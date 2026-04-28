કડી નગરપાલિકાની 28 બેઠકો બિનહરીફ થયા બાદ મતદાન થયું તે તમામ બેઠકો પર કોંગ્રેસેનો 'પંજો'
ચૂંટણી પરિણામોમાં કડી નગરપાલિકા અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ખાડિયા વોર્ડના પરિણામો ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યા છે.
Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ આજે જાહેર થઈ ગયા છે. જેમાં કડી નગરપાલિકા અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ખાડિયા વોર્ડના પરિણામો ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યા છે. એક બાજુ કડી નગરપાલિકાની જે બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાઈ તે તમામ પર કોંગ્રેસે ક્લીન સ્વીપ કરી છે તો ખાડિયામાં પણ 55 વર્ષ બાદ કોંગ્રેસની આખી પેનલ વિજેતા બની છે.
કડીમાં મતદાન થયું તે તમામ બેઠક પર કોંગ્રેસ
કડી નગર પાલિકાના 9 વોર્ડની 36 બેઠકો માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં હતી. જેમાંથી 28 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ થતા તે તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ હતી. આથી 26મી એપ્રિલે બાકીની 8 બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું હતું. જોકે આ તમામ 8 બેઠકો પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની જીત થઈ છે. કડી નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2 અને 5માં કોંગ્રેસની આખી પેનલ વિજેતા બની છે.
ખાડીયામાં છેલ્લાં 55 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોંગ્રેસની જીત, ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ જનતાનો માન્યો આભાર#Ahmedabad #Khadiya #mlaimrankhedawala #Gujaratlocalbodyelectionresult2026 pic.twitter.com/m8w8SOeA1j— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) April 28, 2026
તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો અહીં કોંગ્રેસે ભાજપના ગઢ ગણાતા ખાડિયામાં ગાબડું પાડ્યું છે. ખાડિયા બેઠક પરથી કોંગ્રેસની આખી પેનલ વિજેતા બની છે. 55 વર્ષ બાદ કોંગ્રેસની આખી પેનલ ખાડિયામાં જીત મેળવી શકી છે. AMCની કુલ 192 સીટમાંથી 160 સીટ ભાજપે જીતી છે, જ્યારે 32 સીટો પર કોંગ્રેસ વિજેતા થયું છે. ગત વર્ષે કરતા આ વર્ષે કોંગ્રેસની 8 બેઠકો વધી છે. જ્યારે AIMIMને એકપણ સીટ મળી શકી નથી.
ખાડિયામાં કોંગ્રેસના કયા ઉમેદવારને કેટલા વોટ મળ્યા?
- વોર્ડ 1માં મીનાબેન નાયકને 20332 વોટ
- વોર્ડ 2માં બીરજુબેન ઠક્કર 21586 વોટ
- વોર્ડ 3માં ધ્રુવકુમાર કલાપી 21785 વોટ
- વોર્ડ 4 મોહંમદ ઇલ્યાસખાન પઠાણ 20647 વોટ
