નાનપણથી એક કિડની ધરાવતા સાહસી પર્વતારોહી અને શાનદાર ફોટોગ્રાફર છે કૈલાશ જાની, પુત્રને પણ વારસામાં આપ્યો પર્વતારોહણનો શોખ
નાનપણથી એક કિડની ધરાવતા બનાસકાંઠાના 54 વર્ષીય કૈલાશ જાની તેમની સાહસી પર્વતારોહણની પ્રવૃતિ અને શાનદાર ફોટોગ્રાફીના કારણે આજે પ્રાઈડ ઓફ પાલનપુર ગણાઈ છે.
Published : August 13, 2026 at 1:59 PM IST
પાલનપુર, બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા અને હાલ બનાસ ડેરીમાં નોકરી કરતા કૈલાશ જાની એક એવા વ્યક્તિ છે જેણે પોતાના શોખ, સાહસ અને શારીરિક સક્ષમતાને ઉજાગર કરીને સમગ્ર જિલ્લા અને રાજ્યમાં એક આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે.
પર્વતારોહણથી લઈને પક્ષીઓ પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ આજે અનેક લોકો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યો છે. નાનપણથી જ વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી અને પક્ષીઓ પ્રત્યે અનેરો પ્રેમ ધરાવતા કૈલાશ જાનીએ વર્ષ 1999માં યુથ હોસ્ટેલ પાલનપુર સાથે જોડાયા, અને પછી એક એવી સફરની શરૂઆત થઈ કે ત્યારથી તેમણે પાછું વળીને જોયું નથી.
નાનપણથી એક કિડની ધરાવતા કૈલાશ જાનીનો શોખ અને સાહસ
કૈલાશ જાનીએ પોતે બેઝિક કોર્સ કર્યા તેમજ અન્ય બાળકોમાં પણ પર્વતારોહણને લઈને જાગૃતી થાય તેવા આશયથી શિબીરો પણ ચલાવી. કૈલાશ જાનીને બાળપણથી જ એક કિડની નથી છતાં તેઓ શરીરની દુર્બળતા આગળ હાર્યા નહી અને પોતાના મજબૂત ઈરાદાઓ સાથે લક્ષ્ય તરફ આગળ વધતા રહ્યા. અને વર્ષ 2024માં 17,500 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલા માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ સર કર્યો હતો.
54 વર્ષની વયે 20,049 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતું માઉન્ટ યુનમના શિખર સર કર્યુ
તાજેતરમાં 54 વર્ષની ઉમરે પણ કૈલાશ જાનીએ પર્વતારોહણ દરમિયાન સતત બરફવર્ષા અને અત્યંત પડકારજનક હવામાન વચ્ચે પણ અડગ રહીને પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. ઊંચાઈ વધવાની સાથે ઓક્સિજનનું ઘટતું પ્રમાણ, ઠંડી અને બરફથી ઢંકાયેલો દુર્ગમ માર્ગ, આવા તો અનેક પડકારો વચ્ચે પણ તેઓ હિંમત હાર્યા નહી અને દ્રઢ મનોબળ અને સાહસના બળે આખરે 7 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ 20,049 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતા માઉન્ટ યુનમના શિખર સુધી પહોંચીને પોતાના અભિયાનને સફળ બનાવ્યું હતું અને શિખર પર ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને બનાસકાંઠાની સાથે દેશભરમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું.
શાનદાર ફોટોગ્રાફર અને સાહસી પર્વતારોહક
ફોટોગ્રાફી પ્રત્યે ગજબનો શોખ હોવાના કારણે તેઓ કલાકો સુધી રાત હોય કે દિવસ, જંગલ હોય કે પર્યટન સ્થળ હોય, કૈલાશ જાની કલાકો સુધી એક જ જગ્યાએ બેસી પક્ષી અને પ્રાણીઓની એક પસંદીદા મોમેન્ટને કેમેરામાં કંડારવા માટે બેસી રહેતા, દરમિયાન એક,બે નહી પરંતુ 500 જેટલાં ફોટો ક્લિક કરે છે, જે તેમની કામ પ્રત્યેની ધગશ અને મહેનતની ઓળખ આપે છે. તેમણે છેલ્લા 14 વર્ષથી વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી અને પક્ષીઓના અદભૂત હજારો ફોટાઓ પોતાના કેમેરામાં કંડાર્યા છે.
