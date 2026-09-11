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'મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ': જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા, શિવનો ભાગ જીવને થાય છે અર્પણ

દૂધથી થતા શિવ અભિષેક બાદ કેટલાક શિવભક્તો 'ઓન્લી ઇન્ડિયન' દ્વારા જુનાગઢ શહેરમાં શ્રાવણ મહિનામાં ચલાવવામાં આવતી મિલ્ક બેંકમાં દૂધનો કેટલોક ભાગ અર્પણ કરે છે.

જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા
જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 5:38 PM IST

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જુનાગઢ: પાછલા 13 વર્ષથી શ્રાવણ મહિનામાં 'ઓન્લી ઇન્ડિયન' શિવનો ભાગ જીવને અર્પણ કરીને અનોખી રીતે મિલ્ક બેંકની સેવા ગરીબ અને મજૂર વર્ગના બાળકો માટે ચલાવી રહ્યા છે. 'ઓહ માય ગોડ' ફિલ્મ જોયા પછી શિવને અર્પણ થતા દૂધનો કેટલોક ભાગ શિવ ભક્તો પોતાની ઈચ્છા અનુસાર મિલ્ક બેંકમાં દાન કરે છે. તેમાં એકત્ર થતું આ દૂધ જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસમાં રહેતા ગરીબ મજૂર અને ન કમાઈ શકનાર પરિવારના બાળકોને આપીને અનોખી રીતે શ્રાવણ મહિનામાં શિવની સાથે જીવની સેવા કરી રહ્યા છે. જેને જુનાગઢના સ્થાનિક લોકો અને મંદિરના પૂજારીઓ પણ ખૂબ આવકારી રહ્યા છે.

શ્રાવણ મહિનામાં શિવનો ભાગ જીવને
શ્રાવણ મહિનામાં મોટા ભાગના શિવ ભક્તો શિવને અભિષેક કરવા માટે ખૂબ જ તલપાપડ પણ જોવા મળતા હોય છે. દૂધથી થતા શિવ અભિષેક બાદ કેટલાક શિવભક્તો 'ઓન્લી ઇન્ડિયન' દ્વારા જુનાગઢ શહેરમાં શ્રાવણ મહિનામાં ચલાવવામાં આવતી મિલ્ક બેંકમાં દૂધનો કેટલોક ભાગ અર્પણ કરે છે. જેમાંથી ગરીબ મજૂર અને ન કમાઈ શકનાર પરિવારના બાળકોને શિવના પ્રસાદ રૂપે આ દૂધ આપવામાં આવે છે. વર્ષ 2013માં આવેલી 'ઓહ માય ગોડ' નામની ફિલ્મ જોયા પછી 'ઓન્લી ઇન્ડિયને' આ પ્રકારે મિલ્ક બેંકની સેવા જુનાગઢ શહેરમાં શરૂ કરી. કેટલાક વર્ષોમાં શ્રાવણ મહિના દરમિયાન રાજકોટ અને અમદાવાદ હોવાને કારણે આ સેવા શ્રાવણ મહિના પૂરતી અમદાવાદ અને રાજકોટ શહેરમાં પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ પાછલા 13 વર્ષથી સતત અને નિયમિત રીતે જુનાગઢ શહેરમાં શ્રાવણ મહિનામાં મિલ્ક બેંક સેવા સતત ચાલુ રાખવામાં આપે છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 25 કરતા વધારે શિવ મંદિરો મિલ્ક બેંક સાથે જોડાય ચૂક્યા છે.

મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ
મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)

2013થી ચાલે છે મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ
વર્ષ 2013માં જૂનાગઢમાં આવેલા ઉમેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી 'મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ'ની શરૂઆત થઈ. જેમાં આજે 25 કરતાં વધારે મંદિરો જોડાઈ ચૂક્યા છે. દરરોજ 20 થી 30 લીટર દૂધ અને સમગ્ર શ્રાવણ મહિનામાં 600 થી 700 લીટર દૂધ શિવના અભિષેક બાદ મિલ્ક બેંકમાં જમા થાય છે. જે દરરોજ જરૂરિયાત મંદ ગરીબ અને મજૂર પરિવારના બાળકોને આપવામાં આવે છે. કેટલાક શિવ મંદિરોએ આ સેવાને આજે પણ પોતાનું પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. તો કેટલાક શિવ મંદિરો આ પ્રકારની સેવાને હવે પ્રોત્સાહન આપતા નથી. જેથી જે શિવ મંદિર દ્વારા આ પ્રકારની સેવાને પહેલરૂપે સ્વીકારવામાં આવે તેવા મંદિરોમાં સ્વેચ્છાએ 'મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ' શ્રાવણ મહિનામાં શરૂ કરવામાં આવે છે. જેમાં શિવને અભિષેક કર્યા બાદ વધુ દૂધ મિલ્ક બેંકમાં જમા થાય છે. જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોને પોષણ રૂપે આપવામાં આવે છે.

મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ
મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકો અને પૂજારીએ આપ્યો પ્રતિભાવ

જૂનાગઢના સ્થાનિક કેતન દોશીએ મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવને લઈને પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ સેવા ઓન્લી ઇન્ડિયન દ્વારા પાછલા ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી છે. શિવભક્તો પોતાની ઈચ્છા અનુસાર કેટલુંક દૂધ મીલ્ક બેંકમાં આપે છે. જે ગરીબ પરિવારના બાળકો સુધી પહોંચે છે. તે ખરેખર સારી વાત છે.

શિવનો ભાગ જીવને થાય છે અર્પણ
શિવનો ભાગ જીવને થાય છે અર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

જાગનાથ મંદિરના પૂજારી નટુભાઈ ગોસાઈ પણ ઓન્લી ઇન્ડિયનની આ સેવાને બીરદાવે છે અને શ્રાવણ મહિનામાં શિવભક્તિની સાથે બાળકોને આ પ્રકારે પોષણ મળે તેવી પહેલને આવકારી રહ્યા છે. તો મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ ચલાવતા ઓન્લી ઇન્ડિયને પણ પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાછલા 13 વર્ષથી આ સેવા તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં લોકો પોતાની સ્વેચ્છાએ અને ઈચ્છા અનુસાર દૂધ આપે છે. કેટલાક મંદિરોએ પહેલા સેવાને શરૂ કરવા પરવાનગી આપી પરંતુ હવે તેઓ આનાકાની કરે છે. પરંતુ દર વર્ષે જુનાગઢ શહેરમાં આઠથી દસ શિવ મંદિરોમાં આ પ્રકારની સેવા મળી રહે છે. જેને કારણે શિવને અર્પણ થતાં દૂધમાંથી બચતો કેટલો ભાગ શ્રાવણ મહિનામાં ગરીબ અને મજૂર વર્ગના બાળકો સુધી શિવના પ્રસાદ રૂપે પહોંચે છે.ૉ

જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા
જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા (ETV Bharat Gujarat)

2013 માં સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ 'ઓન્લી ઇન્ડિયને' આ પ્રકારે લોક જાગૃતિ અને સમાજસેવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. શ્રાવણ મહિનામાં મિલ્ક બેંક થકી લોકોને દૂધ પૂરું પાડવું શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુમાં જો કોઈ વ્યક્તિ તેને ચપ્પલ અથવા તો સ્વેટર આપે તો તે ગરીબ અને રોડ પર રહેતા બાળકોને તે આપવાની સેવા કરે છે. આ સિવાય જુનાગઢ શહેરમાં ટ્રાફિક સમસ્યા દૂર થાય તે માટે પણ તેઓ ટ્રાફિકજામના સમયે લોકોને વાહન રોડ પર કઈ રીતે રાખવું તે બાબતે પણ સમજણ આપે છે.

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TAGGED:

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SHRAVAN MONTH
MILK OFFERING TO LORD SHIVA
મિલ્ક બેંકની સેવા
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