જુનાગઢ: નશાના બંધાણમાં જીવ ગુમાવ્યો, ચલમનો માલ ન આપતા યુવકની હત્યા

Published : April 18, 2026 at 8:30 AM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ તાલુકાના ડુંગરપુર ગામમાં ગુરુવારે રફીકશા રફાઈ (નામના વ્યક્તિ)ની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ મામલામાં મૃતકની પત્ની નજમાબેન રફાઈએ ડુંગરપુર ગામના મિલન સોલંકી અને તોરણીયા ગામના અનિલ ગુજરાતી પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી.

પોલીસે બંને શંકાસ્પદ આરોપીઓને તેમના ગામના ઘરેથી અટકાયત કરી છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે મૃતક રફીકશા રફાઈ ચલમનો માલ વેચતો હતો, જ્યારે બંને આરોપીઓ ચલમ પીવાના બંધાણી હતા.

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકે આપેલી વિગતો:

જુનાગઢ ગ્રામ્ય વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક રફીકશા રફાઈ ચલમનો માલ વેચતો હતો. ડુંગરપુર અને તોરણીયા ગામના બંને આરોપીઓ મિલન સોલંકી અને અનિલ ગુજરાતી ચલમનો માલ લેવા માટે ડુંગરપુર આવ્યા હતા.

માલ આપવાની ના પાડતા રફીકશા રફાઈને બંને આરોપીઓએ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી પાછળ આવેલા જંગલમાં લઈ જઈને માર માર્યો હતો. જેના કારણે તેનું મોત થયું હતું.

પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ જણાવ્યું કે રફીકશાએ તેમને ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમણે ગાળો બંધ કરવાનું કહેવા છતાં પણ રફીકશા ગાળો આપવાનું ચાલુ રાખતા, ઉશ્કેરાટમાં આવીને બંનેએ તેના માથા, હાથ અને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ કરી હતી, જેના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ અને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

