જુનાગઢ: મેંદરડામાંથી એક સરખા નંબરની બે બસ મળી આવી, જુનાગઢ પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
મેંદરડા સાસણ તરફ જતા માર્ગ પર આવેલા ગેરેજમાં શ્રી મહાલક્ષ્મી ટ્રાવેલ્સની એક જ સરખા નંબરની બે બસ મળી આવતા પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
Published : December 10, 2025 at 3:48 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે મેંદરડા નજીકથી અરુણાચલ રાજ્યની પાર્સિંગ થયેલી એક જ સરખા નંબરની બે લક્ઝરી સ્લીપર કોચ બસને પકડી પાડી છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓને મળેલી માહિતી અનુસાર મેંદરડા સાસણ તરફ જતા માર્ગ પર આવેલા ગેરેજમાં શ્રી મહાલક્ષ્મી ટ્રાવેલ્સની એક જ સરખા નંબરની બે બસ મળી આવતા પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
મેંદરડામાંથી એક સરખા નંબરની બે બસ પકડાઈ
જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રાત્રિના સમયે મેંદરડા સાસણ રોડ પર આવેલા એક ગેરેજમાંથી શ્રી મહાલક્ષ્મી ટ્રાવેલ્સની એકસરખા નંબરની બે બસોને પકડી પાડી છે. પોલીસ દ્વારા બસના માલિક કૌશિક જયસ્વાલ સામે ગુનો રજીસ્ટર કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે ગઈકાલે ખાનગી બસના ગેરેજમાં તપાસ કરતા અહીંથી અરુણાચલ રાજ્યના પાર્સિંગ થયેલી AR01U0729 નંબરની બે અલગ અલગ કલરની એક જ નંબર પ્લેટવાળી બે બસો પોલીસને મળી આવી હતી.
પોલીસે શરૂ કરી વધુ તપાસ
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ દ્વારા ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા મેંદરડાના કૌશિક જયસ્વાલ સામે એક જ નંબરની બે બસો રાખવાને લઈને ગુનો રજીસ્ટર કરીને તેની તપાસ શરૂ કરી છે. શા માટે એક જ નંબર પ્લેટ બે બસોમાં લગાવવામાં આવી હતી તેને લઈને પણ પોલીસ ખૂબ જ ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે. જે બસો પોલીસે પકડી પાડી છે તે અરુણાચલ રાજ્યમાં પાર્સિંગ થઈ હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં એક જ સરખા નંબર સાથે બે બસો ચલાવવા પાછળ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ એજન્સીના સંચાલકો બસ કેવા કામમાં અને કઈ જગ્યાએ અગાઉ ઉપયોગ કર્યો છે અથવા તો આવનારા સમયમાં તેનો ઉપયોગ ક્યાં થનાર હતો આવી ખૂબ જ મહત્વની બાબતને લઈને પણ તપાસ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: