જુનાગઢનું નવું પક્ષી પર્યટન કેન્દ્ર નરસિંહ મહેતા સરોવર: 115 પક્ષી પ્રજાતિઓ, પર્યટન સાથે પ્રકૃતિનો અદ્ભુત સમન્વય

જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલું નરસિંહ મહેતા સરોવર હવે પર્યટન સાથે પ્રકૃતિના સમન્વય તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 8:40 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 9:17 AM IST

જુનાગઢ: નવાબી કાળથી જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલું નરસિંહ મહેતા સરોવર છેલ્લા 100 વર્ષમાં પર્યટનનું અદ્ભુત સ્થળ બની ગયું છે. પર્યટન સાથે પ્રકૃતિને સમેટીને ઊભેલા આ સરોવરમાં ગીરમાં જોવા મળતી 337 જેટલી વિવિધ પક્ષી પ્રજાતિઓમાંથી જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં કુલ 115 જાતના પક્ષીઓ જોવા મળ્યા છે.

નરસિંહ મહેતા સરોવરના રિનોવેશન બાદ છેલ્લા છ મહિનાથી તે પર્યટકો માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે. હવે અહીં દેશી તેમજ વિદેશી પક્ષીઓ પણ ઋતુ અનુસાર જોવા મળે છે.

નરસિંહ મહેતા સરોવર: પર્યટન સાથે પ્રકૃતિનો સમન્વય

જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલું નરસિંહ મહેતા સરોવર હવે પર્યટન સાથે પ્રકૃતિના સમન્વય તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે. નવાબી કાળથી શહેરની મધ્યમાં આવેલું આ સરોવર છ મહિના પહેલાં સામાન્ય અને ઉજ્જડ સ્થિતિમાં હતું. અહીંથી પસાર થતાં લોકો દુર્ગંધને કારણે નાક બંધ કરીને નીકળતા હતા. પરંતુ રિનોવેશન બાદ સરોવરને ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યા પછી પર્યટકોની સતત આવ-જા થઈ રહી છે.

સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે સરોવરની આસપાસના વૃક્ષો, ફૂલ-છોડ અને પાણીમાં ગીરમાં જોવા મળતી 337 પક્ષી પ્રજાતિઓમાંથી 115 જેટલી પ્રજાતિઓની હાજરી નોંધવામાં આવી છે. આમાં શાકાહારી તેમજ માંસાહારી બંને પ્રકારના પક્ષીઓ સામેલ છે.

ગીર અને ગુજરાત પક્ષીઓ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ

સમગ્ર ભારતમાં 1386 જેટલી પક્ષી પ્રજાતિઓ અસ્તિત્વમાં છે, જેમાંથી 553 પ્રજાતિઓ ગુજરાતમાં વિવિધ ઋતુઓમાં જોવા મળે છે. જુનાગઢ જિલ્લો ગીરને સમેટીને 337 જાતના પક્ષીઓને આશ્રય આપી રહ્યો છે.

નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં ગુજરાત અને ગીરમાં જોવા મળતા પક્ષીઓમાંથી 20 થી 33 ટકા પક્ષીઓ એકલા આ સરોવરમાં જ અલગ-અલગ ઋતુઓમાં જોવા મળે છે.

પક્ષીઓને અનુકૂળ ખોરાક અને રહેઠાણ

પક્ષીઓ કોઈપણ સ્થળ પર સતત આવે અને રહે તો તે સ્થળે તેમને રહેવા, ખોરાક મેળવવા અને માળા બાંધવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ હોવું જરૂરી છે. નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં પાણી અને માછલીની પુષ્કળ માત્રા હોવાથી માંસાહારી (કાર્નિવોરસ) પક્ષીઓને માછલી અને કીટકોનો પુષ્કળ ખોરાક મળે છે.

તે જ રીતે વનસ્પતિ આહાર લેનારા (હર્બીવોરસ) પક્ષીઓને પણ અહીં પર્યાપ્ત વ્યવસ્થા મળે છે. માળા બાંધવા માટેની કુદરતી સુવિધાઓ પણ પુષ્કળ છે, જેથી વર્ષ દરમિયાન અલગ-અલગ સમયે વિવિધ પ્રજાતિઓના પક્ષીઓ અહીં આકર્ષાય છે.

ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરી સર્વશ્રેષ્ઠ સમય

ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરીના મહિનામાં વિશ્વના અનેક ઠંડા પ્રદેશોમાં હિમપાત થતો હોવાથી દેશી-વિદેશી પક્ષીઓ ગરમ અને અનુકૂળ વાતાવરણ તરફ સ્થળાંતર કરે છે. આ સમયે નરસિંહ મહેતા સરોવર જેવા સ્થળો પર પક્ષીઓ વધુ આકર્ષાય છે.

અહીં ગ્રેટ વ્હાઇટ પેલિકન વર્ષોથી જોવા મળે છે. તેમજ નોકબિલ ડક (ગાર્ગની), કિંગફિશરની ત્રણ પ્રજાતિઓ, કાકડસર, સ્પૂનબિલ, પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક, યુરેશિયન ઓપનબિલ, એશિયન ઓપનબિલ, બગલાની લગભગ તમામ પ્રજાતિઓ, નાઈટ હેરોન અને કોર્મોરન્ટની ત્રણ પ્રજાતિઓ સહિત કુલ 115 જેટલી પક્ષી પ્રજાતિઓ અહીં વર્ષ દરમિયાન જોવા મળે છે.

પક્ષીવિદો અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે નરસિંહ મહેતા સરોવર હવે મહત્વનું કેન્દ્ર બની ગયું છે.

