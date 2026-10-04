શ્રાદ્ધ પક્ષમાં પિતૃ તર્પણ માટે અનોખું ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતું દામોદર કુંડ, પુરાણોમાં પણ દામોદર કુંડનો ઉલ્લેખ
એવી માન્યતા છે કે, જેટલું મહત્વ ગંગા નદીમાં પિંડદાન અસ્થિ વિસર્જન કે શ્રાદ્ધનું છે, તેટલું જ મહત્વ ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા દામોદર કુંડનું પણ છે.
Published : October 4, 2026 at 8:41 AM IST
જુનાગઢઃ શ્રાદ્ધ પર્વ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા અને અતિ પ્રાચીન તેમજ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના દામોદર કુંડ ખાતે પિતૃઓના શ્રાદ્ધ પિંડદાન અને અસ્થિ વિસર્જનને ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે, જેટલું મહત્વ ગંગા નદીમાં પિંડદાન અસ્થિ વિસર્જન કે શ્રાદ્ધનું છે, તેટલું જ મહત્વ ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા દામોદર કુંડનું પણ છે. અહીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું હોવાની પણ ધાર્મિક માન્યતા જોડાયેલી છે.
દામોદર કુંડ અને શ્રાદ્ધનું મહત્વ
10મી ઓક્ટોબરે શનિ અમાસના દિવસે શ્રાદ્ધ પર્વ પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે શ્રાદ્ધ પર્વમાં પવિત્ર દામોદર કુંડમાં કરવામાં આવેલી ધાર્મિક વિધિ પણ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા પવિત્ર દામોદર કુંડમાં પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ પિંડદાન અને અસ્થિ વિસર્જનને સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે.
ગંગા અને પ્રયાગરાજ જેવા ઘાટોમાં કરવામાં આવેલી શ્રાદ્ધ અને અન્ય ધાર્મિક વિધિ જેટલું જ મહત્વ પવિત્ર દામોદર કુંડને પણ મળ્યું છે, જેથી દર વર્ષે શ્રાદ્ધ પર્વમાં લાખોની સંખ્યામાં લોકો પોતાના પિતૃઓના તર્પણ અને શ્રાદ્ધ વિધિ માટે આવતા હોય છે.
દામોદર કુંડની શ્રાદ્ધ પર્વમાં વિશેષતા
દામોદર કુંડ આદિ અનાદિ કાળથી ધાર્મિક વિધિ વિધાનનું સાક્ષી પણ બની રહ્યું છે. જેની સાથે અનેક ચમત્કારિક ઘટનાઓ અને લોકોની ધાર્મિક માન્યતાઓ જોડાયેલી હતી, જે આજે પણ હજારો વર્ષ પછી જેમની તેમ જોવા મળે છે. લોકોની ધાર્મિક આસ્થા અનુસાર દામોદર કુંડમાં વિસર્જિત કરવામાં આવેલા પિતૃઓના અસ્થિ પાણીમાં ઓગળી જતા હોય છે.
શ્રાદ્ધ,પિતૃ તર્પણ અને પિંડદાન માટે પવિત્ર સ્થળ
આ પ્રકારની ઘટના સમગ્ર ભારત વર્ષમાં એકમાત્ર દામોદર કુંડમાં જ થતી હોય છે, તેથી પણ દામોદર કુંડને શ્રાદ્ધ,પિતૃ તર્પણ અને પિંડદાન માટે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પવિત્ર સ્થળ માનવામાં આવે છે. અહીં ભગવાન દામોદર એટલે કે વિષ્ણુના સ્વરૂપનો આશીર્વાદ પણ મળતો હોય છે, જેથી દામોદર કુંડના કિનારે કરેલું શ્રાદ્ધ પિતૃઓને મોક્ષ માર્ગે લઈ જતું હોય છે, આવી ધાર્મિક માન્યતા પણ દામોદર કુંડ સાથે જોડાયેલી છે.
પુરાણોમાં પણ દામોદર કુંડનો ઉલ્લેખ
સનાતન ધર્મના સૌથી મોટા શાસ્ત્ર પુરાણોમાં પણ દામોદર કુંડનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સ્કંધ પુરાણમાં થયેલા ઉલ્લેખ અનુસાર પ્રભાસ ખંડમાં દામોદર કુંડનો ધાર્મિક મહિમા દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તેમાં થયેલા ઉલ્લેખ અનુસાર દામોદર કુંડ ભગવાન બ્રહ્માજી દ્વારા સ્વયં નિર્મિત કરાયો છે, અને અહીં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રિદેવનો વાસ જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના રૂપ સમાન દામોદર ભગવાન પણ આ કુંડમાં વિષ્ણુના સ્વરૂપે દામોદર રાય સાથે પણ જોડાયેલો છે.
શ્રાદ્ધ પર્વમાં હજારો લોકો આવે છે ધાર્મિક વિધિ માટે
ભાદરવા મહિનાના શ્રાદ્ધ પક્ષમાં દામોદર કુંડ ખાતે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના પિતૃઓના મોક્ષ અને તર્પણની સાથે પિંડદાન કરવા માટે પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે આવતા હોય છે. દામોદર કુંડ સાથે જોડાયેલી બીજી એક ધાર્મિક માન્યતા પણ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે, જે શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ તર્પણ કે પિંડદાન તેમની ઈચ્છા અનુસાર પવિત્ર ગંગા નદીમાં કરવા ઈચ્છતા હોય પરંતુ ત્યાં જવું કોઈ પણ કારણોસર શક્ય ન બને તો પિતૃઓનું તમામ કાર્ય જેમાં શ્રાદ્ધ પિંડદાન અને તર્પણ વિધિ સામેલ છે, તે પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે કરવામાં આવે તો ગંગાના પવિત્ર જળમાં કરવામાં આવેલી ધાર્મિક વિધિ વિધાન મુજબનું પુણ્ય ફળ પણ દામોદર કુંડ ખાતે કરવામાં આવેલા શ્રાદ્ધ તર્પણ કે પિંડદાન થકી પ્રાપ્ત થતુ હોય છે.
ગાંધીજીના અસ્થિ વિસર્જન અને નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ
ગિરનાર તળેટીમાં આવેલું પવિત્ર દામોદર કુંડ ન માત્ર ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડાયેલું છે પરંતુ તે ભારતના ઐતિહાસિક ઇતિહાસ સાથે પણ જોડાયેલું છે, અહીં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના અવસાન બાદ તેમના અસ્થિ નું વિસર્જન કરાયું હતું, મહાત્મા ગાંધીની ઈચ્છા અનુસાર ભારતમાં માત્ર બે જ સ્થળ પર તેમના અસ્થિનું વિસર્જન કરવામાં આવે તે પૈકી પ્રથમ ગંગા નદીના પ્રવાહિત જળ અને બીજા સ્થળ તરીકે ગાંધીજીએ દામોદર કુંડની પસંદગી કરી હતી. લોક વાયકા અનુસાર અહીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એ નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ પણ કર્યું હોવાની ઐતિહાસિક ધાર્મિક ઘટના પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે.
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