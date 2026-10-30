કલોલની સેશન્સ કોર્ટે ગૌહત્યાના કેસમાં ત્રણ દોષિતોને આજીવન કેદની સજા ફટકારી, હર્ષ સંઘવીએ ચુકાદાને આવકાર્યો
કલોલ સેશન્સ કોર્ટે ગૌહત્યા અને તેનું માંસ વેચવાનો પ્રયાસ કરવાના આરોપમાં ત્રણ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
Published : October 30, 2026 at 12:27 PM IST
ગાંધીનગર: કલોલ સેશન્સ કોર્ટે ગૌહત્યા અને તેનું માંસ વેચવાનો પ્રયાસ કરવાના આરોપમાં ત્રણ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે દરેક દોષિતને ત્રણ લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. કોર્ટના ચુકાદાને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ આવકાર્યો હતો. ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળના આ કેસમાં કોર્ટે ગૌહત્યા અને ગૌમાંસની હેરાફેરીના ગુનાને ગંભીરતાથી લીધો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટના 22 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ બની હતી. કલોલ તાલુકાના જામળા ગામમાં પોલીસે દરોડો પાડતાં મોટા પ્રમાણમાં માંસ મળી આવ્યું હતું. સ્થળ પરથી કુલ 277 કિલોગ્રામ માંસ મળી આવતાં તેને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં આ માંસ ગૌમાંસ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે ગૌહત્યા અને ગૌમાંસની હેરાફેરીના આરોપસર કુલ છ વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન રજૂ થયેલા પુરાવાઓ અને દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને કલોલની અધિક સેશન્સ કોર્ટે ત્રણ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને તેમને આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારી હતી. પ્રત્યેક દોષિતને રૂ.3 લાખનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ ચુકાદામાં કુલ છ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ હતી, જેમાંથી ત્રણને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
કોર્ટના ચુકાદામાં સંસ્કૃતના શ્લોકો દ્વારા ગાયનું મહત્ત્વ, ગૌરક્ષા, ન્યાય અને જીવસૃષ્ટિના સંરક્ષણનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ચુકાદામાં ઉલ્લેખ કરાયેલા શ્લોકોમાં 'गावो विश्वस्य मातरः, गावः सर्वसुखप्रदाः। गोरक्षा धर्मकार्यं च, न्यायः सत्यस्य रक्षकः॥'નો સમાવેશ થાય છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે ગાય સમગ્ર વિશ્વની માતા સમાન છે અને સુખ પ્રદાન કરનારી છે. ગાયનું રક્ષણ કરવું એ ધર્મનું કાર્ય છે અને ન્યાય સત્યનું રક્ષણ કરે છે. આ ઉપરાંત 'गोवधं यत्र जायेत, धर्मस्य हानिरुच्यते। दोषसिद्धौ विधानैः, दण्डः कार्यो यथाविधि॥' શ્લોકનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે જ્યાં ગૌહત્યા થાય છે ત્યાં ધર્મની હાનિ થાય છે અને ગુનો પુરવાર થાય ત્યારે કાયદા મુજબ સજા થવી જોઈએ. જ્યારે 'न्यायमार्गेण राजेन्द्र, धर्मसंस्थापनं भवेत्। जीवरसंरक्षणं पुण्यं, न्यायपालनमनुत्तमम्॥' શ્લોક દ્વારા ન્યાયના માર્ગે ધર્મની સ્થાપના અને જીવસૃષ્ટિના સંરક્ષણના મહત્ત્વને દર્શાવવામાં આવ્યું છે.ચુકાદામાં 'त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्। त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे॥' શ્લોકનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે ગાય તમામ દેવતાઓની માતા છે, યજ્ઞનું કારણ છે અને તમામ તીર્થોમાં પવિત્ર તીર્થ સમાન છે.કોર્ટે ઋગ્વેદમાં ગાય માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા 'અધન્યા' શબ્દનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 'અધન્યા'નો અર્થ થાય છે જેને મારવી કે હણવી ન જોઈએ. એટલે કે ગાયની હત્યા ન કરવી જોઈએ તેવો સંદેશ વેદોમાંથી ટાંકવામાં આવ્યો છે. મનુસ્મૃતિના ઉલ્લેખ સાથે ગાયને માત્ર પશુ તરીકે નહીં, પરંતુ સન્માન અને ધર્મના પ્રતીક તરીકે જોવામાં આવી હોવાનું ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું છે. મહર્ષિ મનુએ પશુઓની રક્ષા અને ગોપાલનની જવાબદારી વૈશ્ય વર્ણને સોંપી હોવાનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કેસમાં સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ જીગ્નેશ જોશીએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ સામેના પુરાવા અને કાયદાકીય જોગવાઈઓના આધારે કડક સજાની માગણી કરી હતી. સરકારી વકીલ જીગ્નેશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ગૌહત્યા અને ગૌમાંસની હેરાફેરી જેવા ગુનાઓને ગંભીરતાથી લેવા જરૂરી છે. આવા ગુનાઓમાં કાયદાની જોગવાઈ મુજબ કડક સજા થવી જોઈએ, જેથી સમાજમાં કાયદાનો ભય રહે અને આવા કૃત્યો પર અંકુશ આવી શકે.આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે ગાયોની કતલ કરી ગૌમાંસનું વેચાણ અને હેરાફેરી કરી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી ગૌમાંસ ઉપરાંત કતલ અને હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતાં સાધનો તથા વાહનો પણ મળી આવ્યાં હતાં. પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવા અને ફરિયાદપક્ષની દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
કોર્ટે ગુજરાત પ્રાણી સંરક્ષણ (સુધારા) અધિનિયમ-2017 તથા પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ સજા ફટકારી છે. આ ચુકાદામાં ગૌરક્ષા, કાયદાનું પાલન અને જીવસૃષ્ટિના સંરક્ષણના મહત્ત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આમ, ગૌહત્યા કેસમાં સજાના હુકમની સાથે ધાર્મિક ગ્રંથો, વેદો અને સંસ્કૃત શ્લોકોના ઉલ્લેખને કારણે આ ચુકાદો વિશેષ ચર્ચામાં આવ્યો છે.
હર્ષ સંઘવીએ ચુકાદાને આવકાર્યો
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ X પર પોસ્ટ કરતા આ ચુકાદાને આવકાર્યો હતો. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર જિલ્લાના જામળા ગામમાં 277 કિલો ગૌમાંસ સાથે રંગેહાથ ઝડપાયેલા ત્રણેય આરોપીઓને કલોલ સેશન્સ અદાલતે આજીવન કારાવાસ અને પ્રત્યેકને 3 લાખના દંડની સજા ફટકારી છે. ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળનો આ ચુકાદો સ્પષ્ટ સંદેશ છે ગુજરાતમાં ગૌહત્યા કરનારને કાયદો ક્યારેય નહીં છોડે. ગૌમાતાની રક્ષા એ ગુજરાતનો અડગ સંકલ્પ છે. સચોટ તપાસ અને મજબૂત પુરાવા રજૂ કરનાર ગાંધીનગર પોલીસ તથા સરકારી પક્ષને અભિનંદન.
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