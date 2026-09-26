જૂનાગઢની સર્વોદય બ્લડ બેન્કનું 20 વર્ષથી અનોખું સેવા કાર્ય, 7000 દિવંગતોના અસ્થિનું હરિદ્વારમાં કરાશે વિસર્જન
આ વર્ષે એકત્ર થયેલા સાત હજાર વ્યક્તિઓના અસ્થિઓનું આગામી 28 સપ્ટેમ્બરે સોમવારે હરિદ્વાર ખાતે વિધિવત પૂજન બાદ વિસર્જન કરાશે.
Published : September 26, 2026 at 6:18 PM IST
જૂનાગઢ: સર્વોદય બ્લડ બેન્ક છેલ્લા 20 વર્ષથી એક અનોખું અને ભાવનાત્મક સેવા કાર્ય કરી રહી છે. સંસ્થા દ્વારા અવસાન પામેલા દિવંગત વ્યક્તિઓના અસ્થિઓનું હરિદ્વાર ખાતે વિધિવત પૂજન કર્યા બાદ પવિત્ર ગંગા નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે.
જૂનાગઢના સોનાપુરી સ્મશાન ખાતે અનેક પરિવારોના વ્યક્તિઓના અંતિમ સંસ્કાર થતા હોય છે. મોટાભાગના પરિવારો હરિદ્વાર સુધી અસ્થિ વિસર્જન માટે પહોંચી શકતા નથી. આ બાબતને ધ્યાને રાખીને સર્વોદય બ્લડ બેન્ક દ્વારા છેલ્લા 20 વર્ષથી આ સેવા કાર્ય કરવામાં આવે છે.
દિવંગત આત્માઓના અસ્થિઓનું હરિદ્વારમાં વિસર્જન
જૂનાગઢ સર્વોદય બ્લડ બેન્ક દ્વારા છેલ્લા 20 વર્ષથી અનોખું સેવા કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. જૂનાગઢમાં આવેલા સોનાપુરી સ્મશાન ખાતે વર્ષ દરમિયાન થયેલા અંતિમ સંસ્કારો બાદ તમામ વ્યક્તિઓના અસ્થિઓને અસ્થિ કુંભમાં વર્ષ દરમિયાન સાચવવામાં આવે છે.
વર્ષમાં એક વખત ભાદરવા મહિનામાં તમામ અસ્થિઓના મહાકુંભને હરિદ્વાર સ્થિત હરકીપેઢી ખાતે વિધિ-વિધાન અને પૂજન સાથે પવિત્ર ગંગાજળમાં વિસર્જિત કરવાનું કામ છેલ્લા 20 વર્ષથી સર્વોદય બ્લડ બેન્કના કાર્યકરો દ્વારા પોતાના ખર્ચે કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ વર્ષે એકત્ર થયેલા સાત હજાર વ્યક્તિઓના અસ્થિઓનું આગામી 28 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના દિવસે હરિદ્વાર ખાતે વિધિવત પૂજન કર્યા બાદ તમામ અસ્થિઓને પવિત્ર ગંગાજળમાં વિસર્જિત કરવામાં આવશે.
ત્રણ દિવસ જૂનાગઢમાં દર્શનાર્થે રખાયા
દર વર્ષે ભાદરવા મહિનામાં ત્રણ દિવસ સુધી સર્વોદય બ્લડ બેન્કની ઓફિસ આઝાદ ચોક ખાતે તમામ અસ્થિઓ જાહેર દર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે, જેના સૌ કોઈ દર્શન કરે છે.
વધુમાં, જે વ્યક્તિઓના પરિવારજનો આ સમય દરમિયાન અવસાન પામ્યા હોય, તેમના પરિવારજનો પણ ખાસ અસ્થિ કુંભના દર્શન માટે આવતા હોય છે. 22, 23 અને 24 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર સુધી તમામ અસ્થિ કુંભો આઝાદ ચોક ખાતે જાહેર દર્શનાર્થે રાખવામાં આવ્યું હતું.
હવે આ તમામ અસ્થિઓને હરિદ્વાર ખાતે લઈ જવાની કાર્યવાહી શરૂ થશે, જે 28મી તારીખે, સોમવારે હરિદ્વાર ખાતે વિધિવત પૂજન કર્યા બાદ તમામ અસ્થિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...