જુનાગઢમાંથી ફરી 5 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો, તો ભેંસાણમાં પત્નીની હત્યા મામલે પતિ પાસે કરાવાયું ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન
ભેસાણના સરદારપુરમાં પતિએ કરેલી પત્નીની હત્યાના મામલે પોલીસે આરોપી પતિ સાથે રાખીને ઘટનાનુ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. બીજી તરફ શહેરમાંથી દારૂનો મોટો જથ્થો હાથ લાગ્યો છે.
Published : October 27, 2025 at 4:55 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 5:30 PM IST
જુનાગઢ: ભેસાણ તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં પતિએ પત્નીની હત્યાના મામલે પોલીસે આરોપી પતિ સાથે રાખીને ઘટનાનુ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત દિવાળીના તહેવારોમાં જ સી ડિવિઝન પોલીસે શહેરમાંથી ફરી એકવાર દારૂનો માતબાર જથ્થો ઝડપાયો છે.
પોલીસે 5 લાખ 96 હજાર કરતા વધારેના મુદ્દામાલ સાથે પરપ્રાંતિય દારૂ પકડી પાડીને દારૂની હેરાફેરી કરતા અસામાજીક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરીને લોકોમાં દાખલો બેસે તે પ્રકારની કાર્યવાહી શરૂ છે.
જુનાગઢ પોલીસની કાર્યવાહી
જુનાગઢ પોલીસે દિવાળીના દિવસો અને ત્યારબાદ બનેલી અસામાજિક પ્રવૃતિ અને હત્યાના ઘટનાક્રમનું પોલીસે રીકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. દિવાળીના દિવસે ભેસાણ તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં મધ્યપ્રદેશના એક શ્રમિકે તેની પત્નીને રાત્રિના સમયે ગળે ટૂંપો આપી માથા પર બોથડ પદાર્થ મારીને તેની હત્યા નીપજાવી હતી.
જેમાં મધ્યપ્રદેશના અન્ય એક શ્રમિકની પણ પોલીસે અટકાયત કરી હતી. ભેસાણ પોલીસ દ્વારા જે જગ્યા પર મહિલાની હત્યા થઈ હતી ત્યાંથી લઈને બજારમાં જે જગ્યા પર આ શ્રમિકોએ હત્યા કરવા માટે પ્લાન ઘડ્યો હતો, તે સ્થળ પર જઈને સમગ્ર ઘટનાનું રિ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
6 લાખ આસપાસનો પરપ્રાંતિય દારૂ ઝડપાયો
જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા શહેરના ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાંથી 622 બોટલ પરપ્રાંતિય દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે. જેમાં ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતા નરેશ નાગદેવ માલધારી દૂધ અને દહીં વેચતા કરણ ગલચર અને ફેબ્રિકેશનના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા વાહીદ કુરેશી નામના ત્રણ બુટલેગરની અટકાયત કરી છે. આ સમગ્ર મામલામાં જહાંગીર શેખ નામનો અન્ય એક બુટલેગર પોલીસ ચોપડે ફરાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
ખાનગી વ્યવસાય કરતા આ બુટલેગરો દારુ વેચવાના રવાડે ચળી ગયા હતા. જેથી પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે આ કામગીરી કરવામાં આવી છે, પોલીસની કામગીરી દરમિયાન એક કાર એક સ્કૂટર અને ત્રણ મોબાઈલ મળીને કુલ 05 લાખ 96 હજાર 50 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.