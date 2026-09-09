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મહેસાણાના કડીમાં જમીન વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી

હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થનારી સુનાવણીમાં એફઆઈઆર કેમ નોંધાઈ નહીં અને જમીનના દસ્તાવેજોની ખરાઈ થઈ કે નહીં તે મુદ્દાઓ મહત્વના રહેશે.

કડીમાં જમીન વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી
કડીમાં જમીન વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 1:20 PM IST

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મહેસાણા: જિલ્લાના કડી ખાતે જમીન વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી કરવામાં આવી છે. અરજદાર જીજ્ઞાબેન પંડ્યાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમની જમીન અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા કથિત ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે ત્રીજા પક્ષને વેચવામાં આવી છે. જમીનના માલિકી હક અને તેના વ્યવહારને લઈને ઉદ્ભવેલા વિવાદમાં પોલીસ ફરિયાદ છતાં એફઆઈઆર નોંધાઈ ન હોવાનો પણ અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

આ કેસમાં કથિત રીતે ખોટા દસ્તાવેજો સક્ષમ સત્તાધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને આ દસ્તાવેજોના આધારે જમીન પર કબજો મેળવવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. અરજદારનો દાવો છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં દસ્તાવેજોની પ્રામાણિકતા અને જમીન પરના હક અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

કડીમાં જમીન વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે અરજદારે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લેખિત ફરિયાદ કરી હોવા છતાં પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી ન હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. અરજીમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ફરિયાદ મળ્યા બાદ કથિત સંજ્ઞેય ગુનાની યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી નથી અને કાર્યવાહી કરવામાં વિલંબ થયો છે.

અરજદાર તરફથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એવી માંગ કરવામાં આવી છે કે સમગ્ર મામલે પોલીસને એફઆઈઆર નોંધવા માટે યોગ્ય આદેશ અને દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવે. સાથે જ ફરિયાદ મળ્યા બાદ પણ એફઆઈઆર નોંધવામાં તથા કથિત સંજ્ઞેય ગુનાની તપાસમાં વિલંબ કેમ થયો તે અંગે જવાબદાર અધિકારી પાસેથી ખુલાસો માંગવામાં આવે તેવી પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે.

અરજદારના વકીલ ભાવેશ બારોટે જણાવ્યું હતું કે અરજદાર દ્વારા સમગ્ર મામલે અગાઉથી લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી હોવા છતાં એફઆઈઆર નોંધાઈ નથી અને ફરિયાદ અંગે યોગ્ય તપાસ પણ કરવામાં આવી નથી. વકીલ તરફથી હાઈકોર્ટ સમક્ષ આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી અને તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી દિશાનિર્દેશ આપવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

અરજદાર જીજ્ઞાબેન પંડ્યાએ પણ જણાવ્યું હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે કે તેમની જમીન અંગે કથિત રીતે ખોટા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ત્રીજા પક્ષને વેચાણ કરવામાં આવ્યું અને જમીન પર કબજો મેળવવામાં આવ્યો હોવાનો તેમને આક્ષેપ છે. આ મામલે ફરિયાદ કર્યા બાદ પણ અપેક્ષિત પોલીસ કાર્યવાહી ન થતાં તેમને હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવવાની ફરજ પડી હોવાનું અરજદાર તરફથી જણાવાયું છે.

હવે સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થનારી સુનાવણી મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. ખાસ કરીને ફરિયાદ બાદ એફઆઈઆર કેમ નોંધાઈ નહીં, ફરિયાદની તપાસમાં શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને જમીનના કથિત દસ્તાવેજોની ખરાઈ અંગે તપાસ થઈ કે નહીં, તે મુદ્દાઓ કોર્ટ સમક્ષ ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે.

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MEHSANA FAKE DOCUMENT LAND FRAUD
GUJARAT LAND GRABBING FIR NOT FILED
SPECIAL CRIMINAL APPLICATION
GUJARAT HIGH COURT
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