કાળી ચૌદસે કકળાટ કાઢવાની અનોખી પરંપરા, વડા ચાર રસ્તે મૂકવા પાછળ શું છે માન્યતા?
નરક ચતુર્દશી સાથે શ્રીકૃષ્ણે નરકાસુરનો વધ કરી 16 હજાર સ્ત્રીઓને મુક્ત કરાવ્યાની કથા જોડાયેલી છે.
Published : November 7, 2026 at 5:42 PM IST
અમદાવાદ: કાળી ચૌદસના દિવસે ઘરમાં વડા બનાવી, આખા ઘરમાં ફેરવી, ચાર રસ્તે કે ઘરની બહાર મૂકી દેવાની પરંપરા પાછળ શું છે માન્યતા? આ સવાલના જવાબ જાણવા ETV Bharat અમદાવાદની ટીમે શહેરની ગૃહિણીઓ સુધી પહોંચી તેમના વિચારો જાણ્યા. કોઈએ સાસુ પાસેથી મળેલો રિવાજ આજે પણ જાળવી રાખવાની વાત કરી, તો કોઈએ તેને અંધશ્રદ્ધા ગણાવી. ડૉ. હેમિલ લાઠિયાએ નરક ચતુર્દશીનો ભાવાર્થ સમજાવ્યો.
દિવાળીના તહેવારોમાં કાળી ચૌદસનો દિવસ અનેક પરિવારો માટે ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ દિવસે પૂજા-અર્ચના અને ધાર્મિક વિધિઓની સાથે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં એક એવી પરંપરા પણ જોવા મળે છે, જે સાંભળવામાં જેટલી અનોખી છે એટલી જ તેના વિશેની માન્યતાઓ પણ અલગ-અલગ છે. કાળી ચૌદસના દિવસે ઘરમાં વડા બનાવવામાં આવે છે, તેને આખા ઘરમાં ફેરવવામાં આવે છે અને પછી ચાર રસ્તે કે ઘરની બહાર મૂકી દેવામાં આવે છે. લોકમાન્યતા એવી છે કે આ રીતે આખા વર્ષનો કકળાટ, નકારાત્મકતા, ઈર્ષા, દ્વેષ અને ઘરના ક્લેશને ઘરની બહાર મૂકવામાં આવે છે.
પરંતુ સવાલ એ છે કે શું ખરેખર આ પરંપરા દરેક પરિવાર માને છે? શું આજની પેઢી પણ વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પ્રથાને એ જ રીતે અનુસરે છે? કે પછી બદલાતા સમય સાથે લોકો તેના અર્થ અને રીત વિશે નવેસરથી વિચારવા લાગ્યા છે? આ જ સવાલોના જવાબ જાણવા ETV Bharat અમદાવાદની ટીમ કાળી ચૌદસના દિવસે શહેરની ગૃહિણીઓ સુધી પહોંચી હતી. વાતચીત દરમિયાન કોઈએ સાસુ પાસેથી મળેલી પરંપરા આજે પણ જાળવી રાખવાની વાત કરી, તો કોઈએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેઓ આ માન્યતામાં વિશ્વાસ રાખતાં નથી અને વડા રસ્તા પર મૂકવાને બદલે જરૂરિયાતમંદોને ખવડાવવા જોઈએ.
નરકાસુરના વધ સાથે જોડાયેલી નરક ચતુર્દશીની માન્યતા
કાળી ચૌદસને નરક ચતુર્દશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ સાથે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને નરકાસુરની કથા જોડાયેલી છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે નરકાસુરનો વધ કરીને તેની કેદમાં રહેલી 16 હજાર સ્ત્રીઓને મુક્ત કરાવી હતી. તેમના જીવનમાંથી નરક જેવી સ્થિતિ દૂર કરીને તેમને મુક્તિ અપાવી હતી. આ કથાના ભાવાર્થ સાથે જીવનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર કરવાની માન્યતા પણ જોડાયેલી છે.
ડૉ. હેમિલ લાઠિયાએ આ પરંપરા વિશે સમજાવતાં જણાવ્યું હતું કે, કાળી ચૌદસના દિવસે કકળાટ કાઢવાની પ્રથા પાછળનો ભાવ માત્ર ઘરમાં થતી બોલાચાલી કે ઝઘડા પૂરતો સીમિત નથી. રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, ક્લેશ અને મનમાં રહેલી ખોટી ભાવનાઓ જેવી નકારાત્મક વૃત્તિઓ પણ દૂર થાય તેવી ભાવના તેની સાથે જોડાયેલી છે.
તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, કેટલીક જગ્યાએ પ્રાદેશિક રિવાજ મુજબ લોકો કોઈ એક વસ્તુના માધ્યમથી ઘરમાંથી નકારાત્મકતા બહાર મૂકવાની પ્રતીકાત્મક પ્રક્રિયા કરે છે. વડા બનાવીને તેને ઘરમાં ફેરવી બહાર મૂકવાની પરંપરા પણ આવી જ લોકમાન્યતાનો એક ભાગ છે. જોકે, આ કોઈ જ્યોતિષશાસ્ત્રીય વિધિ હોવાનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા અને તેની પાછળ રહેલી ભાવના છે. આ દિવસે લોકો એવી પ્રાર્થના કરે છે કે ઘરના સભ્યોના જીવનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર થાય અને પરિવારમાં સુખ, શાંતિ તથા સકારાત્મક વાતાવરણ રહે.
'મારા સાસુ પણ કરતા હતા, એટલે અમે પણ આ પરંપરા જાળવીએ છીએ'
અમદાવાદની ગૃહિણી આશાબેન માટે કાળી ચૌદસની આ પરંપરા માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ પરિવારના વડીલો પાસેથી મળેલો વારસો છે. તેઓ દર વર્ષે વડા બનાવીને આખા ઘરમાં ફેરવે છે અને ત્યારબાદ તેને બહાર મૂકી આવે છે. આશાબેનના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમના સાસુ પણ વર્ષોથી આ રીતે કકળાટ કાઢતા હતા અને હવે તેઓ પણ એ જ પરંપરા આગળ વધારી રહ્યાં છે.
આશાબેન માને છે કે આખા વર્ષનો કકળાટ અને નકારાત્મકતા ઘરની બહાર મૂકવાની આ એક પ્રતીકાત્મક રીત છે. તેમના મતે, આ વિધિ પાછળ એવી ભાવના હોય છે કે ઘરમાંથી કકળાટ દૂર થાય, પરિવારના સભ્યો વચ્ચે પ્રેમ અને સુમેળ રહે અને આવનારું વર્ષ સારું જાય. તેઓ આ પરંપરામાં વિશ્વાસ રાખે છે અને દર વર્ષે તેને નિભાવે છે. તેમના માટે આ રિવાજ સાસુ પાસેથી મળેલી એવી પરંપરા છે, જેને તેઓ પોતાની આવનારી પેઢી સુધી પહોંચાડવા માગે છે.
'અમે આ પરંપરા નથી માનતાં, વડા જરૂરિયાતમંદોને ખવડાવવા જોઈએ'
બીજી તરફ, દક્ષાબેન બાવીસીનો અભિગમ આશાબેનથી સાવ અલગ છે. તેઓ કાળી ચૌદસના તહેવારને ખૂબ પ્રિય માને છે, પરંતુ વડા બનાવીને તેને ઘરમાં ફેરવી ચાર રસ્તે મૂકવાની માન્યતામાં વિશ્વાસ ધરાવતાં નથી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમનાં સાસુ આ પરંપરા પાળતાં હતાં, પરંતુ તેઓ પોતે તેને અનુસરતાં નથી.
દક્ષાબેનનું માનવું છે કે વડા બનાવીને તેને રસ્તા પર મૂકવા કરતાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને ખવડાવવામાં આવે તો વધુ સારું. એક તરફ ખાદ્ય વસ્તુ તૈયાર કરવામાં આવે અને બીજી તરફ તેને રસ્તા પર મૂકી દેવામાં આવે, તેના બદલે કોઈ ભૂખ્યા વ્યક્તિને ભોજન મળે તે વધુ ઉપયોગી બની શકે છે. તેઓ કહે છે કે આવી બાબતોમાં લોકો ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં ન માને અને પરંપરાઓને સમજદારીથી જુએ તે જરૂરી છે.
દક્ષાબેનનો આ અભિપ્રાય એક મહત્ત્વનો સવાલ પણ ઊભો કરે છે કે વર્ષોથી ચાલતી પરંપરાને જાળવવાની સાથે શું તેના અમલની રીતમાં સમય પ્રમાણે ફેરફાર કરી શકાય? જો કકળાટ અને નકારાત્મકતા દૂર કરવાની ભાવના જ મુખ્ય હોય, તો એ જ દિવસે કોઈ જરૂરિયાતમંદના ચહેરા પર ખુશી લાવવાનું કામ પણ કેમ ન કરવું?
