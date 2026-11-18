કલોલમાં સગીરાના અપહરણ અને દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ, રૂ.2 લાખનો દંડ
કલોલની પોક્સો કોર્ટે સગીરાના અપહરણ અને દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારી, હિંમતનગર નજીક લગ્નનો દેખાવ કરી દુષ્કર્મ આચર્યાનું કોર્ટમાં સાબિત થયું હતું.
Published : November 18, 2026 at 10:26 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અપહરણ, દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટના ગંભીર ગુનામાં કલોલની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આરોપીને રૂ.2 લાખનો દંડ ભરવાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. સગીરાના અપહરણ બાદ તેની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના કેસમાં કોર્ટના આ ચુકાદાને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કલોલ તાલુકાના એક ગામમાં રહેતી ફરિયાદીની સગીર વયની દીકરી, જેની ઉંમર 16 વર્ષ અને એક મહિનો હતી, તેને આરોપી સંજય ઉર્ફે મિત ઉર્ફે પાસપોર્ટ ભુરાજી રૂપાજી દોડીયરે ગત 10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે આશરે 11 વાગ્યે કોઠા ગામમાં મંદિર સામે આવેલા તળાવના કિનારેથી લલચાવી-ફોસલાવી ભગાડી ગયો હતો.
ત્યારબાદ આરોપી સગીરાને તેના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી અપહરણ કરીને હિંમતનગર નજીક મણિપુર ખાતે લઈ ગયો હતો. ત્યાં એક મંદિરમાં સગીરાને મંગળસૂત્ર પહેરાવી લગ્ન કર્યાનો દેખાવ કર્યો હતો. ત્યારબાદ હિંમતનગર ખાતે સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે કલોલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 137(2), 64(2)(એમ), 87 તથા પોક્સો એક્ટની કલમ 4 અને 6 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
આ ગુનાની તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.જે. ગઢવીએ સંભાળી હતી. તેમણે હેડ કોન્સ્ટેબલ અલ્પેશકુમાર ચંદુભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ વિજયસિંહ જીલુજી અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જનકજી બાબુજીની ટીમ બનાવી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ દ્વારા જરૂરી પુરાવાઓ એકત્રિત કરી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને સમયમર્યાદામાં ચાર્જશીટ તૈયાર કરીને કલોલની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં ગાંધીનગર વિભાગના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રવિ તેજા વાસમસેટ્ટી અને કલોલ વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક આર.એમ. સરોદેના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટમાં સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ જીગ્નેશ જોષીએ અસરકારક રજૂઆતો કરી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો અને રજૂ થયેલા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કલોલની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટના ન્યાયાધીશે આરોપી સંજય ઉર્ફે મિત ઉર્ફે પાસપોર્ટ ભુરાજી રૂપાજી દોડીયરને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને રૂ.2 લાખનો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો હતો.
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