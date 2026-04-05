30 વર્ષ પછી ન્યાય: માતાની જગ્યાએ ભાઈ-બહેનને મળશે વળતર, ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો
Published : April 5, 2026 at 9:31 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે 30 વર્ષ જૂના એક કેસમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. 1991માં અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં ટીવી કેબલ નાખતી વખતે 132 કેવી હાઇ ટેન્શન લાઇનમાં સ્પાર્ક થતા એક યુવાન ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો અને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયુ હતું. આ ઘટના બાદ યુવકની માતાએ વીજ કંપનીઓની ગંભીર બેદરકારી ગણાવી વળતરનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, ટ્રાયલ દરમિયાન માતાનું નિધન થયું હતું. તે બાદ હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટે માતાની જગ્યાએ ભાઇ-બહેનને વળતર ચુકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં વર્ષ 1991માં બનેલી એક દુ:ખદ ઘટનામાં 30 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો છે. ટીવી કેબલ નાખતી વખતે 132 કેવી હાઇ-ટેન્શન લાઇનમાંથી સ્પાર્ક થતા 30 વર્ષીય યુવાન શયાન પુરોહિત ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. સારવાર દરમિયાન 4 ફેબ્રુઆરી 1991ના રોજ તેમનું મોત થયું હતુ. આ ઘટનાને લઇને મૃતકના માતાએ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો.
કેસની સુનાવણી બાદ સિટી સિવિલ કોર્ટે વીજ કંપનીઓની બેદરકારી ગણાવીને 1.90 લાખ રૂપિયા 9 ટકા વ્યાજ સાથે વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ આદેશ સામે ટોરેન્ટ પાવર અને GEB દ્વારા હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી. બંને કંપનીઓએ જવાબદારી એકબીજા પર ઢોળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે જવાબદારી નક્કી કરતો કોઈ સ્પષ્ટ કરાર ટ્રાયલ દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો, જેના કારણે બંને કંપનીઓને સંયુક્ત રીતે જવાબદાર ગણવામાં આવી હતી.
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન એક મહત્ત્વપૂર્ણ વળાંક ત્યારે આવ્યો, જ્યારે મૃતકની માતાનું અવસાન થઈ ગયું. કંપનીઓએ દલીલ કરી કે હવે વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી રહેતી નથી પરંતુ હાઈકોર્ટે આ દલીલને ફગાવી દીધી હતી.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે વળતરની રકમ માતાની મિલકત ગણાય અને તેથી મૃતકના ભાઈ-બહેનો કાયદેસર વારસદાર તરીકે આ રકમ મેળવવા હકદાર છે. જસ્ટિસ જે.સી. દોશીની અદાલતે વીજ કંપનીઓની અપીલ ફગાવીને નીચલી કોર્ટનો નિર્ણય યથાવત રાખ્યો અને વ્યાજ સાથે વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.
અરજદારના વકીલ આર.વી. આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદો માત્ર એક પરિવાર માટે નહીં, પરંતુ ભવિષ્યમાં આવા કેસોમાં વારસદારોના અધિકાર માટે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ દિશા દર્શાવે છે.30 વર્ષ જૂના આ કેસમાં હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ન્યાય મોડો મળી શકે, પરંતુ મળ્યા વગર નથી રહેતો.
આ પણ વાંચો: