લાખ મુસાફરો સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક છે.
આ આંકડો માત્ર મુસાફરોની સંખ્યા વધારવાનો નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં વધનારી મુસાફરીની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટેશનની વ્યવસ્થા તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ છે. અમદાવાદમાં વસ્તી, વેપાર, રોજગાર અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ સતત વધી રહી છે. તેના કારણે રેલવે મુસાફરીની માંગ પણ વધવાની શક્યતા છે. મુસાફરોની સંખ્યા વધે ત્યારે માત્ર પ્લેટફોર્મ વધારવાથી કામ ચાલતું નથી. પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના રસ્તા, રાહ જોવાની જગ્યા, ટિકિટ વ્યવસ્થા, વાહન પાર્કિંગ, મેટ્રો અને બસ કનેક્ટિવિટી જેવી સુવિધાઓ પણ એટલી જ જરૂરી બને છે. રૂફ પ્લાઝા, કોન્કોર્સ અને મલ્ટીમોડલ હબ જેવી વ્યવસ્થાઓ આ જ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી રહી છે.
હાલ 50 ટ્રેનો, ભવિષ્યમાં 150 ટ્રેનો દોડાવવાની તૈયારી
DRMએ અમદાવાદ રેલવે સંકુલના ભવિષ્યના ટ્રેન વ્યવહાર અંગે પણ મહત્ત્વની માહિતી આપી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ અમદાવાદના આ સંકુલમાં દરરોજ આશરે 50 ટ્રેનોનું સંચાલન થાય છે. ભવિષ્યમાં આ સંખ્યા વધારીને દરરોજ આશરે 150 ટ્રેનો સુધી પહોંચાડવાની યોજના છે.
"હાલ દરરોજ 50 ટ્રેનનું સંચાલન થાય છે, ભવિષ્યમાં 150 ટ્રેનો સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક છે. મુસાફરોની ક્ષમતા 1.80 લાખથી વધારીને 2થી 3 લાખ સુધી લઇ જવાની યોજના છે." વેદ પ્રકાશ, રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજર (DRM)
આ લક્ષ્યાંકને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ, સાબરમતી અને વટવા વિસ્તારમાં રેલવેની કામગીરી અને જાળવણી માટેની સુવિધાઓનું વિસ્તરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. DRMએ ખાસ કરીને વટવા ખાતે મોટા મેન્ટેનન્સ ડેપો બનાવવાની યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
"વટવામાં 100 લાઇન ધરાવતું મોટું મેન્ટેનન્સ ડેપો બનાવવાનું આયોજન છે તેમાં લગભગ 20 એક્ઝામિનેશન લાઇનનો પણ સમાવેશ થશે. હાલ અમદાવાદ યાર્ડમાં આશરે 12થી 13 લાઇન છે, જ્યારે સાબરમતીમાં આશરે 10થી 12 લાઇન છે." વેદ પ્રકાશ, રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજર (DRM)
રેલવેમાં ટ્રેનોની સંખ્યા વધારવા માટે માત્ર પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ હોવું પૂરતું નથી. ટ્રેનોની તપાસ, સફાઈ, જાળવણી, રેકની તૈયારી અને સમયસર સંચાલન માટે અલગથી પૂરતી વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. વટવામાં મેન્ટેનન્સ સુવિધા વિકસાવવાનો હેતુ પણ આ જ છે. DRMના જણાવ્યા પ્રમાણે આ સમગ્ર માળખું આગામી 50થી 100 વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે કે હાલની જરૂરિયાત ઉપરાંત ભવિષ્યમાં વધનારા મુસાફરો અને ટ્રેનોની સંખ્યાને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે.
રોજ અપ-ડાઉન કરતા મુસાફરોની અપેક્ષા: સુવિધા વધે તો મુસાફરી સરળ બને
કાલુપુર સ્ટેશનના વિકાસને લઈને રોજિંદા મુસાફરોની અપેક્ષા પણ મહત્ત્વની છે. કારણ કે મોટા પ્રોજેક્ટનું મૂલ્યાંકન માત્ર તેની ઇમારતો કે ડિઝાઇનથી થતું નથી, પરંતુ તેનો વાસ્તવિક લાભ મુસાફરોને કેટલો મળે છે તેના આધારે થાય છે.
સુરેન્દ્રનગરથી અમદાવાદ નોકરી માટે દરરોજ અપ-ડાઉન કરતા જિગ્નેશભાઈ છેલ્લા બે વર્ષથી આ રીતે મુસાફરી કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાલુપુર જંક્શન પર હાલ પણ કેટલીક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. અહીં રેસ્ટરૂમ અને વોશરૂમ જેવી વ્યવસ્થાઓ છે. સાથે જ સ્ટેશન પર વિકાસનાં કામ ચાલી રહ્યાં છે અને આગામી સમયમાં સુવિધાઓમાં વધુ સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
જિગ્નેશભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે મુસાફરોને મુસાફરી દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા ન અનુભવાય તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. સ્ટેશન પર આવતાં અને જતાં લોકો માટે યોગ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય તો રોજિંદી મુસાફરી પણ વધુ સરળ બની શકે છે.
અમદાવાદના પરિવહનનું નવું કેન્દ્ર બનવાની તૈયારી
કાલુપુરમાં ચાલી રહેલા વિકાસને એક જ રેલવે સ્ટેશનના બાંધકામ તરીકે જોવું પૂરતું નથી. અહીં બુલેટ ટ્રેન, ભારતીય રેલવે, મેટ્રો, મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ અને શહેરની બસ તથા કેબ સેવાઓને એકબીજા સાથે જોડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની કાયાપલટ થઇ જશે. 2028 સુધીમાં સમગ્ર પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. કાલુપુરની આ કાયાપલટ માત્ર અમદાવાદના મુસાફરો માટે જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતમાં રેલવે અને શહેરી પરિવહનના ભવિષ્ય માટે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
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