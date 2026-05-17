પૂરતો સ્ટોક હોવા છતાં દવાનો ઇનકાર કરવા બદલ વિસનગરના જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની કચ્છ બદલી, ખાતાકીય તપાસના આદેશ
દર્દીના હિતમાં બેદરકારી દાખવનાર કર્મચારી સામે આરોગ્ય મંત્રીએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
Published : May 17, 2026 at 4:36 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં દર્દીના હિત સાથે ચેડા કરનારા કર્મચારી સામે આરોગ્ય વિભાગે લાલ આંખ કરી છે. આરોગ્ય વિભાગે દર્દીને દવાનો પૂરતો સ્ટોક હોવા છતાં આપવાની ના પાડવું ભારે પડ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રીએ કર્મચારીની બદલીની સાથે ખાતાકીય તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે. દવાઓ પૂરતા સ્ટોકમાં હોવા છતા દર્દીઓને ના આપવામાં આવતા કર્મચારી સામે સરકાર એક્શનમાં આવી છે. વિસનગરના જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ સામે આરોગ્ય મંત્રીએ કચ્છમાં બદલીની સાથે સાથે ખાતાકીય તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે.
દર્દી-હિતમાં બેદરકારી દાખવનાર કર્મચારી સામે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. દવાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં દર્દીઓને દવા ન આપવા મુદ્દે વિસનગરના જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ પ્રશાંત શ્રીમાળીની કચ્છમાં બદલી કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયાએ પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ હોવા છતાં દર્દીઓને દવાઓ ના આપવાના આરોપમાં જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ સામે કડક કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો છે.
મંત્રીના નિર્દેશોનો અનુસરીને, તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે દવાઓનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ હતો તેમ છતાં દર્દીઓને જરૂરી દવાઓ મળી નહતી. વિસનગરમાં પોસ્ટેડ કરાયેલા જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ પ્રશાંત શ્રીમાળીની કચ્છમાં બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની સામે વિભાગીય તપાસ શરૂ કરવા સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય મંત્રીની સૂચનાથી થયેલી તપાસમાં ગાંધીનગર ખાતે દવાનો પર્યાપ્ત જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. દર્દીઓને સમયસર અને ગુણવત્તાસભર આરોગ્ય સેવા માટે આરોગ્ય વિભાગ પ્રતિબદ્ધ છે.
