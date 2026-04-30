હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: મેરિટ હોવા છતાં વંચિત રહેલી યુવતીઓને ન્યાય
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ દ્વારા કોર્ટમાં દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી કે મેરિટ હોવા છતાં અનામતના ખોટા અમલને કારણે યુવતીઓ સાથે અન્યાય થયો છે
Published : April 30, 2026 at 8:50 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મહિલા અનામતના વર્ષ 2018ના પરિપત્રને કારણે નોકરીથી વંચિત રહી ગયેલી ત્રણ યુવતીઓને આખરે ન્યાય મળ્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા આ યુવતીઓને સરકારી નોકરીમાં લેવા હુકમ કર્યો છે.
આ મામલો ત્યારે ઊભો થયો હતો જ્યારે રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે 01 ઓગસ્ટ, 2018ના રોજ મહિલા અનામત સંબંધિત પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો. આ પરિપત્રને કારણે દલિત, આદિવાસી અને બક્ષીપંચ સમાજની અનેક યુવતીઓ સાથે અન્યાય થયો હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો.આ મુદ્દે રાજ્યભરમાં ભારે વિરોધ નોંધાયો હતો. ગાંધીનગરમાં આ પરિપત્રની નકલ સળગાવી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ પરિપત્રને રદ કર્યો હતો, જેનાથી ભવિષ્યમાં પછાત વર્ગની મહિલાઓ માટે અનામતનો લાભ સુનિશ્ચિત થયો. હવે આ જ પરિપત્રના કારણે નોકરીથી વંચિત રહેલી ત્રણ યુવતીઓને કોર્ટ દ્વારા સીધી રાહત આપવામાં આવી છે. અંકિતા પરમાર, રમીલા વાઘેલા અને સુધા વરણ આ ત્રણેય યુવતીઓ સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટરની એક્ઝામમાં મેરિટમાં આગળ હોવા છતાં ઓપન મેરિટમાં તેમની પસંદગી કરવામાં આવી નહોતી. જેના કારણે તેઓને નોકરીથી વંચિત રહેવું પડ્યું હતું.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ કેવલસિંહ રાઠોડ દ્વારા કોર્ટમાં દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે મેરિટ હોવા છતાં અનામતના ખોટા અમલને કારણે યુવતીઓ સાથે અન્યાય થયો છે. કોર્ટે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને બે અઠવાડિયામાં આ યુવતીઓના પક્ષમાં સરકારને ભલામણ કરવા આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ રાજ્ય સરકારને છ અઠવાડિયામાં ત્રણેય યુવતીઓને નોકરી પર જોડવા જણાવ્યું છે. સાથે જ હાઈકોર્ટે આ યુવતીઓની સિનિયોરિટી મૂળ ભરતી સમયથી ગણવાની પણ સ્પષ્ટતા કરી છે, જે તેમને ભવિષ્યમાં મોટા લાભ આપશે. અરજદારના વકીલ કેવલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય માત્ર ત્રણ યુવતીઓ માટે નહીં પરંતુ સમગ્ર પછાત વર્ગની મહિલાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ન્યાય છે.
