દિવાળી બાદ જુનાગઢની હીરા બજારમાં સંપૂર્ણ અંધકાર, મોટાભાગના કારખાના પર અલીગઢી તાળા, દસ વર્ષમાં સૌથી મોટું સંકટ

આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણો અને બજારમાં રફ હીરાનું કામ પૂર્વવત્ ન થતા જૂનાગઢમાં આજે 300 કરતાં પણ વધારે હીરાના નાના-મોટા કારખાનાઓમાંથી 50% કરતાં વધારે કારખાનાઓ બંધ છે.

જુનાગઢમાં મોટાભાગના હીરાના કારખાના બંધ હાલતમાં
જુનાગઢમાં મોટાભાગના હીરાના કારખાના બંધ હાલતમાં (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 6:25 PM IST

જુનાગઢ: પ્રકાશના પર્વ દિવાળી બાદ જુનાગઢની હીરા બજાર અંધકારમાં જોવા મળી રહી છે. પાછલા દસ વર્ષમાં હીરા બજારમાં વ્યાપેલી આ સૌથી મોટી મંદી હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે.

આજે જૂનાગઢમાં 300 કરતાં પણ વધારે હીરાના નાના મોટા કારખાનાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણો અને બજારમાં રફ હીરાનું કામ પૂર્વવત્ ન થતા આજે જૂનાગઢના 50% કરતાં વધારે કારખાનાઓ બંધ જોવા મળે છે. જે કારખાનાઓ ચાલુ છે, તેમાં પણ રત્ન કલાકારો સુરત અને ભાવનગરથી હીરા ઘસવા માટે કોઈ મોટા વેપારીઓ મોકલે તેવી આશામાં હીરાના કારખાના ખુલ્લા રાખીને ત્યાં આરામ કરતા જોવા મળે છે.

જુનાગઢની હીરા બજારમાં દસ વર્ષમાં સૌથી મોટું સંકટ (Etv Bharat Gujarat)

હીરા બજારમાં સૌથી મોટી મંદી

હીરો નામ સાંભળતા જ આંખો સામે એકદમ ચમક દમક ઊભી થઈ જાય. હીરાની આ ઓળખ હવે ધીમે ધીમે ઝાંખી પડતી હોય તેવું ચિંતાજનક દ્રશ્ય સામે આવી રહ્યું છે. પ્રકાશના પર્વ દિવાળી બાદ જૂનાગઢના આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલી હીરા બજાર અંધકારમાં ડૂબતી જોવા મળી રહી છે. દિવાળીના વેકેશન બાદ હીરા બજાર શરૂ થાય અને કલાકારોને હીરા બજાર રોજગારી આપે તેવી નવા વર્ષની આશાઓ સાથે હીરા બજારમાં વેકેશન શરૂ થયું હતું, પરંતુ આજે દિવાળી પૂરી થઈ ગયા છતાં પણ આંબાવાડી હીરા બજારમાં 30 ટકા કરતાં વધારે કારખાના હજુ સુધી ખુલી શક્યા નથી.

હીરાના કારખાનાઓ પર દસ વર્ષમાં સૌથી મોટું સંકટ
હીરાના કારખાનાઓ પર દસ વર્ષમાં સૌથી મોટું સંકટ (Etv Bharat Gujarat)

જે કારખાના ખુલ્યા છે, તેમાં માત્ર 10% કામ થાય છે. આ સિવાય એવા અનેક હીરાના કારખાનાઓ છે કે જ્યાં રત્ન કલાકારો દરરોજ સવારે કામ મળશે તેની આશાએ આવી રહ્યા છે, પરંતુ સુરત અને ભાવનગરની સાથે અન્ય રાજ્યોમાંથી કાચા હીરા પોલીસ માટે આવવાનું સદંતર બંધ થઈ જતા રત્ન કલાકારો કારખાનામાં કામ વગર આરામ કરતા જોવા મળે છે.

