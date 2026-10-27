ચોમાસાની વિદાયના 16 જ દિવસમાં સુરેન્દ્રનગરના 11માંથી 04 જેટલા ડેમોના તળિયા દેખાયા! માલધારીઓ હિજરત કરવા લાચાર
થાનગઢ, મુળી, સાયલા અને ચોટીલા વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત બન્યા છે. માલધારીઓ દ્વારા પણ હવે હિજરતની શરૂઆત કરી દેવાઈ છે.
Published : October 27, 2026 at 10:59 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં વરસાદની ઘટ છે, ત્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારો સતત પ્રભાવિત બનતા જઈ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 11 ડેમો આવેલા છે, તે પૈકીના 04 જેટલા ડેમોમાં હાલ તળિયા દેખાઈ ગયા છે. સિંગલ ડિજિટ ફૂટમાં પાણી ભરેલી હાલતમાં છે ત્યારે થાનગઢ, મુળી, સાયલા અને ચોટીલા વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત બન્યા છે. માલધારીઓ દ્વારા પણ હવે હિજરતની શરૂઆત કરી દેવાઈ છે. પોતાના પશુધન અને માલ ઢોરને બચાવવા માટે હવે માલધારીઓને કપરા દિવસો પસાર કરવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે.
પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે અન્ય સાત ડેમોમાં 50% જેટલું પાણી ભરાયેલુ હોવાનો દાવો કરાયો છે. ત્યારે હાલ પીવાના પાણીની તંગી છે, બીજી તરફ છેલ્લા એક મહિનાથી સૌની યોજનાનું પાણી પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના 11 જિલ્લાઓમાં સૌની યોજનાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત 11 જેટલા જિલ્લાઓમાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યાઓ સર્જાઈ છે, જેમાં બોટાદ, ભાવનગર, જામનગર, કચ્છ, મોરબી, રાજકોટ, દેવભૂમિ દ્વારકા સહિતના જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગરથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલના તબક્કે સૌની યોજનાનું પાણી બંધ કરાતા ગામડાઓમાં પીવાના પાણીની તંગી સર્જાઈ હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે.
સુરેન્દ્રનગરના 11 ડેમોમાંથી 04 ડેમો 100% ખાલી થઈ ગયા છે. ધારી, નિભાણી અને મોરસલ ડેમમાં માત્ર 5% પાણી બચ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. ચોમાસુ હજુ પૂરુ જ થયું છે ત્યારે જળાશયની પરિસ્થિતિ અત્યંત ખરાબ બની છે. પશુપાલકોએ પણ ચિંતામાં હવે હિજરત કરવી પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
|ડેમ
|કેટલું પાણી?
|ધારી
|8.3℅
|નાયકા
|77%
|ધોળીધજા
|76%
|ફલકું
|70%
|નીભાણી
|12%
|વળોદ
|48%
|વાસલ
|9.2%
|થોરિયાળી
|66%
|મોરસલ
|07%
|સબુરી
|35%
|ત્રિવેણી ઠાગા
|76%
ટૂંક સમયમાં સૌની યોજનાનું પાણી શરૂ કરવામાં આવશે- રાજુ કરપડા (સિંચાઇ વિભાગ ચેરમેન જિલ્લા પંચાયત)
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઈ વિભાગના ચેરમેર રાજુ કરપડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સૌની યોજનાનું પાણી છેલ્લા એક મહિનાથી બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માલધારીઓ હિજરત કરવા લાગ્યા છે, આ વિસ્તારોના તળાવો, ડેમો અને ચેકડેમો ભરાય તે માટેના પૂરતા પ્રયત્ન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સરકારમાં રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. દસ દિવસની અંદર સૌની યોજનાનું પાણી શરૂ થશે. સૌપ્રથમ થાનગઢ મુળી અને ચોટીલા વિસ્તારના તળાવો ભરવામાં આવશે અને ત્યાંથી વાંકાનેર સુધી પાણી પહોંચાડવાનો પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
સૌની યોજનામાં પાણી છોડવાની ડિમાન્ડ મુકવામાં આવી છે- બ્રિજેશ ચૌહાણ (સૌની યોજનાના મુખ્ય અધિકારી)
એક બાજુ ડેમની પરિસ્થિતિ 15 ફૂટ પાણીથી ભરેલી છે, ત્યારે હાલના તબક્કામાં સિંચાઈ વિભાગ અને સૌની યોજનાના મુખ્ય અધિકારી બ્રિજેશ ચૌહાણ દ્વારા ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સરકારમાં ડિમાન્ડ મૂકવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં જ સૌની યોજના અંગે પાણીની ફાળવણી કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગરથી થાનગઢ, મુળી, ચોટીલા અને વાંકાનેર સુધી પાઇપલાઇન મારફતે પ્રથમ તબક્કામાં પાણી પહોંચાડવામાં આવશે અને તળાવો ભરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ પાણીની ડિમાન્ડ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સરકાર જ્યારે નિર્ણય કરી અને પાણીનો પુરવઠો ફાળવશે ત્યારે આ લાઈન શરૂ કરવામાં આવશે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં રોજના 100 ક્યુસેક પાણીની જરૂરિયાત- દિવ્યેશ કંસાગરા (સિંચાઇ અધિકારી)
સુરેન્દ્રનગર સિંચાઈ અધિકારી દિવ્યેશ કંસાગરા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલના તબક્કામાં 11 ડેમોમાં સરેરાશ 52% જેટલું પાણી ભરાયેલું છે અને હાલ એ પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, પીવાનું પાણી આપવામાં આવશે અને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પડે તેવી પરિસ્થિતિ નથી. ડિમાન્ડ સરકારમાં મૂકવામાં આવી છે, જો પાસ થશે તો નિર્ણય કરવામાં આવશે. હાલ એક માત્ર એવો ડેમ છે કે, જેમાંથી પાણી અન્ય જિલ્લાઓમાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે, તે ધોળી ધજા ડેમ છે. જેમાંથી 300 ક્યુસેક બોટાદ બ્રાન્ચમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાને રોજનું 100 ક્યુસેક જેટલું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે, છતાં પણ ડેમની પરિસ્થિતિ હાલ 15 ફૂટે ભરેલી છે જેમ ડિમાન્ડ થશે તેમ ઢાંકી પંપીંગ સ્ટેશનથી પાણી સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે.
ગામડાઓ ખાલી થવા લાગ્યા, બોરનું પાણી પીવા મજબુર - સુરેશ મકવાણા (કુંતલપુર ગ્રામજન)
મુળી તાલુકાના ગ્રામજન સુરેશ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કુન્તલપુર ગામે વસવાટ કરીએ છીએ, સૌની યોજના અંતર્ગત પીવાનું પાણી પહોંચાડવાની વાત કરવામાં આવે છે પણ છેલ્લા એક મહિનાથી પાઇપલાઇન બંધ છે. બોરનું મોળું પાણી પીવા માટે મજબૂર બની રહીએ છીએ, ચામડીના અને અન્ય રોગો થઈ રહ્યા છે. તાત્કાલિક ધોરણે પીવાના પાણી માટે સૌની યોજના શરૂ કરી અને જળાશયો ભરવામાં આવે તેવી માગ છે, માલ ઢોરને પણ આ પાણી ઉપયોગ થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. સરકાર સામે જુએ, એક તરફ 40% જેટલા વરસાદની ખોટ છે, ત્યારે સરકાર પાસે એક જ માંગ છે કે, સૌની યોજનાનું પાણી શરૂ કરી ડેમ, ચેક ડેમ અને તળાવ ભરવામાં આવે.
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