જુનાગઢ: ગિરનાર લીલી પરિક્રમા પર કમોસમી વરસાદનું સંકટ: વહીવટી તંત્રની વિનંતી, અન્નક્ષેત્રો પર અનિશ્ચિતતા

વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને પરિક્રમાના માર્ગ પર અન્નક્ષેત્રોની સામગ્રી લઈ જવા માટે વાહનો ન લઈ જવાની વિનંતી કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 2:48 PM IST

જુનાગઢ: કમોસમી વરસાદને કારણે જુનાગઢમાં લીલી પરિક્રમા પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે. પાછલા 48 કલાકથી જે રીતે જુનાગઢ શહેર અને ગિરનારમાં ધીમીધારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, તેને કારણે ગિરનારના જંગલમાં સામાન્ય સ્થિતિમાં ચાલીને નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પરિક્રમાના માર્ગ પર અન્નક્ષેત્ર ખોલીને પરિક્રમાર્થીઓને ભોજન-પ્રસાદ પૂરો પાડતી સંસ્થાઓના સંચાલકોને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે. વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને પરિક્રમાના માર્ગ પર અન્નક્ષેત્રોની સામગ્રી લઈ જવા માટે વાહનો ન લઈ જવાની વિનંતી કરી છે.

ગિરનારની લીલી પરિક્રમા પર સર્જાયેલા આફતરૂપી વાદળો

કાર્તિકી અગિયારસથી લઈને પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા પર હવે સંકટના વાદળો ઘેરાઈ શકે છે. પાછલા એક અઠવાડિયાથી જે રીતે કમોસમી વરસાદનું વર્ચસ્વ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં જોવા મળી રહ્યું છે, તેને ધ્યાને રાખીને જંગલમાં પરિક્રમાના માર્ગ પર ચાલવું આજના દિવસે ખૂબ મુશ્કેલ જોવા મળે છે. હજુ પણ 30 તારીખ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને જુનાગઢની સાથે ખાસ કરીને ગિરનાર વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે, જેથી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે. સમગ્ર મામલામાં ભોજન-પ્રસાદ માટે જતી સામાજિક સંસ્થાઓને પણ આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ ચોખ્ખું ન થાય ત્યાં સુધી તેમના વાહનો પરિક્રમાના માર્ગ પર ન લઈ જવા વિનંતી સાથેની સૂચના આપી છે.

ઉત્તરા મંડળ અને વહીવટી તંત્ર પણ ચિંતિત

સતત વરસાદની આગાહી અને વાવાઝોડાની ઉભી થઈ રહેલી પરિસ્થિતિને કારણે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પણ સતત ચિંતિત જોવા મળે છે. જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ રાણાવાસીયાએ પરિક્રમામાં લોકોની સેવા માટે આવતા સામાજિક સંગઠનો અને પરિક્રમાર્થીઓને પણ આગ્રહભરી વિનંતી કરી છે કે જ્યાં સુધી વાતાવરણ ચોખ્ખું ન થાય અને વરસાદની તમામ શક્યતાઓ પૂર્ણ ન થાય, ત્યારબાદ પરિક્રમાને લઈને કોઈ પણ પરિક્રમાર્થી પોતાનો વ્યક્તિગત નિર્ણય કરે તે સૌના હિતમાં છે. પરંતુ આજના દિવસે જે રીતે વરસાદ થઈ રહ્યો છે, ગિરનારના જંગલ વિસ્તારમાં કાદવ-કીચડની સાથે નદીઓમાં વરસાદી પાણી પણ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ પરિક્રમાર્થી પરિક્રમાના માર્ગ પર કાદવ-કીચડ કે નદીના પાણીમાં ફસાઈ જવાની પૂરી શક્યતા છે, જેથી પરિક્રમા માટે આવવાનું વિચારી રહેલા પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીએ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક જ્યાં સુધી વરસાદની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જિલ્લા વહીવટી તંત્રની અંતિમ સૂચનાને અનુસરવી તેવી લાગણીસભર વિનંતી પણ કરી છે.

ઉત્તરા મંડળે પણ વ્યક્ત કરી ચિંતા

ઉત્તરા મંડળના પ્રમુખ ભાવેશ વેકરીયાએ ઈ-ટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુસિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વરસાદની સ્થિતિને લઈને હજુ સુધી ઉત્તરા મંડળ દ્વારા એક પણ અન્નક્ષેત્ર ગિરનાર પરિક્રમાના માર્ગ પર લગાવવામાં આવ્યા નથી. હજુ વરસાદની સ્થિતિ પ્રબળ બની રહી છે. આવી સ્થિતિમાં પરિક્રમાના માર્ગ પર અન્નક્ષેત્ર શરૂ થઈ શકે તેવી સ્થિતિ આજના દિવસે નથી. કોઈ પણ અન્નક્ષેત્ર શરૂ કરતાં પૂર્વે બે-ત્રણ દિવસનો સમય લાગતો હોય છે. પરિક્રમા શરૂ થાય તેના બે-ત્રણ દિવસ પૂર્વે જ સમગ્ર માર્ગ પર પહોંચી જતા હોય છે, પરંતુ આજે હજુ સુધી આ વ્યવસ્થા થઈ શકી નથી. જેથી આ વખતે જો પરિક્રમા શરૂ થાય તો પણ અન્નક્ષેત્રો પરિક્રમાના દિવસે શરૂ થાય તેવી શક્યતાઓ નહિવત જોવા મળે છે.

