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કલોલ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, ચાર્જશીટના 48 કલાકમાં જ POCSO કેસમાં 20 વર્ષની સજા

સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં 17 વર્ષની સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી અપહરણ અને શારીરિક શોષણનો આરોપ લાગતા BNS અને POCSO હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.

ચાર્જશીટના 48 કલાકમાં જ POCSO કેસમાં 20 વર્ષની સજા
ચાર્જશીટના 48 કલાકમાં જ POCSO કેસમાં 20 વર્ષની સજા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 9:51 PM IST

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ગાંધીનગર: કલોલની ત્રીજી સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા POCSOના એક કેસમાં ચાર્જશીટ રજૂ થયાના માત્ર 48 કલાકમાં સમગ્ર ટ્રાયલ પૂર્ણ કરી ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટના કામકાજના માત્ર 16 કલાકમાં ટ્રાયલ પૂર્ણ થયાનો આ કિસ્સો રેકોર્ડબ્રેક હોવાનું જણાવાયું છે. આ કેસમાં એક જ દિવસમાં તમામ સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ બે દિવસમાં ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો હતો.

કલોલના ત્રીજા સેશન્સ જજ બી. આર. રાજપૂતની કોર્ટમાં ચાલેલા POCSO કેસ નંબર 20/2026માં આરોપી ગુફરાન મોજાહિદ પઠાણ (ઉં.વ. 22)ને POCSO એક્ટની કલમ 6 હેઠળ દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને રૂ. 2 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દંડની રકમ 30 દિવસમાં જમા ન કરાય તો વધુ ત્રણ માસની સાદી કેદની સજાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

ચાર્જશીટના 48 કલાકમાં જ POCSO કેસમાં 20 વર્ષની સજા (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને રૂ. 2 લાખનું વળતર ગુજરાતની ભોગ બનનારને વળતર આપવાની યોજના-2019 મુજબ ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

લાલચ આપી સગીરાનું શોષણ કરવાનો આરોપ

સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, આરોપીએ 17 વર્ષ 2 માસની સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી, લલચાવી-ફોસલાવી તેના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી અપહરણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેની સાથે અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધી શારીરિક શોષણ કર્યાનો આરોપ હતો.

આ મામલે સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 137(2), 87, 64(2)(ણ) તથા POCSO એક્ટની કલમ 5(એલ), 6 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. કેસની તપાસ સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એસ.આર. મુછાળ, પીઆઈ એસ.આર. ચૌધરી અને તેમની ટીમે કરી હતી.

સરકારી વકીલ જિજ્ઞેશ એચ. જોશી દ્વારા સરકાર પક્ષે કેસની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. એક જ દિવસમાં કેસના તમામ સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી અને સાક્ષીઓએ સરકાર પક્ષના કેસને સમર્થન આપ્યું હતું.

ચુકાદાની શરૂઆત શ્લોકથી: “નારી રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય છે”

નામદાર ન્યાયાધીશ બી. આર. રાજપૂતે ચુકાદાની શરૂઆત નારીના મહત્વને દર્શાવતા સંદેશથી કરી હતી. ચુકાદામાં નોંધાયું કે બાળકો ખીલીને પુખ્ત વયે જવાબદાર નાગરિક બને અને તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ થાય તે હેતુથી POCSO કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. બાળકો પર થતા માનસિક અને શારીરિક અત્યાચારથી તંદુરસ્ત સમાજની કલ્પના અશક્ય હોવાનું પણ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું.

દેશમાં સૌથી ઝડપી ચુકાદો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. એક દિવસમાં ટ્રાયલ પૂર્ણ અને ચાર્જશીટ બાદ માત્ર 48 કલાકમાં ચુકાદો જાહેર થયેલો આ દેશનો પ્રથમ કિસ્સો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

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