કાળી ચૌદશ એટલે ભય નહીં, શ્રદ્ધા, સ્મશાનમાં કાળી માતાના દર્શને ઉમટ્યા શ્રદ્ધાળુઓ
વડોદરાના ખાસવાડી સ્મશાનમાં કાળી માતાના મંદિરે કાળી ચૌદશે શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે ઉમટ્યા, મહાકાલ અને કાલી નાથજી ગૃપે પાઠવી શુભકામના.
Published : November 8, 2026 at 1:31 PM IST
વડોદરા: કાળી ચૌદશ એટલે સ્મશાન, સાધના અને કાળી માતાની આરાધનાનું પર્વ. વડોદરાના ખાસવાડી સ્મશાનમાં આવેલા કાળી માતાના મંદિરે આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે ઉમટ્યા હતા. ઉજ્જૈનથી આવેલા અઘોરી બાબા મહાકાલ નાથજી દ્વારા કાળ ભૈરવ મંદિર પરિસરમાં વિશેષ હવન અને પૂજા-સાધના કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન એક માતા પોતાની દોઢ વર્ષની બાળકી સાથે દર્શનાર્થે પહોંચતાં ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. કાળી ચૌદશે બહાર નીકળવાથી કે સ્મશાનમાં જવાથી અનિષ્ટ થાય તેવી માન્યતાને અંધશ્રદ્ધા ગણાવી તેમણે માતાજી પ્રત્યેની પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી.
બીજી તરફ, પોતાની દોઢ વર્ષની બાળકી સાથે દર્શન કરવા પહોંચેલી પૂજાએ પણ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાળી ચૌદશના દિવસે બહાર નીકળવાથી કોઈ અનિષ્ટ થાય તેવી માન્યતા માત્ર અંધશ્રદ્ધા છે. તેઓ પોતાના નાના બાળકો સાથે સ્મશાનમાં આવેલા માતાજીના મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યાં છે. શરૂઆતમાં તેમને પણ આ બાબતે ડર લાગતો હતો, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વધતાં હવે તેઓ નિર્ભય બનીને દર્શન કરવા આવે છે. તેમના મતે ભયને બદલે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે ધાર્મિક સ્થળે જવું જોઈએ.
કાળી ચૌદશ સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક પરંપરાઓ અને સ્મશાન વિશે સમાજમાં પ્રવર્તતી માન્યતાઓ વચ્ચે આ પ્રસંગે આસ્થા, પૂજા અને સાધનાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અઘોરી બાબાની ઉપસ્થિતિમાં હવન અને ધાર્મિક વિધિઓ યોજાઈ હતી, જ્યારે સ્થાનિક મહંતોએ પણ લોકોને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી.
ખાસવાડી સ્મશાનમાં કાળી ચૌદશના પર્વે યોજાયેલી પૂજા-સાધના અને શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ વચ્ચે દોઢ વર્ષની બાળકી સાથે દર્શને પહોંચેલી માતાની હાજરીએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. મહાકાલ નાથજી, કાલુ મહારાજ અને પૂજાએ પોતાના સંદેશ દ્વારા ભય અને વહેમને બદલે શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ સાથે જીવન જીવવાની વાત કરી હતી. અંતમાં મહાકાલ અને કાલી નાથજી ગ્રૂપ તરફથી સૌને દિવાળી અને નૂતન વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો...