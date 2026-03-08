સોશિયલ મીડિયા પર રેસીપી મૂકી ફેમસ થયા, હવે રેસ્ટોરન્ટ ઉભું કરી લોકોને અસલ ટ્રાઈબલ ફૂડનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે જ્યોતિ રાઠવા
છોટા ઉદેપુરના નાનકડા ગામના મહિલાએ પોતાના શોખને પ્રોફેશનમાં બદલ્યું
Published : March 8, 2026 at 9:22 PM IST
છોટાઉદેપુર: 8 માર્ચના રોજ વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે એક એવી મહિલા વિશે વાત કરીએ જેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ થકી પોતાના શોખ અને પ્રતિભાને લોકો સમક્ષ મુક્યું અને હવે તે શોખ અને પ્રતિભાનો લાભ સીધો લોકો સુધી પહોંચતો થયો છે. જ્યોતિ રાઠવાએ હવે પોતાનું એક રેસ્ટોરન્સ ઊભું કર્યું છે, જ્યાં તેઓ ઑથેન્ટિક ટ્રાઈબલ ફૂડનો સ્વાદ આપે છે અને સાથે જ અન્ય લોકોને રોજગારી પણ પૂરી પાડી રહ્યા છે.
છોટાઉદેપુર જીલ્લાના કવાંટ તાલુકામાં આવેલા ડુંગરગામના જ્યોતિ રાઠવા સોશિયલ મીડિયા પર "ગુડ્ડુ દેશી કિચન"ના નામથી એક પેજ ચલાવતા હતા, જ્યાં તેઓ માત્ર દેશી વાનગીઓ બનાવી તેના વીડિયો પોસ્ટ કરતા હતા. લોકો તેમના વીડિયો તો ખૂબ પસંદ કરતા હતા પરંતુ તેમની બનાવેલી રેસિપીનો સ્વાદ માણી શકતા નહોતા. પણ હવે જ્યોતિએ કવાંટ રોડ પર પોતાના જ ખેતરની જમીનમાં બામ્બુમાંથી બનાવેલું નાનકડું અમથું "જોહાર બક્સ " નામનું ટ્રાઇબલ ફૂડ ફેફે ઉભું કર્યું છે.
પોતાના રેસ્ટોરન્ટમાં જ્યોતિ સ્વાદિષ્ટ આદિવાસી વાનગીઓ પીરસે છે. આદિવાસી થાળીમાં મકાઈ, જુવાર, બાજરીના રોટલા, અડદની બાફેલી દાળ, ભાજી, દેશી પાપડ, અડદના ઢેબરા, તુવરના બાકરા અને લાલ કે કાળા ચોખાના ભાતાની ડીશ પીરસે છે.
છોટાઉદેપુરના આદિવાસી સમુદાયના લોકો જે રીતે, શેકેલું, બાફેલુ અને ઓછા મસાલા નો ખોરાક જમતા હોય એજ પેટર્ન મુજબ નું દેશી જમવાનું આ કેફે માં મળતા પ્રવાસીઓને આ દેશી પ્રદ્ધતિનું જમવામાં સ્વાદ મળતા આજે ઘણું રાઠવા નું જોહાર બક્સમાં મોટી સઁખ્યા માં પ્રવાસીઓ દેશી ડીશ નો સ્વાદ લેવા આવી રહ્યાં છે.
જ્યોતિ રાઠવા પોતાના જ ખેતરમાં ઓર્ગેનિક શાકભાજીની ખેતી કરી તાજા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. તેઓ 20 જેટલાં કામદારોને રોજગારી પણ આપી રહ્યાં છે, તો ડુંગરગામ જૂથ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે હવે ગામની મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને તે દિશામાં મહિલાઓના ઉત્થાન માટે કામ કરી રહ્યા છે.