હીરા ઘસવાની ઘંટીઓ બંધ હાલતમાં
હીરા ઘસવાની ઘંટીઓ બંધ હાલતમાં (Etv Bharat Gujarat)

રત્ન કલાકારો મોટા સંકટમાં

જુનાગઢના આંબાવાડી વિસ્તારમાં 250 થી 300 જેટલા હીરાના કારખાનાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેમાં 300 થી 400 રત્ન કલાકારોના પરિવારનું ગુજરાન અને રોજીરોટી ચાલતી હતી. આજથી આશરે 15 વર્ષ પૂર્વેની વાત કરીએ તો અહીં દિવસના 12 કલાક અલગ-અલગ પાળીમાં હીરા ઉદ્યોગ ધમધમતો હતો. એ સમયે પ્રત્યેક રત્નકલાકાર એક મહિનામાં 25 થી 30 હજાર રૂપિયાનું કામ હીરા ઘસીને મેળવી લેતા હતા.

મોટાભાગના કારખાના પર અલીગઢી તાળા
મોટાભાગના કારખાના પર અલીગઢી તાળા (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ આજે આ દ્રશ્ય એકદમ વિપરીત થઈ ચૂક્યું છે. આજે કામ કરી રહેલા રત્ન કલાકારો પાસે દિવસમાં 20 થી 25 જેટલા હીરાઓ પણ પોલીસ માટે આવતા નથી, જેના કારણે રત્ન કલાકારોની આવકમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો થયો છે, સાથે સાથે હીરાના વજન અને હીરા બજાર સાથે જોડાયેલા અન્ય નાના ઉદ્યોગો પણ ખૂબ ગંભીર સંકટમાં જોવા મળી રહ્યાં છે.

સરકારે સહાય પેકેજ નથી આપ્યું

બે વર્ષ પૂર્વે રાજ્યની સરકારે રત્ન કલાકારો માટે એક વિશેષ પેકેજ જાહેર કરવાની વાત કરી હતી, જેમાં હીરા ઘસવાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા પ્રત્યેક પરિવારના બાળકોની ભણવાની ફી રાજ્યની સરકાર અને હીરા ઉદ્યોગ સાથે મળીને ભોગવશે તેવી વાત થઈ હતી. પરંતુ આજે આ વાત થયાને બે વર્ષ કરતા પણ વધારેનો સમય વીતી ચૂક્યો છે, તેમ છતાં હજુ સુધી રત્નકલાકારના બાળકોની અભ્યાસની ફી સરકાર દ્વારા ભરવામાં આવી નથી, જેને લઈને પણ રત્ન કલાકારો ચિંતિત બન્યા છે, તો બીજી તરફ અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરીફને કારણે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરેથી હીરાને પોલીસ્ડ કરવા માટે સુરત અને ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાંથી આવતા નથી, જેથી હીરા ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવા અને રત્ન કલાકારોને રોજીરોટી મળે તેવી આશાઓ ઉપર ગંભીર સંકટ ઉભું થયું છે.

કારખાનામાં કામ ન હોવાથી આરામ કરતા કારીગરો
કારખાનામાં કામ ન હોવાથી આરામ કરતા કારીગરો (Etv Bharat Gujarat)

છેલ્લાં 30 વર્ષથી મજૂરીમાં કોઈ વધારો નહીં

જૂનાગઢમાં નાના હીરાના કારખાના ધરાવનાર કારખાનેદાર પાછલા 30 વર્ષનો ઇતિહાસ જણાવે છે કે, આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે પ્રતિ એક હીરાને ઘસવા માટેની મજૂરી મોટા વેપારીઓ દ્વારા સ્થાનિક નાના કારખાનાઓના સંચાલકોને આપતા હતા, તેની રકમ માત્ર 30 રૂપિયા હતી. 30 વર્ષ પૂર્વે શરૂ થયેલી ઘસાઈની આ 30 રૂપિયાની મજૂરી આજે પણ 30 રૂપિયા જ આપવામાં આવે છે. જેથી સતત વધી રહેલા ખર્ચ અને રત્ન કલાકારોને હીરા ઘસવા પેટે આપવામાં આવતી મજૂરીમાં પણ સ્થાનિક અને નાના કારખાનેદારો કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કરી શકતા નથી, જેના કારણે પણ હીરા ઉદ્યોગમાં રત્ન કલાકારોની દિવસેને દિવસે સંખ્યા ઘટતી જાય છે.

