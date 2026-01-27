જૂનાગઢ: શ્વાન સમજી ગેટ બંધ કરવા આવ્યો ચોકીદાર, સામે આવી ગયો સિંહ!
જૂનાગઢના પાતાપુરની ઘટના, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
Published : January 27, 2026 at 11:00 AM IST
જૂનાગઢ: સોશિયલ મીડિયામાં જૂનાગઢના પાતાપુરની સીમમાં આવેલી એક સિમેન્ટ ફેક્ટરીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જૂનાગઢ નજીક પાતાપુર ગામની સીમમાં આવેલી સિમેન્ટ ફેક્ટરીમાં શિકાર માટે શ્વાન પાછળ દોડતો સિંહ અચાનક ફેક્ટરીના દરવાજા પાસે આવી પહોંચતા ચોકીદારનો પણ પરસેવો છૂટી ગયો હતો. ફેક્ટરીમાં આવતા શ્વાનને અટકાવવા માટે દરવાજો બંધ કરવા ગયેલો ચોકીદાર સિંહને જોઈને પરસેવે રેબજેબ થઈ ગયો હતો. જોકે, સદનસીબે દરવાજો બંધ સમયસર બંધ થઈ જતા ચોકીદારનો જીવ બચી ગયો હતો.
વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર આ ઘટના રવિવારે એટલે કે 26 જાન્યુઆરીની સવારે 10 વાગ્યે 41 મિનિટે ઘટી હતી. ગામની સીમમાં રહેલા કેટલાક રખડતા શ્વાનોનો શિકાર કરવા માટે સિંહ તેની પાછળ દોડતો આવ્યો હતો. સિંહે શિકાર માટે શ્વાન પાછળ દોડ લગાવી હતી, જેના બચાવમાં શ્વાનોએ પણ ચારે કોર ભાગમભાગ કરી મૂકી. આગળ શ્વાન પાછળ સિંહ ભાગતા ભાગતા શ્વાનો રસ્તામાં આવેલી સિમેન્ટ ફેક્ટરીમાં ઘૂસી ગયા હતા. આવામાં શ્વાનોને સિમેન્ટ ફેક્ટરીમાં ઘુસેતા જોઈ ચોકીદાર તેમને બહાર રાખવા માટે ફેક્ટરીન દરવાજો બંધ કરવા માટે તેના કેબીન બહાર નીકળ્યો પરંતુ ચોકીદાર ને સપને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે તે શ્વાનો માટે દરવાજો બંધ કરવા જઈ રહ્યો છે પરંતુ તેનો મુકાબલો એક સિંહ સાથે થવાનો છે!
અચાનક શ્વાનની જગ્યા પર સિંહ દેખાતા ચોકીદારને છુટ્યો પરસેવો
સિમેન્ટ ફેક્ટરીના ચોકીદારે શ્વાનની જગ્યા પર બબ્બર શેર જોતા તેનો પણ પરસેવો છૂટી ગયો હતો. જોકે, ચોકીદારે આ ભયજનક માહોલમાં પણ પોતાની સૂઝબૂઝને જાળવી રાખતા સમયસર દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો જેના કારણે સિંહ ફેક્ટરીની અંદર ઘૂસી શક્યો નહોતો અને ચોકીદારનો જીવ બચી ગયો હતો. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે અને લોકો પણ ખૂબ પસંદ પણ કરી રહ્યા છે.
અગાઉ પણ બે વખત આ જ સિમેન્ટ ફેક્ટરીમાં રાત્રિના સમયે સિંહોના આટાફેરાના દ્રશ્યો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. જણાવી દઈએ કે, જૂનાગઢનું પાતાપુર ગામ કે જે રેવન્યુ જંગલ વિસ્તાર ધરાવે છે, અહીં સિંહની હાજરી એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે.સિંહ અવાર નવાર સીસીટીવી માં કેદ થાય છે.
આ પણ વાંચો: