જૂનાગઢ: નવી પાઇપલાઇનના કામો વચ્ચે પાણીની સમસ્યાએ ગૃહિણીઓનો રોષ વધાર્યો

મહાનગરપાલિકા પાસે ડેમોમાં પાણીનો પૂરતો સંગ્રહ હોવા છતાં ખોદકામને કારણે વિતરણ વ્યવસ્થા ખોરંભે ચડતા સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ.

જૂનાગઢમાં લોકોને પાણી ન મળતા પરેશાન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 8:52 PM IST

જૂનાગઢ: મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 4 લાખ 78 હજારની વસ્તી માટે ઉનાળામાં એકાતરા 45 મિનિટ પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. પાણીનો પૂરતો જથ્થો હોવા છતાં શહેરમાં ચાલી રહેલી નવી ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન બદલવાની કામગીરીએ ગૃહિણીઓની મુશ્કેલીમાં મોટો વધારો કર્યો છે. આંબિકા ચોક સહિતના જે વિસ્તારોમાં ગટર અને પાણીની લાઇનનું ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં છેલ્લા દોઢથી બે મહિનાથી લોકો પૂરતા દબાણથી અને સમયસર પાણી મેળવવામાં નિષ્ફળ નીવડી રહ્યા છે. જૂની પાઇપલાઇનો ખોદકામ દરમિયાન ભાંગી જવાથી બંધ થઈ ગઈ છે, જ્યારે નવી નાખવામાં આવેલી લાઇનો હજુ કાર્યરત થઈ નથી.

પાણી પુરવઠા શાખાના ઈજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ આ અંગે સ્પષ્ટતા કરી કે, "જૂનાગઢમાં હસનાપુર, આણંદપુર, વેલીગ્ડન ડેમ અને ઉપરકોટના તળાવોમાં પીવાના પાણીનો જરૂરિયાત કરતાં વધુ જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. સ્ત્રોતમાં કોઈ કમી નથી. જે વિસ્તારમાં પાઇપલાઇન નાખવાનું કામ ચાલે છે, ત્યાં માત્ર થોડા સમય માટે વિક્ષેપ છે. કામ પૂર્ણ થતાં જ નિયમિત પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે."

જોકે, ગૃહિણીઓ માટે આ 'થોડો સમય' ભારે પડી રહ્યો છે. આંબિકા ચોક વિસ્તારના ભાવનાબેન રૂપારેલીયાએ નારાજગી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે, "અમારા વિસ્તારમાં કોન્ટ્રાક્ટરોએ ખાડા ખોદી દીધા છે પણ પાઇપ હજુ નાખી નથી. જૂની લાઇનમાં ભંગાણ થતાં અવારનવાર પાણી બંધ થઈ જાય છે. ઘરનું કામકાજ અને નોકરીએ જવાનું આયોજન પાણીના સમયને આધીન બની ગયું છે." આંબાઈ ફળિયાના રહેવાસી રશ્મિબેન પંચોલીએ પણ કોર્પોરેશનને વાંધો સુચવતા કહ્યું કે, "નવું કામ શરૂ કરતા પહેલા વિક્ષેપ વિના પાણી કેવી રીતે આપી શકાય તેનું આયોજન હોવું જ જોઈએ."

પાણીની સમસ્યાથી સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ
સમગ્ર મામલે સૌથી વધુ મુશ્કેલીનો સામનો એકલા રહેતા વડીલોને કરવો પડી રહ્યો છે. 80 વર્ષીય વાસંતીબેને જણાવ્યું કે નવી લાઇન નખાવાના કારણે તેમના ઘરની અંદરની જૂની લાઇન બંધ થઈ ગઈ છે. હવે તેમને નવી લાઇનથી પાણી મેળવવા માટે બહારથી અલગ લાઈન ઘરમાં લેવી પડે છે, જેના માટે તેમણે આસપાસની મહિલાઓની મદદ લેવી પડે છે. આમ, પૂરતા પાણીના સ્ત્રોત હોવા છતાં કામગીરીના કારણે જૂનાગઢના અમુક વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા માથાનો દુખાવો બની રહી છે.