'સાસુ વડા ચાર રસ્તે મૂકતાં, હવે હું પણ એ જ પરંપરા નિભાવું છું'
પૂજા પાનસૂર્યા પણ પોતાના પરિવારની આ પરંપરા આગળ વધારી રહ્યાં છે. તેઓ જણાવે છે કે તેમનાં સાસુ કાળી ચૌદસના દિવસે વડા બનાવતાં અને તેને ચાર રસ્તે મૂકતાં હતાં. હવે તેઓ પણ એ જ રીતે આ રિવાજ નિભાવે છે. તેમના માટે આ પરંપરા પરિવારના વડીલો પાસેથી મળેલી છે અને તેને આગળ જાળવી રાખવી મહત્ત્વની છે.
આમ, એક જ શહેરમાં રહેતી મહિલાઓના વિચારોમાં પણ કેટલો તફાવત જોવા મળે છે તે આ વાતચીત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. એક તરફ આશાબેન અને પૂજા પાનસૂર્યા જેવી મહિલાઓ પરિવારની પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે અને તેને આગળ વધારી રહી છે, તો બીજી તરફ દક્ષાબેન બાવીસી જેવી મહિલાઓ પરંપરાના નામે કોઈ વસ્તુ રસ્તા પર મૂકવાને બદલે તેનો સદુપયોગ કરવાની વાત કરે છે.
પરંપરા જાળવવી કે તેમાં સમય પ્રમાણે બદલાવ લાવવો?
કાળી ચૌદસની આ પરંપરા માત્ર વડા બનાવવાની અને ચાર રસ્તે મૂકવાની વિધિ નથી. તેની પાછળ ઘરમાંથી કકળાટ દૂર થાય, પરિવારના સભ્યો વચ્ચે મનદુઃખ ન રહે અને જીવનમાં સુખ-શાંતિ આવે તેવી ભાવના જોડાયેલી છે. જોકે, બદલાતા સમય સાથે આવી પરંપરાઓને કેવી રીતે આગળ વધારવી તે અંગે ચર્ચા થવી પણ એટલી જ જરૂરી છે.
આજે જ્યારે ખાદ્ય વસ્તુઓનો બગાડ, જરૂરિયાતમંદોની મદદ અને પર્યાવરણની સ્વચ્છતા જેવા મુદ્દાઓ મહત્ત્વના બની રહ્યા છે, ત્યારે પરંપરાની મૂળ ભાવનાને જાળવી રાખીને તેની રીતમાં સકારાત્મક ફેરફાર કરવાનો વિચાર પણ કરી શકાય. વડા બનાવીને રસ્તા પર મૂકવાને બદલે જરૂરિયાતમંદોને ભોજન કરાવવું, ભોજનનું યોગ્ય વિતરણ કરવું કે કોઈ જરૂરિયાતમંદ પરિવારને મદદ કરવી — આવા વિકલ્પો પર પણ વિચાર થઈ શકે છે. આ કોઈ પરંપરાનો વિરોધ નથી, પરંતુ તેની પાછળ રહેલી સકારાત્મક ભાવનાને વધુ ઉપયોગી દિશામાં આગળ લઈ જવાનો વિચાર છે.
એક તરફ વડીલો પાસેથી મળેલી પરંપરા જાળવવાનો આગ્રહ છે, તો બીજી તરફ આજની પેઢી તેને તર્ક અને સામાજિક જવાબદારીના દૃષ્ટિકોણથી પણ જોઈ રહી છે. કદાચ કાળી ચૌદસનો સાચો ભાવ પણ એ જ છે કે મનમાંથી ઈર્ષા, દ્વેષ, અહંકાર અને કકળાટ દૂર થાય. પછી એ માટે કોઈ પરંપરાગત રીત અપનાવે કે જરૂરિયાતમંદની મદદ કરીને ખુશી વહેંચે — મહત્ત્વની વાત છે જીવનમાં સકારાત્મકતા અને સુખ-શાંતિ લાવવાની.
કાળી ચૌદસના દિવસે વડા બનાવીને ઘરની બહાર મૂકવાની આ પરંપરા ભલે દરેક પરિવારમાં જોવા ન મળતી હોય, પરંતુ તે ગુજરાતની કેટલીક લોકમાન્યતાઓ અને બદલાતી સામાજિક વિચારધારાનું પ્રતિબિંબ જરૂર છે. અંતે, આ રિવાજ સાથે જોડાયેલી દરેક વ્યક્તિની ભાવના અલગ હોઈ શકે, પરંતુ કકળાટ, ઈર્ષા, દ્વેષ અને ક્લેશ દૂર કરીને ઘરમાં સુખ-શાંતિ જળવાય — આ જ તેની પાછળનો મુખ્ય સંદેશ છે.
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