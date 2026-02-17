ETV Bharat / state

જુનાગઢ: પટેલ કેળવણી મંડળ હોસ્ટેલ વિવાદને લઈને ટ્રસ્ટીઓની મળી બેઠક, કહ્યું 'સંસ્થાને બદનામ કરવાનું કાવતરું'

જુનાગઢ મોતીબાગ નજીક પટેલ કેળવણી મંડળ દ્વારા સંચાલિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કે જેમાં પ્રાથમિક માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને કોલેજની સંસ્થાઓ સામેલ છે.

જુનાગઢ: પટેલ કેળવણી મંડળ (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: મોતીબાગ નજીક આવેલી પટેલ કેળવણી મંડળ દ્વારા સંચાલિત શાળા અને હોસ્ટેલમાં બે દિવસ દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિની સંસ્થાની હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ કરવાને લઈને મામલો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની રહ્યો હતો. તેની વચ્ચે આજે ટ્રસ્ટી મંડળ અને કેટલાક વાલીઓની એક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં ઉપસ્થિત તમામ ટ્રસ્ટીઓએ હોસ્ટેલ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનું સંચાલન 100 ટકા સુરક્ષિત રીતે થઈ રહ્યું છે. આ બે કિસ્સામાં અજાણી વ્યક્તિ હોસ્ટેલના કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશ્યા છે તેને લઈને વિદ્યાર્થીઓના વાલી અને શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓની સાથે ટ્રસ્ટી મંડળે પણ સમગ્ર ઘટના આકસ્મિક છે અને સંસ્થાને બદનામ કરવામાં આવતી હોવાનું જણાવ્યું હતું.

શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અજાણ્યા વ્યક્તિનો પ્રવેશ ટ્રસ્ટ મંડળી યોજી બેઠક

જુનાગઢ મોતીબાગ નજીક પટેલ કેળવણી મંડળ દ્વારા સંચાલિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કે જેમાં પ્રાથમિક માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને કોલેજની સંસ્થાઓ સામેલ છે. આ સંસ્થાના હોસ્ટેલ વિભાગમાં બે કિસ્સામાં અજાણ્યા યુવક હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ કર્યો છે તે મામલાને લઈને સમગ્ર કિસ્સો જુનાગઢ શહેરમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો હતો. તેની વચ્ચે આજે પટેલ કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટીઓ અને શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓના વાલીઓની એક બેઠક મળી હતી. સમગ્ર મામલો શાળા અને ટ્રસ્ટી મંડળને બદનામ કરવાનું કોઈ કાવતરું હોવાનું માનવામાં આવ્યું હતું. શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ અને તેના વાલીની સાથે ટ્રસ્ટી મંડળે સમગ્ર મામલામાં કોઈ પણ નિષ્કાળજી દાખવવામાં આવી નથી અને સમગ્ર વિવાદ માત્ર શૈક્ષણિક સંકુલને બદનામ કરવાના ઇરાદે કેટલાક લોકો વારંવાર સોશિયલ મીડિયામાં ઉપજાવી રહ્યા હોવાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

જુનાગઢ: પટેલ કેળવણી મંડળ હોસ્ટેલ વિવાદને લઈને ટ્રસ્ટીઓની મળી બેઠક, કહ્યું 'સંસ્થાને બદનામ કરવાનું કાવતરું' (ETV Bharat Gujarat)

મંડળના ચેરમેને કરી એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

પટેલ કેળવણી મંડળના ચેરમેન સવજીભાઈ મેનપરાએ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 7 ઓક્ટોબર 2025 ના દિવસે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા એ.આઈ આધારિત જિલ્લાની સરકારી ખાનગી અને તમામ શાળાના પ્રિન્સિપાલનો એક સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સેમિનારમાં અજાણ્યો યુવક લાભ લઈને તેમાં ઘૂસી ગયો હતો, જેની જાણ ચોકીદાર અને સંસ્થાને થતા તેને તુરંત બહાર કાઢ્યો હતો. બીજા એક કિસ્સામાં 21 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ અન્ય એક યુવક શાળા કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ દિવસે શાળા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓના વાલીની એક મીટીંગ રાખવામાં આવી હતી. જેનો દુરુપયોગ કરીને આ વ્યક્તિ સંસ્થામાં પહોંચી ગયા હતો. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે તેને શાળા સંકુલમાંથી જ પકડી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા. પોલીસ પકડમાં રહેલા યુવકે સંસ્થામાં આવવા પાછળનું કારણ અહીં અભ્યાસ કરતી સુરતની એક વિદ્યાર્થીની તેને ફોન કરીને બોલાવ્યો હોવાની કબુલાત પોલીસને આપતા, વિદ્યાર્થીનીના વાલીએ ફરિયાદ ન કરવાનું જણાવતાં પોલીસે યુવકને સમજાવીને ફરીથી આવું નહીં કરવાની ચિમકી સાથે છોડી મૂક્યો હતો.

જુનાગઢ: પટેલ કેળવણી મંડળ હોસ્ટેલ વિવાદને લઈને ટ્રસ્ટીઓની મળી બેઠક, કહ્યું 'સંસ્થાને બદનામ કરવાનું કાવતરું' (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીનીએ કરી વાત

પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત હાય સ્કૂલ અને ત્યારબાદ કોલેજમાં પાછલા છ વર્ષથી અભ્યાસ કરતી ક્રિષ્ના ખાનપરાય ઈટીવી ભારતને એક્સક્લુઝિવ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, તે પાછલા છ વર્ષથી સંસ્થામાં માધ્યમિક અને હવે કોલેજના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી છે. છ વર્ષ દરમિયાન તેમણે સુરક્ષા અથવા તો અન્ય કારણોસર કોઈપણ પ્રકારનું વાતાવરણ શંકાસ્પદ અથવા તો ભયયુક્ત જણાયું નથી. જે બે કિસ્સામાં યુવકની શાળામાં પ્રવેશ કરવાની વાતને સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાવવામાં આવી રહી છે તે સંસ્થાને બદનામ કરવાનું એક માત્ર કારસ્થાન છે.

જુનાગઢ: પટેલ કેળવણી મંડળ હોસ્ટેલ વિવાદને લઈને ટ્રસ્ટીઓની મળી બેઠક, કહ્યું 'સંસ્થાને બદનામ કરવાનું કાવતરું' (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ સંસ્થામાં જ અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીના વાલી રમેશભાઈ પટેલે પણ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, તેમની બંને દીકરીઓ પાછલા સાત આઠ વર્ષથી પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શાળા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. અત્યાર સુધી તેમની સુરક્ષા અથવા તો કોઈ અણછાજતા વર્તન કે વિલાસને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ હજુ સુધી સામે આવી નથી. પાછલા દિવસો દરમિયાન ચાલી રહેલો આ વિવાદ શૈક્ષણિક સંસ્થાને કેટલાક હિતશત્રુઓ બદનામ કરવાના ઇરાદે સોશિયલ મીડિયામાં ચગાવી રહ્યા હોવાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને તેમણે પણ તેમની દીકરી સંસ્થામાં સુરક્ષિત છે અને સંસ્થા પ્રત્યે તેમનો વિશ્વાસ અકબંધ છે આવો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

