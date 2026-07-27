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જુનાગઢ: વોર્ડ નંબર 3ની પેટા ચૂંટણી માટે કાલે મતદાન, સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન

સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી મતદાન ચાલશે.

જુનાગઢ: વોર્ડ નંબર 3ની પેટા ચૂંટણી માટે કાલે મતદાન, સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન
જુનાગઢ: વોર્ડ નંબર 3ની પેટા ચૂંટણી માટે કાલે મતદાન, સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 9:11 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે આવતીકાલે પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે. વોર્ડ નંબર 3માં 13919 મતદારો માટે કુલ 18 મતદાન મથકો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.

વોર્ડ નંબર 3ને અત્યંત સંવેદનશીલ વિસ્તાર ગણવામાં આવતો હોવાથી તમામ 18 મતદાન મથકોને સંવેદનશીલ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ અનુચિત ઘટના ન બને તે માટે ચાર પીઆઈ અને બે ડીવાયએસપી સહિત પોલીસના પુરતા જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

મતદાનનો સમય:

સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી મતદાન ચાલશે.

આ પેટા ચૂંટણી ખાસ કરીને એટલા માટે મહત્વની છે કે છેલ્લા એક દાયકામાં વોર્ડ નંબર ૩ની તમામ ચાર બેઠકો બિનહરીફ (બિનવિરોધ) રીતે જીતી ગઈ હતી. આ વખતે સત્તાધારી ભાજપ, વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિકોણીય સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મતદાનની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. મતદારોને તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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JUNAGADH
JUNAGADH VOTING
WARD NO 3
VOTING FROM 7 AM
BY ELECTION OF WARD NO 3

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