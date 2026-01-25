જૂનાગઢમાં પેઈન્ટિંગનો રાષ્ટ્રીય કેમ્પ યોજાયો, દેશભરમાંથી 40 ચિત્રકારોએ લીધો ભાગ
જુનાગઢમાં કલા યાત્રિક ગિરનાર સંઘ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ચિત્રકારી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : January 25, 2026 at 1:08 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ ખાતે કલા યાત્રિક ગિરનાર સંઘ દ્વારા ચિત્રકાર માટેનો રાષ્ટ્રીય કેમ્પનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતની સાથે ભારતના અન્ય રાજ્યોમાંથી 150 કરતાં વધારે એન્ટ્રી આવી હતી. જેમાંથી પસંદ કરાયેલા 40 જેટલા ચિત્રકારોએ જૂનાગઢના અલગ અલગ સ્થળો પર જઈને લાઈવ પેઇન્ટિંગ કરીને સ્થાપત્ય ગીર ગિરનાર અને જૂનાગઢની જીવ સૃષ્ટિને પેન્સિલ અને પીંછીના માધ્યમથી કેનવાસ પેપર પર કંડારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જૂનાગઢમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય ચિત્રકારી કેમ્પ
આ પ્રકારના ચિત્રકારી કેમ્પ થકી કોઈ બે શૈલીના ચિત્રકારોને એક સ્થળ પર એકઠા થઈને ચિત્ર કરવાની તક ઉભી થાય છે, જેને કારણે કોઈ એક શૈલીનો ચિત્રકાર બીજી શૈલીના ચિત્રકાર સાથે મળીને બંનેની ચિત્રકલા શૈલીથી પણ પરિચિત થાય તે માટે ચિત્રકારીના આવા કેમ્પ પ્રત્યેક કલાકાર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનતા હોય છે.
ચિત્રકારો એ વ્યક્ત કર્યો તેમનો પ્રતિભાવ
અમદાવાદથી આવેલા મહિલા ચિત્રકાર વંદના શાહે ઈટીવી ભારત સાથે પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લાં દસ વર્ષથી રાજકીય ક્ષેત્ર સાથે પણ જોડાયેલા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નવરંગપુરા વોર્ડ માંથી તેઓ નગરસેવક તરીકે પણ કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે જન્મજાત કલાકાર હોવાને કારણે આજે ચિત્રકલા ને જીવનના પહેલા શોખ તરીકે સતત આગળ ધપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ચિત્રકલાના શોખ મારફતે કોર્પોરેશનમાં લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવવાની અને તેને પુર્ણ થતા જોવાની પણ એક વિશેષ તક પ્રાપ્ત થાય છે.
અમદાવાદના ટાગોર હોલ પાસે એક આર્ટ ગેલેરીનો પ્રશ્ન કોર્પોરેશનમાં તેમના દ્વારા મૂકવામાં આવ્યો હતો. જે સફળ થયો છે જેથી એક ચિત્રકાર તરીકે રાજકારણ માં આવ્યા પછી તમારી કલા લોકોના પ્રશ્નોને ઉજાગર કરવામાં અને તેનું નિરાકરણ કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તેઓ તેમનો સ્વયમ અનુભવ છે.
મહિલા ચિત્રકાર વૈયજંતી બોળવંકરનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ રાષ્ટ્રીય ચિત્રકારી કેમ્પમાં આવેલા ચિત્રકાર વૈજયંતી બોળવંકરે પણ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝીવ પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમને બાળપણથી ચિત્રકલાનો શોખ છે, તેના આ શોખને લઈને તેની પુત્રી પણ હવે પાછલા ઘણા વર્ષોથી તેમની સાથે ચિત્રકલા શીખી રહી છે, અને આજે તે ચિત્રકલાની એક કલાકાર બની છે, મોટાભાગના કેમ્પોમાં માતા પુત્રી સાથે જઈએ છીએ.
આ કેમ્પમાં ભારતના અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા ચિત્રકારો અને તેમની ચિત્રકલાની શૈલીથી પ્રત્યેક ચિત્રકારોને કંઈક નવું શીખવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે. વધુમાં તેમણે જુનાગઢ અને જુનાગઢના લોકોના વખાણ કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓને ગુજરાતી આવડતું નથી, પરંતુ જૂનાગઢમાં તેમને જે માન આદર અને સન્માન મળ્યા છે તેવા સત્કાર અન્ય જગ્યા પર નથી મળ્યા જેને લઈને પણ આ ચિત્રકારી કેમ્પ તેમના જીવન માટે એક વિશેષ અનુભવ બની રહ્યો છે.
કલા યાત્રિક ગિરનાર સંઘનો પ્રતિભાવ
કેમ્પનું આયોજન કરનાર કલા યાત્રિક ગિરનાર સંઘના આંતર રાષ્ટ્રીય ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવતે ઈ ટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, અને સમગ્ર ચિત્રકારી કેમ્પમાં આવેલા ચિત્રકારોને લઈને પણ તેમણે માહિતી પૂરી પાડી હતી. વધુમાં જુનાગઢમાં કલાકારો અને ખાસ કરીને ચિત્રકારીને લઈને વર્ષોથી એક માધ્યમ મળતું આવ્યું છે, પરંતુ ચિત્રકારી કરતા ચિત્રકારોને તેમના પેઇન્ટિંગ કરવાથી લઈ અને ચિત્રોનું પ્રદર્શન કરવા માટે એક આર્ટ ગેલેરીની ખોટ ઘણા વર્ષોથી સતાવી રહી છે. જૂનાગઢમાં એક આર્ટ ગેલેરી બનાવવામાં આવે તો ચિત્રકારીની સાથે ચિત્રકારો અને ચિત્રોને પ્રદર્શિત કરવાનું એક વિશાળ ફલક મળી રહે જેને કારણે દેશ અને દુનિયાની ચિત્ર શૈલી અને ચિત્રકારોથી યુવાન કલાકારો અને ખાસ કરીને ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલા લોકો ચિત્રોના માધ્યમથી ભારતની સાથે સમગ્ર વિશ્વનો ઈતિહાસને જાણી માણી અને જોઈ શકે તે માટેની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, પરંતુ આજે જૂનાગઢમાં આ વ્યવસ્થા નથી તેથી તેઓ દુઃખની લાગણી પણ અનુભવે છે.