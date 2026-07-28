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જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે મતદાન શરૂ

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નં. 3માં 12 વર્ષના અંતરાલ બાદ પેટાચૂંટણી માટે 18 મતદાન મથકો પર સવારે 7થી મતદાન શરૂ

જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે મતદાન શરૂ
જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે મતદાન શરૂ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 10:45 AM IST

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જૂનાગઢ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે આજે સવારે 7:00 વાગ્યાથી મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે વોર્ડ નંબર 3ની એક બેઠક જીતવા માટે જંગ ચાલી રહ્યા છે ચૂંટણીના પરિણામોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સત્તાધારી ભાજપ કે વિપક્ષ કોંગ્રેસ ચૂંટણી જીતવાની સ્થિતિમાં સત્તા પરિવર્તનનો કોઈ ફરક પડતો નથી પરંતુ જો આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહેશે તો જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત કોર્પોરેટર તરીકે આમ આદમી પાર્ટીનો ચૂંટાયેલો ઉમેદવાર જૂનાગઢ કોર્પોરેશનમાં આવશે.

જૂનાગઢ કોર્પોરેશન પેટા ચૂંટણીનું મતદાન

આજે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે પેટા ચૂંટણીનું મતદાન વહેલી સવારે સાત વાગ્યાથી શરૂ થયું છે વોર્ડના તમામ 18 મતદાન મથકોમાં વહેલી સવારથી જ મતદાતાઓની સંખ્યા જોવા મળી રહી છે આગામી 29 તારીખે આજે થયેલા મતદાનની મતગણતરી શરૂ થશે જેમાં ચૂંટણી પરિણામો મતદારોનો જોક કયા રાજકીય પક્ષ તરફ છે તે સ્પષ્ટ થશે 12 વર્ષ પછી પહેલી વખત વોર્ડ નંબર ત્રણમાં જૂનાગઢની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કોઈ પણ ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાયું છે. સત્તાધારી ભાજપ વિપક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો વચ્ચે ત્રિપાખીય જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. ચૂંટણી પરિણામો બાદ સત્તાધારી ભાજપ અને વિપક્ષમાં રહેલી કોંગ્રેસ ને કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક સત્તા પરિવર્તનને લઈને થશે નહીં પરંતુ જો આમ આદમી પાર્ટીનો ઉમેદવાર ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહે તો જુનાગઢ કોર્પોરેશન ના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત આમ આદમી પાર્ટીના કોઈ ઉમેદવાર ચૂંટણી જીતીને કોર્પોરેટર બનવામાં સફળ રહેશે.

કુલ 13,892 મતદાતાઓ

વોર્ડ નંબર 3માં નોંધાયેલા કુલ 13892 મતદાતાઓ મતદાનનો અધિકાર અધિકાર ધરાવે છે જેમાં લઘુમતી સમાજ ના 12614 અને બિન લઘુમતી સમાજના 1278 મતદારો વોર્ડ નંબર ત્રણમાં મતદાતા તરીકે નોંધાયેલા છે આજથી 12 વર્ષ પૂર્વે વોર્ડ નંબર 3 કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો. અહીંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહેતા હતા પરંતુ ત્યારબાદ કોંગ્રેસના જીતેલા કોર્પોરેટરો ભાજપમાં જોડાઈ જતા પાછલા 12 વર્ષથી વોર્ડ નંબર ત્રણમાં કોર્પોરેશન ની ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટણી જીતીને વિજેતા બની રહ્યા હતા ત્યારે આજે બાર વર્ષ પછી બીજી વખત વોર્ડ નંબર ત્રણમાં પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાઇ રહ્યું છે જે આજે સાંજના સાત વાગ્યા સુધી ચાલશે .

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