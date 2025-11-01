ETV Bharat / state

શિયાળામાં વેચાયા રેઇનકોટ: જૂનાગઢ પ્રવાસે આવેલા યાત્રાળુઓએ લીધા સાવચેતીભર્યા પગલા

સ્વેટર અને ટોપીની સાથે હવે વરસાદ સામે રક્ષણ માટે પ્રવાસીઓ રેઇનકોટની ખરીદી કરી રહ્યા છે, જુઓ આ અહેવાલ...

શિયાળામાં વેચાયા રેઇનકોટ
શિયાળામાં વેચાયા રેઇનકોટ
ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025

જૂનાગઢ : ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા વરસાદને કારણે સ્થગિત રાખવામાં આવી છે. આ વર્ષે પરિક્રમાના દિવસોમાં ભવનાથ વિસ્તારમાં વેપારીઓ સ્વેટર, ગરમ ટોપી અને સ્કાફની જગ્યા પર રેઇનકોટ વેચાતા જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે આ સમય દરમિયાન ઠંડીનું વાતાવરણ હોય છે. જ્યારે આ વખતે ઠંડીની જગ્યા પર વરસાદ પડતા લોકો સ્વેટરની જગ્યાએ પર રેઇનકોટની ખરીદી કરવી પડી છે.

વરસાદના કારણે લીલી પરિક્રમા સ્થગિત

આ વર્ષની ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને વરસાદને કારણે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે. જેને લઈને પરિક્રમામાં આવનાર યાત્રિકો હવે ભવનાથ તળેટીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય દિવસોમાં પરિક્રમાના સમય દરમિયાન ભવનાથ અને ગિરનારમાં શીતલહેર હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે કમોસમી વરસાદ વરસતા ગુલાબી ઠંડી સાથે વરસાદી ઠંડક પણ પ્રસરી છે.

જૂનાગઢ આવેલા યાત્રાળુઓએ લીધા સાવચેતીભર્યા પગલા

સ્વેટરની જગ્યા પર રેઇનકોટ વેચાયા

પરિક્રમાના સમય દરમિયાન જૂનાગઢમાં ઠંડી હોવાથી આ દિવસોમાં ઠંડીથી રક્ષણ આપતા સ્વેટર, ટોપી અને સ્કાફ જેવા વસ્ત્રો વેચાતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે પરિક્રમાના સમય દરમિયાન ઠંડીની સાથે જ વરસાદ વરસતા સ્વેટર, ટોપી અને સ્કાફની જગ્યા પર હવે રેઇનકોટ પણ વેચાતા જોવા મળી રહ્યા છે. યાત્રાળુઓ પણ સાવચેતીરૂપે રેઇનકોટ ખરીદી રહ્યા છે.

સ્વેટરની જગ્યા પર રેઇનકોટ વેચાયા
સ્વેટરની જગ્યા પર રેઇનકોટ વેચાયા

ગિરનાર પર્વત પર ભાવિકોની ભીડ

પરિક્રમા વિધિવત રીતે સ્થગિત જાહેર થતા હવે પરિક્રમામાં આવેલા યાત્રિકો ગિરનાર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાંથી પણ ઘણા યાત્રિકો પરિક્રમા માટે આવ્યા હતા. પરંતુ વરસાદને કારણે પરિક્રમા અચાનક સ્થગિત કરાઈ છે. જેથી આ પાંચ દિવસો દરમિયાન ભવનાથ અને ગિરનારમાં આવેલા દેવસ્થાનના દર્શન કરીને ભાવિકો દેવ દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે પણ આવી રહ્યા છે.

જૂનાગઢ પ્રવાસે આવેલા યાત્રાળુઓ
જૂનાગઢ પ્રવાસે આવેલા યાત્રાળુઓ

કેટલાક ભાવિકો ખૂબ ઉત્સાહથી પરિક્રમા માટે આવ્યા હતા. પરંતુ અહીંયા પહોંચ્યા બાદ તેમને ખબર પડી કે પરિક્રમા આ વખતે વરસાદને કારણે સ્થગિત રખાઈ છે. જેથી જૂનાગઢ આવી પહોંચેલા તમામ યાત્રિકો ગિરનાર, ભવનાથ અને જૂનાગઢમાં આવેલા વિવિધ ધાર્મિક અને પર્યટનના સ્થળો પર મુલાકાત લઈને પર્યટન કરી રહ્યા છે.