પક્ષીઓ અને ફોટોગ્રાફી પ્રત્યે અદમ્ય લગાવ
કૈલાશ જાની પાલનપુર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે પક્ષી નિરીક્ષક, વાઈલ્ડલાઈફ અને બર્ડ ફોટોગ્રાફર સાથે પક્ષી સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સક્રિય પ્રકૃતિપ્રેમી તરીકે જાણીતા છે. તેઓ લાંબા સમયથી પાલનપુર સહિત બનાસકાંઠા અને ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પક્ષીઓનું નિરીક્ષણ, ફોટોગ્રાફી અને દસ્તાવેજીકરણ કરતા આવ્યા છે. બાલારામ-અંબાજી વન્યજીવ અભયારણ્ય સહિતના વિસ્તારોમાં પણ તેમણે પક્ષીઓ અંગે નોંધપાત્ર નિરીક્ષણો કર્યા છે. પાલનપુર નજીક જોવા મળેલા દુર્લભ ગોલ્ડન ઈગલ અંગેના વૈજ્ઞાનિક દસ્તાવેજીકરણમાં પણ કૈલાશ જાની સહલેખક રહ્યા છે. જે નોંધ ગુજરાતના પક્ષીજગત માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
પ્રકૃતિ અને પક્ષીઓના સંરક્ષણ માટે સદા અગ્રેસર
આ ઉપરાંત ગોલ્ડન ઈગલ દ્વારા કેટલ ઈગ્રેટનો શિકાર કરવાના પાલનપુરના મહત્વપૂર્ણ નિરીક્ષણના પ્રકાશિત લેખમાં પણ તેમનું યોગદાન રહ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઈજિપ્શિયન વલ્ચરની સ્થાનિક વસ્તીના અંદાજ માટે યોજાયેલા પક્ષી ગણતરી કાર્યક્રમના સંચાલનમાં પણ તેઓ જોડાયેલા રહ્યા છે. એટલે કે પ્રકૃતિ અને પક્ષીઓ પ્રત્યેના લગાવ સાથે હવે પર્વતારોહણના ક્ષેત્રમાં પણ કૈલાશ જાનીએ પોતાની સાહસિકતા પુરવાર કરી છે.
પુત્રને પણ વારસામાં આપ્યો પર્વતારોહણનો શોખ
પિતાનો શોખ પુત્રને પણ જાણે વારસામાં મળ્યો હોય તે રીતે કૈલાશ જાનીના પુત્ર મલ્હાર જાનીને પણ નાનપણથી પર્વતારોહણનો શોખ છે. પિતા સાથે ટ્રેકિંગ પર જતા ધીરેધીરે તેનો શોખ વધવા લાગ્યા, મલ્હાર જાનીએ પર્વતારોહક માટેના મહત્વના કોર્ષ સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરી વર્ષ 2023માં માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ અને 18,500 ફુટની ઊંચાઈએ આવેલા કાલા પથ્થર સુધીની સફર કરી કરીને પોતાાનું અને તેમના પિતાનું સપનું પૂરું કર્યું છે. આગામી સમયમાં તેનાથી વધુ ઊંચાઈનુ સ્થાન સર કરી નવી સિદ્ધિ મેળવવા માટેનું મન મક્કમ બનાવી લીધું છે. મલ્હાર જાનીનુ માનવું છે કે કોઈપણ કામ કરવું અશક્ય નથી, તમારા મજબૂત ઈરાદા અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો સંકલ્પ જ તમારી તાકાત બને છે. તેમને તેમની સફળતા માટે પિતાના યોગદાનને મહત્વનું ગણાવ્યું છે.
કૈલાશ જાની અને મલ્હાર જાની આ પિતા-પુત્રની જોડી આજે સમાજને એક અલગ જ રાહ ચિંધી રહી છે. સાથે-સાથે પર્વતો અને પક્ષીઓ પ્રત્યે પણ લોકોમાં લગાવ અને પ્રેમ વધે તે માટે પણ પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપી રહ્યાં છે.
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